சேலம்: சேலம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள நேரு கலையரங்கில், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில், ''தமிழ்நாடு 26 ஆவது மாநில மாநாடு'' கட்சியின் மாநில செயலாளர் இரா.முத்தரசன் தலைமையில் நடந்து வருகிறது. நேற்று தொடங்கிய மாநாடு நாளை மறுநாள் வரை நடக்கிறது.
மாநாட்டின் இரண்டாம் நாளான இன்று (ஆகஸ்ட் 16) தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு ஆற்றிய உரை:
திமுக, கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஒற்றுமை பலரின் கண்ணை உறுத்திக் கொண்டிருக்கிறது. என்னடா எத்தனை சதி செய்தாலும்.. எவ்வளவு குழப்பம் ஏற்படுத்தினாலும்.. எப்படிப்பட்ட போலி செய்திகளை பரப்பினாலும்.. இவர்களெல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறார்களே என்று வாயிலும், வயிற்றிலும் அடித்துக்கொண்டு புலம்புகிறார்கள்.
அடிமைத்தனத்தை பற்றி பழனிசாமி பேசலாமா?
எதிர்க்கட்சி தலைவர் பழனிசாமிக்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மீது திடீரென்று பாசம் பொத்துக் கொண்டு வந்துள்ளது. அடிமைத்தனத்தை பற்றி பழனிசாமி பேசலாமா? பேசுவதற்கு என்ன உரிமை உள்ளது? எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் இங்கு இருக்கும் யாரும் யாருக்கும் யாரும் அடிமை இல்லை. அடிமைத்தனத்திற்கு எதிராக கிளர்ந்து எழுந்த இயக்கம் தான் இங்கு இருக்கிற திராவிட இயக்கமும், கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும். இது, தெரியாத பழனிசாமி வாய்க்கு வந்ததெல்லாம் பேசி வருகிறார். அவருக்கு தெரிந்ததெல்லாம் அவ்வளவுதான்.
திருமாவளவனை விட என்ன தியாகம் செய்து விட்டீர்கள்?
இதற்காக நம்முடன் கூட்டணியில் உள்ள தலைவர்களை மோசமாக மிகமிக மோசமாக கொச்சைப்படுத்தி வருகிறார். நான் கேட்க விரும்புவது கம்யூனிஸ்ட் தலைவர்களை விட நீங்கள் என்ன தியாகம் செய்து விட்டீர்கள்? திருமாவளவனை விட என்ன தியாகம் நீங்கள் செய்து விட்டீர்கள்? இங்கே இருக்கக்கூடிய ஏதாவது ஒரு இயக்கத்தை விட நாங்கள் மிஞ்சி தியாகம் செய்துள்ளோம் என, உங்களால் நிரூபிக்க முடியுமா? ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் உரிமைக்காக போராடிக் கொண்டு இருக்கின்ற இயக்கங்கள் இந்த இயக்கங்கள்.
மலிவான நோக்கத்தோடு அலையும் எடப்பாடி பழனிசாமி
மக்கள் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற அக்கறை அதிமுகவுக்கு கிடையாது. அவதூறை பரப்பி நமது கூட்டணி தலைவர்களை அவமானப்படுத்த வேண்டும். எப்படியாவது கூட்டணிக்குள் விரிசல் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற மலிவான நோக்கத்தோடு எடப்பாடி பழனிசாமி அலைந்து கொண்டிருக்கிறார். நாங்கள் கூட்டணியில் இருக்கிறோம். கூட்டணியில் இருந்தாலும் நியாயமான கோரிக்கைகளை விமர்சனம் வைக்க கம்யூனிஸ்ட் தோழர்கள் தவறியது கிடையாது. நாங்களும் அவர்களின் கோரிக்கையை என்றும் புறக்கணித்தது கிடையாது. அவர்களின் கருத்துக்களை கேட்கிறோம். விவாதிக்கிறோம். அதற்கான தீர்வுகளை முன்னெடுக்கிறோம். இது தான் ஜனநாயகம்.
சதி திட்டம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது
அதனால் தான் தோழமை புரிந்துணர்வோடு எங்களுடைய கூட்டணி தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் மதவாதம், வகுப்பு வாதம், மேலாதிக்கம் ஆகியவற்றைக்கு எதிராக ஜனநாயக சக்திகள் ஒற்றுமையாக பணியாற்ற வேண்டும். ஏனென்றால் நமது லட்சியம் பெரிது. அந்த லட்சியத்திற்காக நாங்களும், நீங்களும் இந்த மேடையில் இருக்கிறோம்.
