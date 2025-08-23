ETV Bharat / state

ஒன்றிய அரசு குறுகிய நோக்கத்துடன் செயல்படுகிறது! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் விமர்சனம்!

பாஜக அல்லாத எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநில அரசுகளுக்கு, தொடர்ந்து தொல்லை தரும் வகையில் பல தடைகளை ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்தி வருவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

கலைவாணர் அரங்கில் ஒன்றிய-மாநில உறவுகள் குறித்த தேசிய கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கலைவாணர் அரங்கில் ஒன்றிய-மாநில உறவுகள் குறித்த தேசிய கருத்தரங்கை தொடங்கி வைத்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 23, 2025 at 2:10 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டு அரசுக்கு உரிய நிதியை வழங்காமல், குறுகிய அரசியல் நோக்கத்துடன் மத்திய அரசு செயல்படுவதாக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கலைவாணர் அரங்கில், ஒன்றிய-மாநில உறவுகள் குறித்த தேசிய கருத்தரங்கை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று (ஆக.23) தொடங்கி வைத்தார்.

அப்போது அவர் பேசியதாவது:

ஒன்றிய அரசு விதிக்கின்ற நேர்முக வரிகளிலும், ஜிஎஸ்டியிலும் ஒன்றிய அரசுக்கு அதிக வருமானத்தை ஈட்டித் தருகின்ற மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. ஆனால், ஒன்றிய அரசு தமிழ்நாட்டுக்கு உரிய நிதி பங்கை வழங்காமல், குறுகிய அரசியல் நோக்கத்துடன் செயல்பட்டு வருகிறது. பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில், போராடி தமிழ்நாட்டை உயர்த்தி வருகிறோம்.

பாஜக அல்லாத எதிர்க்கட்சிகள் ஆளும் மாநில அரசுகளுக்கு, தொடர்ந்து தொல்லை தரும் வகையில் பல தடைகளை ஒன்றிய அரசு ஏற்படுத்தி வருகிறது. நிதி ஆணையங்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுவதையும் ஒன்றிய அரசு தடுக்கிறது. மாநிலங்களுக்கு அளிக்க வேண்டிய உரிய, நியாயமான நிதி பங்கீட்டையும் மறுக்கிறது.

இதையெல்லாம் மீறி, கடந்த 4 ஆண்டுகளாக திராவிட மாடல் அரசு, பல சிறந்த திட்டங்களை வகுத்து, நிறைவேற்றி வருகிறது. நிதிப் பற்றாக்குறை காலத்தில் கூட, சிறந்த முறையில் நிதி மேலாண்மை செய்து 2024-25 ஆம் ஆண்டில், 11.19 விழுக்காடு எனும் இரட்டை இலக்க வளர்ச்சியை, 14 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நாம் அடைந்திருக்கிறோம். நடுநிலை தவறாத நல்லெண்ணம் கொண்ட பல அறிஞர்களும், பொதுநல நோக்கர்களும், திராவிட மாடல் அரசின் சமூகநீதி திட்டங்களை பாராட்டி வருகிறார்கள்.

கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற தேசிய கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
கலைவாணர் அரங்கில் நடைபெற்ற தேசிய கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அதுமட்டுமின்றி, இந்தி மொழியை திணிப்பதில் ஒன்றிய அரசு தீவிரம் காட்டி வருகிறது. ஆனால், பல்வேறு போராட்டங்கள் மூலம், இந்தி திணிப்பை தமிழ்நாடு முறியடித்திருக்கிறது. ஏராளமான அரசியல் தலைவர்கள், தமிழ் உணர்வாளர்கள், மாணவர்கள் போராடி கட்டாய இந்தியை தடுத்தார்கள். அதனால் தான், 1968-லேயே முதலமைச்சராக இருந்த பேரறிஞர் அண்ணா, இருமொழிக் கொள்கையை சட்டமன்ற தீர்மானமாக நிறைவேற்றினார்.

தமிழ்நாட்டில் இருந்து எழுப்பப்படுகின்ற இந்தி எதிர்ப்பு, மாநில உரிமை முழக்கத்தை இப்போது இந்தியாவின் பல மாநிலங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளும் நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்கள். கர்நாடகா, மேற்கு வங்க மாநிலங்களில் இருமொழிக் கொள்கையை ஆதரித்து, குரல்கள் எழுப்புகிறார்கள்.

2025-ல் மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் உத்தவ் தாக்கரே, ராஜ் தாக்கரே இணைந்து இந்தி எதிர்ப்பு பேரணியை நடத்தியதும், பாஜக - ஏக்நாத் ஷிண்டே கூட்டணி ஆட்சியின் பாஜக முதலமைச்சர் பட்னாவிஸ், மராட்டிய மாநிலத்தில் இந்தி கட்டாயம் கிடையாது என்று அறிவித்தார். இது இந்திய அளவில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற மாபெரும் மாற்றம்.

மேலும், தன்னிறைவு பெற்ற மாநிலங்களின் முயற்சியால் தான் ஒன்று பட்ட இந்தியா வலிமை பெறும். பலவீனமான மாநிலங்களால் இந்தியாவை உயர்த்த முடியாது. எனவே, இந்திய ஒருமைப்பாட்டில் உண்மையான அக்கறை கொண்ட எல்லோரும் மாநில சுயாட்சிக் கொள்கைக்கு குரல் கொடுக்க வேண்டும்.

தமிழக அரசு அமைத்த குழு போல, அனைத்து மாநிலங்களும் ஒரு குழுவை அமைத்து, மாநில உரிமை முழக்கத்தை முன்னெடுக்க வேண்டும். “மாநில சுயாட்சி - ஒன்றியத்தில் கூட்டாட்சி” எனும் விழுமியங்கள் கொண்டதாக இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் திருத்தம் பெற நாம் அனைத்து வகையிலும் முயற்சி செய்வோம், என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

MK STALIN முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின் பாஜக இந்தி மொழியை திணிப்பு

