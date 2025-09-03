ETV Bharat / state

லண்டனில் முன்னணி நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் கையெழுத்து!

புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் துறைரீதியான ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்தவும், உயர்தர சர்வதேச முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், இந்தியா - இங்கிலாந்து தடையற்ற வர்த்தக ஒப்பந்தத்தை தமிழ்நாடு பயன்படுத்திக் கொள்வதற்கான உறுதியான எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒன்றாகும்.

Published : September 3, 2025 at 9:25 PM IST

லண்டன்: முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் முன்னிலையில் லண்டனில் இன்று 6 புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

தமிழ்நாட்டிற்கு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில், முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு 7 நாட்கள் அரசு முறை பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். அந்த வகையில், ஜெர்மனி பயணத்தை முடித்துக் கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின் இன்று, இங்கிலாந்து தலைநகர் லண்டன் சென்றடைந்தார். விமான நிலையத்தில் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

மேலும், விமான நிலையத்திற்கு வெளியே திரண்டிருந்த இங்கிலாந்து வாழ் தமிழர்கள், மு.க.ஸ்டாலினுக்கு பூங்கொத்து கொடுத்து வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் அவர்கள், தங்கள் குழந்தைகளுடன் சேர்ந்து முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுடன் செல்ஃபி எடுத்து மகிழ்ந்தனர். இது குறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், "இங்கிலாந்தில் கால் பதித்த போது, தமிழர்களின் அன்பாலும், பாசத்தாலும் அரவணைக்கப்பட்டேன். அவர்களின் உற்சாக வரவேற்பு, பல்லாயிரம் மைல்கள் தூரம் கடந்து வந்தாலும், சொந்த மண்ணை போன்று உணர வைத்தது" என்று பதிவிட்டிருந்தார்.

இந்த நிலையில், லண்டனில் நடைபெற்ற முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டார். அப்போது அவரது முன்னிலையில் 6 முன்னணி நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின.

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் TN RISING ஐரோப்பிய பயணத்தின் இரண்டாம் கட்டத்தில் இன்று (3.9.2025) லண்டன் நகரில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் உயர் அலுவலர்களுடனான தொடர்ச்சியான உயர் மட்ட கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கி, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி, கப்பல் கட்டும் துறை, செயற்கை நுண்ணறிவு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஜவுளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள், தமிழ்நாட்டை தேசிய மற்றும் உலகளாவிய முன்னணி மாநிலமாக நிலைநிறுத்துவதில், அதிக மதிப்புள்ள மற்றும் எதிர்காலத்திற்கு பொருத்தமான துறைகளில் தமிழ்நாட்டிற்கான நீண்டகால உத்திக்கான நடவடிக்கைகளைக் குறிக்கின்றன.

