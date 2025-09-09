ETV Bharat / state

''தேர்தல் வரை பசி.. தூக்கம் மறந்து உழைக்க வேண்டும்'' - திமுக தொண்டர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு!

அரசின் திட்டங்களால் மக்களிடையே நமக்கு இருக்கும் ஆதரவை தேர்தல் வரை எடுத்து சென்று, அறுவடை செய்ய களத்தில் பணியாற்ற வேண்டும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

காணொலி வாயிலாக நடந்த கூட்டம்
காணொலி வாயிலாக நடந்த திமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2025 at 7:14 PM IST

சென்னை: தேர்தல் வரை பசி.. தூக்கம்.. ஓய்வை மறந்து, உழைப்பை கொடுக்க வேண்டும் என்று, திமுக தொண்டர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

திமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் காணொலி வாயிலாக இன்று நடைபெற்றது. இதில் திமுக தலைவரும், தமிழ்நாடு முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார். அப்போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசும் போது, ''கடந்த பத்தாண்டு கால அதிமுக ஆட்சியில் படுபாதாளத்துக்குப் போன தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை மீட்டெடுத்து 11.19 விழுக்காடு வளர்ச்சியுடன் இந்தியாவிலேயே முதன்மை மாநிலமாக நமது திராவிட மாடல் ஆட்சியில் உயர்த்தி இருக்கிறோம். இதன் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு அடித்தளமிட ஜெர்மனி, இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு சென்றேன்.

இந்த பயணத்தை தொடங்குவதற்கு முன், இது ‘ஹிட்’ அடிக்கும் என சொன்னேன். சொன்ன மாதிரியே ரூ.15,516 கோடிக்கான முதலீடுகளை ஈர்த்து ‘சூப்பர் ஹிட்’ அடித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டை ஒரு ட்ரில்லியன் பொருளாதாரமாக உயர்த்த வேண்டும் என்ற இலக்கை நாம் விரைந்து அடைய வேண்டும் என்றால் இந்தப் பயணங்களில் வெற்றியடைந்தால் மட்டும் போதாது. வரவிருக்கும் 2026 தேர்தலிலும் மாபெரும் வெற்றியை பெற வேண்டும். இதற்கான அடித்தளமாக தான் ''ஓரணியில் தமிழ்நாடு'' முன்னெடுப்பை கடந்த ஜூலை மாதம் 3 ஆம் தேதி நாம் தொடங்கினோம்.

சர்வாதிகார மனப்பான்மையோடு தமிழ்நாட்டை வஞ்சிக்கும் ஒன்றிய பாஜக அரசுக்கு எதிராக, தமிழ்நாட்டின் மண் - மொழி - மானம் காக்க தமிழ்நாட்டு மக்களை ஒன்றிணைக்க, நீங்கள் எல்லோரும் களத்தில் சிறப்பாக பணியாற்றினீர்கள். நான் மகிழ்ச்சியோடு சொல்கிறேன். ஒரு கோடிக்கும் அதிகமான குடும்பங்களை ஓரணியில் தமிழ்நாடு இயக்கத்தில் இணைத்துள்ளோம்.

உங்கள் எல்லோருக்கும், ஏன் உங்கள் மூலமாக கழகத்தின் ஒவ்வொரு உறுப்பினருக்கும் சொல்கின்றேன். தேர்தல் முடியும் வரைக்கும் “ஓய்வு” என்கிற சொல்லையே மறந்து விடுங்கள். ஏனென்றால் 2026 ஆம் ஆண்டு நாம் பெறப்போகும் வெற்றி, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்துக்கான வெற்றி மட்டுமல்ல. ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுக்கான வெற்றி.

எப்படிப்பட்ட ஆபத்து தமிழ்நாட்டை சூழ்ந்திருக்கிறதென சாதாரணமாக டீக்கடையில் பேப்பர் படிப்போர் கூட உணர்ந்திருக்கிறார்கள். ஃபேக் நியூஸ், டைவர்ஷன் பாலிட்டிக்ஸ் என மக்களை குழப்ப எதிர்க்கட்சிகள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்யட்டும். அது தான் அவர்களால் முடியும். மக்களை ஒன்றிணைத்து அவர்களின் துணையோடு தமிழ்நாட்டின் மண், மொழி, மானம் காக்க நம்மால் தான் முடியும். அதற்கான வலிமையை நாம் பெறப்போகும் நாள் தான் வரும் செப்டம்பர் 17. முப்பெரும் விழா.

அதற்கு முன்பு நம்மையெல்லாம் ஆளாக்கிய பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்த நாளான செப்டம்பர் 15 ஆம் நாள், 68 ஆயிரம் வாக்குச்சாவடிகளிலும் அந்தந்த வாக்குச்சாவடிகளில் இணைந்த குடும்பங்களை அழைத்து கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும். இது நிறைவு விழா கூட்டம் இல்லை. இது தான் தொடக்க விழா கூட்டம்.

தமிழ்நாட்டின் நலனை பாதுகாக்கும் பாதுகாவலர்களாக ஓரணியில் தமிழ்நாடு இயக்கத்தில் நம்மோடு இணைந்திருக்கும் எல்லோரையும் தேர்தல் வரைக்கும் நம்முடனே இணைத்துக் கொண்டு களப்பணியாற்ற வேண்டும். அதற்கான உறுதிமொழியை அந்த கூட்டங்களில், எல்லோரும் எடுக்க வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: செங்கோட்டையன் பின்னணியில் திமுக? அடித்து சொல்லும் நயினார் நாகேந்திரன்!

முப்பெரும் விழாவில் அனைவரையும் ஒரு சேர ஒரே இடத்தில் பார்ப்பதற்காக ஆவலோடு காத்திருக்கிறேன். லட்சக்கணக்கான உடன் பிறப்புகள் கரூர் நோக்கி திரண்டு வருவார்கள். எல்லோரும் பாதுகாப்பாக வந்து போவதை உறுதி செய்யுங்கள். முப்பெரும் விழா முடிந்ததும் செப்டம்பர் 20 ஆம் நாள் ஓரணியில் தமிழ்நாடு கூட்டங்களை மாவட்டங்கள் வாரியாக நடத்த வேண்டும்.

நமது அரசின் திட்டங்களால் மக்களிடையே நமக்கு இருக்கும் ஆதரவு உணர்வை அப்படியே தேர்தல் வரை எடுத்து சென்று, அறுவடை செய்ய ஒவ்வொருவரும் களத்தில் தீவிரமாகப் பணியாற்ற வேண்டும். அடுத்து நமது இலக்கு ஒன்று தான். அது 2026 இல் திராவிட மாடல் 2.0 அமைய வேண்டும்.

அதற்கு நான் உங்களிடம் கேட்பது ஒன்றே ஒன்று தான். தேர்தல் நாள் வரை பசி, தூக்கம், ஓய்வை மறந்து உழைப்பை கொடுங்கள். ஓய்வறியா சூரியனாக உழைப்போம். வரும் 2026 ஆண்டிலும் நாமே உதிப்போம்'' என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

DMK VOLUNTEERSதிமுகவினருக்கு முக ஸ்டாலின் உத்தரவுதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்முக ஸ்டாலின் உத்தரவுMK STALIN ORDER

