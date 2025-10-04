ETV Bharat / state

''சுயமரியாதை இயக்கத்தின் உயிரை பறிக்க சூழ்ச்சி நடக்கிறது'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்!

அண்ணா, கலைஞர் சொல்லாததை ஸ்டாலின் செய்கிறான் என்று டென்ஷன் ஆகிறார்கள். 'எரியட்டும்' என்று தான் திரும்பத் திரும்ப திராவிட மாடல் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். வரப்போவது அரசியல் தேர்தல் அல்ல. சமுதாயத் தேர்தல்.

மாநாட்டு மேடையில் முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 4, 2025 at 11:09 PM IST

3 Min Read
செங்கல்பட்டு: சுயமரியாதை இயக்கத்தின் உயிரை பறிக்க சூழ்ச்சி நடக்கிறது என்றும், அறிவை பின்னுக்குத் தள்ளி பிற்போக்குத்தனத்தையும், ஆதிக்கத்தையும் நிலைநிறுத்த முயற்சி நடக்கிறது என்றும் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசியுள்ளார்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மறைமலை நகரில் திராவிடர் கழகம் சார்பில் சுயமரியாதை இயக்க நூற்றாண்டு நிறைவு விழா மாநாடு இன்று (அக்.4) நடைபெற்றது. இதில், பங்கேற்ற முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின், புகைப்பட கண்காட்சியை பார்வையிட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து சுயமரியாதை இயக்க நூற்றாண்டு கல்வெட்டை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தார்.

கல்வெட்டை திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதன் பிறகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆற்றிய உரை:

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் தொடர்ச்சி திராவிடர் கழகம். திராவிடர் கழகத்தின் முயற்சி தான் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம். தமிழர்களின் சுயமரியாதை, பகுத்தறிவு சிந்தனை ஆகியவை நிலைபெற சுயமரியாதை இயக்கமே காரணம். கருப்புச் சட்டைக்காரர்கள் தான் தமிழ்நாட்டின் காவலுக்குக் கெட்டிக்காரர்கள். இவர்களின் பலனை எதிர்பாராத உழைப்பு விலைமதிப்பற்றது. 'மனமகிழ்ச்சியை மட்டுமே பலனாக எண்ணி வாழும்' திராவிட இயக்க தோழர்களுக்கு சல்யூட்.

புகைப்பட கண்காட்சியை பார்வையிடும் முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

92 வயதிலும் நாள்தோறும் எழுதி, ஊர் ஊராகச் சென்று, அவதூறுகளுக்கு பதிலடி தந்து, போராட்டக் களத்தில் முதல் ஆளாக நிற்கும் ஆசிரியர் கி. வீரமணியிடம் இருந்து இன்னும் நிறைய கற்க வேண்டும். ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல மாட்டேன். ஆனால் பணிச்சுமையைக் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் பணிகளைச் செய்ய நாங்களும் இருக்கிறோம். பெரியார் காலத்தில் அவர் மீது செருப்பு வீசப்பட்டாலும், இன்று அவரது புகழ் ஆக்ஸ்போர்ட் பல்கலைக்கழகம் வரை சென்றுள்ளது. இதற்கு ஆசிரியர் வீரமணி பெரியார் உலகமயமாக வேண்டும் என உரைத்ததே காரணம்.

மேலும், மிக பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் 'பெரியார் உலகத்திற்கு' திமுக சார்பில் பங்களிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. எனது ஒரு மாத சம்பளத்தைக் கொடுக்க முடிவெடுத்ததை பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன், பொருளாளர் டி.ஆர். பாலு ஆகியோரிடம் தெரிவித்த போது திமுகவின் 126 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் 31 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களின் ஒரு மாத சம்பளமாகிய சுமார் ஒன்றரை கோடி ரூபாயை சேர்த்துக் கொடுப்பதாக முடிவெடுத்தனர். இந்த பணத்தை பெரியார் உலகத்திற்கு வழங்குவதில் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் அடைகிறோம்.