கையெழுத்திடப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள்

  • உலகின் முன்னணி விண்வெளி மற்றும் பாதுகாப்பு தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களில் ஒன்றான ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனம் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு வசதி, ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, பயிற்சி மையம் மற்றும் ஓசூரில் அதன் கூட்டு முயற்சியின் குறிப்பிடத்தக்க விரிவாக்கம் ஆகியவற்றுடன், தமிழ்நாட்டில் அதன் செயல்பாடுகளை விரிவுபடுத்துவதில் ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தியது. இந்தியாவின் இரண்டு பாதுகாப்பு தொழில்துறை வழித்தடங்களில் ஒன்றான தமிழ்நாட்டில், ரோல்ஸ் ராய்ஸ் நிறுவனத்தின் இந்த ஈடுபாடு மேம்பட்ட விண்வெளி உற்பத்திக்கான மையமாக மாநிலத்தின் திறனை விளக்குகிறது.
  • சென்னையில் லாயிட்ஸ் லிஸ்ட் இன்டலிஜென்ஸ் நிறுவனம் அதன் உலகளாவிய திறன் மையத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. இது 2026-ம் நிதியாண்டில் 200 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும். கடல்சார் இடர் மேலாண்மை, காப்பீடு மற்றும் கப்பல் கண்காணிப்பு பகுப்பாய்வுகளில் உலகின் முன்னணி நிறுவனமான லாயிட்ஸ் நிறுவனத்தின் விரிவாக்கம், கப்பல் கட்டுதல், துறைமுக மேலாண்மை மற்றும் கடல்சார் தொழில்நுட்பத்தில் தமிழ்நாட்டின் திறன்களை கணிசமாக மேம்படுத்தும்.இதன் முதன்மையான இந்த நிறுவனம், உலகளாவிய கப்பல் இயக்கங்கள், கட்டமைப்புகள் மற்றும் துறைமுக நடவடிக்கைகள் பற்றிய நிகழ்நேரத் தெரிவு நிலையை வழங்குகிறது. இது தமிழ்நாட்டின் பரந்த நீலப் பொருளாதார திறனை ஊக்குவிப்பதாக அமையும்.
  • வில்சன் பவர் & டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டெக்னாலஜிஸ் நிறுவனம் தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய மின்சார மின்மாற்றி உற்பத்தி மையத்தை நிறுவ ரூ.300 கோடி முதலீடு மற்றும் 543 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகள் வழங்கிடும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது. அதன் உற்பத்தியில் 80 முதல் 90 சதவிகிதத்திற்கும் அதிகமானவை புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி திட்டங்களுக்குச் செல்கிறது. இது, தமிழ்நாட்டின் பசுமை எரிசக்தி உற்பத்தி மூலதனமாக மாறுவதற்கான நேரடியாக பங்களிப்பை அளிப்பதோடு, அதன் மாசற்ற தொழில்நுட்ப மதிப்புச் சங்கிலியை வலுப்படுத்தும்.
  • இந்தியாவின் முன்னணி ஜவுளி ஏற்றுமதி மையமாக தமிழ்நாட்டை வலுப்படுத்தும் வகையில், இங்கிலாந்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட பிரிட்டானியா கார்மென்ட் பேக்கேஜிங்கின் துணை நிறுவனமான பிரிட்டானியா RFID டெக்னாலஜிஸ் இந்தியா நிறுவனம், திருப்பூர் மற்றும் நாமக்கல்லில் அதிக திறன் கொண்ட RFID Tag உற்பத்தி பிரிவை தொடங்க ரூ.520 கோடி முதலீடு மற்றும் 550 நபர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புகளை வழங்கிடும் வகையில் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது.
  • கல்வித் துறையில், கோயம்புத்தூரில் வடிவமைப்பு சார்ந்த உயர்கல்வி நிறுவனத்தைத் தொடங்க Ecole Intuit Lab நிறுவனம், சக்தி எக்சலன்ஸ் அகாடமியுடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது.
  • கல்வி ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்காக எக்ஸிடெர் பல்கலைக்கழகம் தமிழ்நாட்டுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் மேற்கொண்டது. கூட்டு ஆராய்ச்சி, ஆசிரியர் பரிமாற்ற திட்டங்கள் மற்றும் முன்னுரிமைத் துறைகளில் உலகளாவிய அறிவு பரிமாற்றத்தை வளர்ப்பதில் இந்த ஒப்பந்தம் கவனம் செலுத்தும்.

இந் நிகழ்வின் போது, தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜா, முதலமைச்சரின் முதன்மைச் செயலாளர் உமாநாத், தொழில், முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு மற்றும் வர்த்தகத்துறை செயலாளர் வி. அருண் ராய், தமிழ்நாடு தொழில் வழிகாட்டி நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் மற்றும் தலைமை செயல் அலுவலர் தாரேஸ் அகமது, மற்றும் அரசு உயர் அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.

இவ்வாறு அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முன்னதாக, ஜெர்மனியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில், ரூ.3201 கோடி முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. பின்னர், முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டில் தமிழ்நாட்டின் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையில் 26 நிறுவனங்களுடன் 15,320 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு அளித்திடும் வகையில் 7,020 கோடி ரூபாய் முதலீட்டுக்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

