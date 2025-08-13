ETV Bharat / state

“அடுத்த மாதம் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம்” - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு! - MK STALIN

தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்காக நானும் ஓய்வெடுக்கப் போவதில்லை, உங்களையும் ஓய்வெடுக்க அனுமதிக்கப் போவதில்லை என திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நிர்வாகிகள்
திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 13, 2025 at 3:39 PM IST

சென்னை: முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக, செப்டம்பர் மாதத்தில் ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளப் போவதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில், அக்கட்சியின் தலைவரும், முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று நடைபெற்றது. அப்போது, 3 முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.

அதனைத் தொடர்ந்து பேசிய மு.க.ஸ்டாலின், ”உடன்பிறப்பே வா" நிகழ்ச்சி மூலம் கட்சி நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசுவதில் எனக்கு சலிப்பே ஏற்படுவதில்லை. உங்களோடு உரையாடும் போது தான் நான் உற்சாகம் அடைகிறேன். கட்சி சார்ந்தது மட்டுமின்றி, நிர்வாகிகளின் தொழில், குடும்பம் பற்றியெல்லாம் பேசி தெரிந்து கொள்கிறேன். அரசுப் பணிகள் ஆயிரம் செய்தாலும், கட்சிப்பணி என்று வரும்போது தான் தாய்வீடு திரும்பிய மனநிறைவு ஏற்படுகிறது, என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “சட்டமன்றத் தேர்தலை எதிர்கொள்ளும் வகையில், தொகுதி பிரச்சனைகளைக் களையவும், மக்கள் குறைகளை தீர்க்கும் வகையிலும் 8 மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு, 8 மண்டல பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். ‘ஓரணியில் தமிழ்நாடு’ பிரச்சாரம் மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. மக்களின் இந்த ஆதரவு தொடர்ந்து அதிகரிக்க வேண்டும். அதற்காக நாள்தோறும் கட்சி நிர்வாகிகள் மக்களை சந்தித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

தற்போது, மத்திய பாஜக அரசு தேர்தலை ஆணையத்தின் மூலம் ‘SIR’ என்ற வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு திருத்த சட்டம் மூலம் என்னென்ன அட்டூழியங்களைப் பீகாரில் மேற்கொண்டு வருகிறது என்பதை கண்கூடாகப் பார்க்கிறோம். ஆகவே, நாம் மிகவலுவாக இருப்பது கட்டாயம். வருகின்ற திமுகவின் முப்பெருவிழாவிற்கு முன்பாக, அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கிளை கட்சிக்கூட்டங்களை நடத்தி மினிட் புத்தகத்தில் கையெழுத்து பெற்று தலைமைக் கழகத்திற்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். இதை எளிமையான முறையில் நடத்தினால் போதுமானது” என உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மேலும், வெளிநாட்டு முதலீடுகளை ஈர்க்கும் பொருட்டு கடந்த ஆண்டுகளில் துபாய், சிங்கப்பூர், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டு, தமிழ்நாட்டிற்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிலான முதலீடுகள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பல்வேறு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தமிழ்நாட்டில் தங்களது நிறுவனங்களைத் தொடங்கியுள்ளன. அதன் மூலம், 30 லட்சம் பேர் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் வேலைவாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளனர்.

முன்பு முதலீடுகளை ஈர்க்க வெளிநாடுகளுக்கு பயணம் மேற்கொண்டது போல, வருகிற அடுத்த மாதமும் வெளிநாடு செல்ல உள்ளேன். அப்போது, ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து ஆகிய நாடுகளுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு, முதலீடுகளை ஈர்த்து வரவுள்ளேன். இனி வரும் நாட்களில் அரசு மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகளால், தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி பிற வளர்ந்த நாடுகளுக்கு இணையாக உயரும் என்பதை உறுதியாக சொல்லிக் கொள்கிறேன். அதற்கு உங்களது ஆதரவும், ஒத்துழைப்பும் அவசியம்.

ஏன் ஓய்வெடுப்பதில்லை என்று பலரும் கேட்கிறீர்கள். நானும் ஓய்வெடுக்கப் போவதில்லை. உங்களையும் ஓய்வெடுக்க அனுமதிப்பதில்லை. நீங்கள் ஆற்றும் களப்பணியே நமது இலக்கினை அடையும் முதல் படி. 2026-ல் மீண்டும் திமுக ஆட்சியமைக்கக் களம் தயாராகிவிட்டது. முழு வீச்சுடன் களப்பணியாற்றிடுவோம், என பேசினார்.

