தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் ரூ.15,516 கோடி முதலீடுகள்! முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஜெர்மன், இங்கிலாந்து பயணத்தில் 33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகியுள்ளன.

லண்டனில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்
லண்டனில் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்திய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் (@mkstalin)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 6, 2025 at 12:04 PM IST

1 Min Read

சென்னை: ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து பயணத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ. 15 ஆயிரத்து 516 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு 7 நாட்கள் அரசு முறை சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். முதலாவதாக ஜெர்மன் சென்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு ஜெர்மனி வாழ் தமிழர்கள் உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனர்.

ஜெர்மனியில் ரூ.7,020 கோடி முதலீடு

தொடர்ந்து, ஜெர்மனியில் முதலீட்டாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் உயர் அதிகாரிகளை சந்தித்து முதலமைச்சர் ஆலோசனை நடத்தினார். இதில், முன்னனி நிறுவனமான நார் ப்ரெம்ஸ், நார்டெக்ஸ் குழுமம் மற்றும் ebm-papst உள்ளிட்ட ஜெர்மனியை சேர்ந்த 26 நிறுவனங்கள், தமிழகத்தில் 15,320 பேருக்கு வேலை கிடைக்கும் வகையில், ரூ.7,020 கோடிக்கு முதலீடு செய்ய முன்வந்தன.

ஜெர்மனி பயணத்தை முடித்துக் கொண்ட மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து இங்கிலாந்திற்கு சென்றார். அங்கு லண்டன் நகரில் பல்வேறு தொழில் நிறுவனங்களின் உயர் அலுவலர்களுடனான தொடர்ச்சியான உயர் மட்ட கூட்டங்களுக்கு தலைமை தாங்கி, பாதுகாப்பு மற்றும் விண்வெளி, கப்பல் கட்டும் துறை, செயற்கை நுண்ணறிவு, புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி, ஜவுளி தொழில்நுட்பம் மற்றும் வடிவமைப்பு உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்களுடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொண்டார்.

ஜெர்மன், இங்கிலாந்து பயணத்தில் ஈர்க்கப்பட்டுள்ள முதலீடுகள் தொடர்பான விவரம்
ஜெர்மன், இங்கிலாந்து பயணத்தில் ஈர்க்கப்பட்ட முதலீடுகள் (@mkstalin)

17,613 இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு

இந்த நிலையில், முதலமைச்சரின் ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து பயணத்தின் மூலம் 33 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், தமிழ்நாட்டிற்கு ரூ. 15,516 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளதாகவும், இதனால், 17 ஆயிரத்து 613 இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாகும் எனவும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து முதலமைச்சர் தனது எக்ஸ் தள பதிவில், “லண்டனில் இருந்து மகிழ்ச்சியான செய்தி. இங்கிலாந்து நாட்டை அடிப்படையாக கொண்ட இந்துஜா குழுமம் (Hinduja Group), தமிழ்நாட்டின் மின்சார வாகன சூழலுக்கான மின்கலம் சேமிப்பு சாதனங்களுக்காக ரூ.7,500 கோடி முதலீடு செய்ய உள்ளது. இதனால், ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

ஆஸ்டிராஜெனீகா (AstraZeneca’s ) நிறுவனத்தின் விரிவாக்கம் மற்றும் இதற்கு முன்பு ஏற்படுத்தப்பட்ட புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் ஆகியவற்றால், இங்கிலாந்து மற்றும் ஜெர்மனி நாடுகளுக்கான தமிழக எழுச்சி பயணத்தின் வழியாக, ரூ.15,516 கோடி முதலீடுகள் ஈர்க்கப்பட்டுள்ளன. இதனால், இளைஞர்களுக்கு 17,613 வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்குகிறது. இவை வெறும் எண்கள் அல்ல, வாய்ப்புகள், எதிர்காலம் மற்றும் கனவுகள். இது செயல்பாட்டில் உள்ள திராவிட மாடலில் உத்வேகம்” என பதிவிட்டுள்ளார்.

