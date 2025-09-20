ETV Bharat / state

செம்பரம்பாக்கம் குடிநீர் திட்டம் துவக்கம்; குறைகள் நிவர்த்தி செய்ய 'புதிய செயலி’ அறிமுகம் செய்த முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

குடிநீர் வாரியம் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் சார்பில் மக்களின் புகார்களின் மீது தீர்வு காணும் ''சென்னை குடிநீர்'' செயலியை தொடங்கி வைத்து நேரடியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார்.

குடிநீர் திட்டம் துவக்க விழாவில் முதலமைச்சர்
குடிநீர் திட்டம் துவக்க விழாவில் முதலமைச்சர்
Published : September 20, 2025 at 11:25 PM IST

சென்னை: செம்பரம்பாக்கம் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இருந்து சென்னைக்கு கூடுதலாக நாளொன்றுக்கு 265 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைத்தார். மேலும் குடிநீர் தொடர்பான பொதுமக்களின் குறைகள் மற்றும் புகார்களை உடனுக்குடன் நிவர்த்தி செய்யும் வகையில் “சென்னை குடிநீர்” என்ற புதிய செயலியையும் பொது மக்கள் பயன்பாட்டிற்காக தொடங்கி வைத்தார்.

சென்னை மக்களின் முக்கிய குடிநீர் ஆதாரமாக விளங்கக்கூடிய செம்பரம்பாக்கம் ஏரியிலிருந்து நாள்தோறும் தண்ணீர் சுத்திகரிப்பு செய்து சென்னை மக்களுக்கு குடிநீராக வழங்கப்பட்டு வருகிறது. கிருஷ்ணா குடிநீர் வழங்கல் திட்டத்தின் கீழ் பெறப்பட்ட தண்ணீரை சுத்திகரிப்பதற்காக சென்னைக்கு அருகிலுள்ள செம்பரம்பாக்கத்தில் ரூ.296 கோடி மதிப்பீட்டில் நாளொன்றுக்கு 530 மில்லியன் லிட்டர் நீர் சுத்திகரிக்கும் நிலையம் மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீரை கொண்டு செல்லும் குழாய்கள் அமைக்கும் பணிகள் நிறைவேற்றப்பட்டு 19.07.2007 அன்று அன்றைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் கருணாநிதியால் இந்நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையத்திலிருந்து நாளொன்றுக்கு 265 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் சென்னை மாநகர பகுதிகள் மற்றும் தாம்பரம் மாநகர பகுதிகளுக்கு தற்போது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. பெருநகர சென்னை வளர்ச்சிக்கேற்ப பொது மக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு செம்பரம்பாக்கம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து முழு கொள்ளளவான 530 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீரை வழங்குவதற்காக ரூ.66.78 கோடி மதிப்பீட்டில் செம்பரம்பாக்கம் நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து பூந்தமல்லி புறவழிச் சாலை சந்திப்பு வழியாக கோயம்பேடு வரை இரண்டாவது பிரதான குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டது.

அதனடிப்படையில், செம்பரம்பாக்கம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் சென்னை மாநகருக்கு கொண்டு செல்வதற்காக பிரதான குடிநீர் குழாய் அமைக்கும் பணிகள் இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு, முதல் பகுதி செம்பரம்பாக்கம் சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலிருந்து போரூர் வரை 11.7 கி.மீ. நீளத்திற்கும், பூந்தமல்லி புறவழிச்சாலை சந்திப்பிலிருந்து கோயம்பேடு வரை 9.2 கி.மீ. நீளத்திற்கும் இரண்டாவது பிரதான குடிநீர் குழாய்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதன் மூலம் கூடுதலாக 265 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் தினசரி வழங்கப்படுவதால் செம்பரம்பாக்கம் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் முழு அளவான நாளொன்றுக்கு 530 மில்லியன் லிட்டர் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் விநியோகிக்கப்படும். இதன் மூலம் அம்பத்தூர், அண்ணா நகர், தேனாம்பேட்டை, கோடம்பாக்கம், வளசரவாக்கம், ஆலந்தூர், அடையார் மண்டலங்கள், தாம்பரம் மாநகராட்சி, குன்றத்தூர் மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் நகராட்சிகளில் உள்ள பொது மக்கள் பயன் பெறுவர்.

செம்பரம்பாக்கம் ஏரி சுத்திகரிப்பு மையத்தில் 265 மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீரை சுத்திகரிப்பு செய்யும் கூடுதல் மையத்தின் பணிகள் நிறைவடைந்து உள்ளன. பணிகள் நிறைவடைந்த சுத்திகரிப்பு மையத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு துவக்கி வைத்தார்.

குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம்
குடிநீர் சுத்திகரிப்பு இயந்திரம்

முன்னதாக குமணன்சாவடியில் இருந்து நிகழ்ச்சி நடக்கும் இடம் வரை சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கட்சி நிர்வாகிகள் அளித்த வரவேற்பை ஏற்று ரோடு ஷோவில் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களை சந்தித்து விட்டு வந்தார். பின்னர் கூடுதலாக 265 மில்லியன் லிட்டர் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்தார்.

மேலும் அங்கு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேட்டரி வாகனத்தில் சென்று செம்பரம்பாக்கம் குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் செயல் பாடுகள் குறித்து அங்கு தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டிருந்த பேட்டரி வாகனத்தில் சென்று அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மேலும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் எவ்வாறு சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு சென்னை மக்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது என்பது குறித்து அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

அதேப்போல் குடிநீர் வாரியம் மற்றும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் சார்பில் மக்கள் அளிக்கும் புகார்களின் மீது உடனடியாக தீர்வு காணும் ''சென்னை குடிநீர்'' செயலியை தொடங்கி வைத்து நேரடியாக தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கி, குடிநீர் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வாரியம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட குறும்படத்தை பார்வையிட்டார். செம்பரம்பாக்கம் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சிறப்பாக பணிபுரியும் அதிகாரிகளுக்கு சால்வை அணிவித்து நினைவு பரிசுகளை வழங்கி அவர்களுடன் குழு புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டார்.