மாநாட்டு மேடையில் முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பேரறிஞர் அண்ணா சுயமரியாதை திருமணச் சட்டத்தை இயற்றினார். கலைஞர் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என சட்ட அங்கீகாரம் வழங்கினார். அதன் நீட்சியாகவே மகளிர் முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களைச் செயல்படுத்தி வருகிறோம். மாநாட்டில் நிறைவேற்றப்பட்ட நல்ல தீர்மானங்கள் குறித்து மக்களிடம் பரப்புரை செய்யுங்கள். அவற்றை சட்டமாக மாற்றும் பொறுப்பை திமுக பார்த்துக்கொள்ளும்.

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் திட்டத்தைச் செயல்படுத்தி, பாலினத்தையும் உடைத்து பெண்களையும் அர்ச்சகராக்கி உள்ளோம். பெரியார் மற்றும் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் பிறந்தநாட்களை அரசு விழாவாக அறிவித்தது, ஆதிக்கத்தின் அடையாளமாக இருந்த 'காலனி' என்ற சொல்லை அகற்றியது, சாதிப் பெயரில் இருந்த விடுதிகளைச் 'சமூக நீதி விடுதிகளாக' மாற்றியதன் மூலம் சமத்துவ சமுதாயத்தை உருவாக்கவே திராவிட மாடல் அரசு பாடுபடுகிறது.

மாநாட்டில் கலந்து கொண்டவர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

"இங்கு எதுவும் மாறவில்லை" என்று கேட்பவர்களின் கேள்வி அக்கறை அல்ல, அது ஆணவம். 'ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளாக நாங்கள் உருவாக்கிய கட்டமைப்பை உங்களால் உடைக்க முடியவில்லை' என சவால் விடுபவர்களின் சதித் திட்டங்களை உற்றுப் பார்க்க வேண்டும். ஒடுக்கப்பட்ட குழந்தைகள் படிப்பது, இட ஒதுக்கீடு, சமத்துவம், அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராவது ஆகியவை பிடிக்காத கூட்டம் தான் திமுகவைக் பிடிக்கவில்லை என்கிறது.

மாநாட்டில் உரையாற்றிய முதலமைச்சர் (ETV Bharat Tamil Nadu)

சுயமரியாதை இயக்கத்தின் உயிரை பறிக்கும் சூழ்ச்சிகள் நடைபெறுகின்றன. அறிவைப் பின்னுக்குத் தள்ளி பிற்போக்குத்தனத்தையும், ஆதிக்கத்தையும் நிலைநிறுத்த முயற்சி நடக்கிறது. தமிழ்நாட்டை மட்டுமல்ல, இந்தியாவையும் ஒரு நூற்றாண்டு பின்னோக்கி இழுத்துச் செல்ல சூழ்ச்சி நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இதையெல்லாம் தடுத்து நிறுத்துகின்ற அரண் தான் திராவிட மாடல்.

அதனால்தான், அண்ணா-கலைஞர் சொல்லாததை இந்த ஸ்டாலின் செய்கிறான் என்று டென்ஷன் ஆகிறார்கள், 'எரியட்டும்' என்றுதான் திரும்பத் திரும்ப திராவிட மாடல் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். வரப்போவது அரசியல் தேர்தல் அல்ல, 'தமிழினம் தன்னைக் காத்துக் கொள்ளக்கூடிய சமுதாயத் தேர்தல்'. அடுத்து "திராவிட மாடல் 2.0" என்று சொல்லப் போகிறோம்.

கொள்கையற்ற அதிமுகவினரால் பாழாய் போன தமிழகத்தை மீட்டெடுத்து, இந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் பலப்படுத்தி வரலாறு காணாத வளர்ச்சிப் பாதையில் இட்டுச் சென்றுள்ளோம். திராவிடம் என்றால் பிடிக்காத பாஜகவும், என்னவென்று தெரியாத அதிமுகவும் மீண்டும் கபளீகரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கின்றன.

தமிழ்நாட்டை நாசம் செய்ய நினைக்கும் கூட்டத்தை வேரோடும் வீழ்த்த வேண்டும் . அதற்காக கொள்கைத் தெளிவும், செயல்திறனும் உள்ள மதச்சார்பற்ற ஜனநாயகக் கூட்டணிக்குத் திராவிடர் கழகத் தொண்டர்கள் துணை இருக்க வேண்டும். ஏழாவது முறையாக, திராவிட முன்னேற்றக் கழக ஆட்சிக்கு துணை நிற்க வேண்டும். "தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன்''. இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.