ஜனநாயகம் தான் இறுதியில் வெல்லும்
ஜனநாயகம், சமூக நீதி, சமத்துவம் ஆகியவை தான் எங்களை இயக்கி வருகிறது. நம்முடைய கூட்டணியில் அதனால் பிளவு ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்கள். நான் உறுதியோடு சொல்கிறேன். அவர்களின் சதி திட்டம் ஒருபோதும் நிறைவேறாது. அதனால் தான் மாநாட்டிற்கு முத்தரசன் ''வெல்க ஜனநாயகம் எழுச்சி மாநாடு'' என்ற பெயரில் எழுச்சியோடு ஏற்பாடு செய்திருக்கிறார். தோழர்களே ஜனநாயகம் தான் இறுதியில் வெல்லும். அதை வெல்ல வைக்க வேண்டிய பொறுப்பும், கடமையும் ஜனநாயக சக்தியாக நமக்கு உள்ளது.
தேர்தல் ஆணையத்தை ''கீ'' கொடுத்தால் ஆடும் பொம்மையாக மாற்றிய பாஜக
ஆனால் இன்று தேர்தலே ஒன்றிய பாஜக அரசால் கேலிக்கூத்தாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்றிய பாஜக அரசு தேர்தல் ஆணையத்தை தங்களுடைய ஒன்றிய கிளையாக மாற்றியுள்ளது. தன்னாட்சியாக உள்ள தேர்தல் ஆணையத்தை ''கீ'' கொடுத்தால் ஆடும் பொம்மையாக ஒன்றிய பாஜக அரசு மாற்றி உள்ளது. தேர்தல் ஆணையத்தின் நியமனத்தில் தான் சதி செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தால், வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்தும் தங்களுடைய சதிகளை தொடங்கி விட்டார்கள். தேர்தல் ஆணையம் சுதந்திரமாக வாக்காளர் பட்டியலை சரி பார்க்க வேண்டும். ஆனால் அந்த கடமையில் இருந்து தேர்தல் ஆணையம் விலகி விட்டது. தவறிவிட்டது.
வாக்காளர் பட்டியலை நேர்மையாக சரி பார்க்க வேண்டும்
மக்களாட்சியை காக்க, சதியை அம்பலப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ராகுல் காந்திக்கு பாராட்டையும், நன்றியும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். ராகுல் காந்தி வைத்துள்ள குற்றச்சாட்டிற்கு முறையான பதில் அளிக்காத தேர்தல் ஆணையம் அவரை பிரமாண பத்திரம் கொடுக்க சொல்லி கட்டளை போடுகிறது. வாக்காளர் பட்டியலை துல்லியமாக தெளிவாக தயாரிப்பது தான் சுதந்திரம். அதை கூட செய்ய முடியாதா தேர்தல் ஆணையத்தால்? தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட பிற மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைமுறைகளை தொடங்குவதற்கு முன்பு சுதந்திரமாக, நேர்மையாக வாக்காளர் பட்டியலை சரி பார்க்க வேண்டும்.
நாம் எச்சரித்ததை தற்போது நடத்தி வருகின்றனர்
ஒன்றியத்தில் பாஜக அரசு அமைந்தால் என்னவெல்லாம் நடக்கும் என்று நாம் எச்சரித்ததை தற்போது நடத்தி வருகின்றனர். இந்தி மொழியை கட்டாயமாக்குவது, பாரம்பரிய குருகுலத்தில் படித்தவர்கள் மாசம் 75 ஆயிரம் சம்பளத்தில் ஐஐடி நிறுவனத்தில் பணியாற்ற அமர்த்தப்படுவது உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் நடந்தேறி வருகின்றன.
சோதனை நடத்தினால் ஓடி வந்து கூட்டணியில் சேர நாங்கள் என்ன பழனிசாமியா?
நாட்டின் சுதந்திர தின விழா உரையில் பிரதமர் ஆர்எஸ்எஸ்-ஐ புகழ்ந்து பேசி உள்ளார் .அரசு வெளியிடக்கூடிய படங்களில் காந்தியடிகளுக்கு மேல் ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை சேர்ந்த சாவர்க்கர் படமும் உள்ளது. அமலாக்க துறையை வைத்து தங்களுக்கு ஒத்து வராத கட்சிகளை மிரட்டுவார்கள் என்று சொன்னோம். தொடர்ந்து மிரட்டுகிறார்கள். இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ஐ. பெரியசாமி வீட்டில் சோதனை நடத்துகிறார்கள். உறவினர் வீட்டில் சோதனை நடத்தினால் உடனே ஓடி வந்து கூட்டணியில் சேர்வதற்கு நாங்கள் என்ன பழனிசாமியா? எங்களை மிரட்ட நினைத்தால் மிரண்டு போவார்கள். இதை விட மோசமான அணுகுமுறையை பார்த்தவர்கள் தான் திமுகவினர். நெருப்பாற்றில் நீந்தி பழக்கப்பட்டவர்கள் நாங்கள். உங்களுடைய எண்ணம் எந்த காலத்திலும் எடுபடாது.
தமிழ்நாடு மக்கள் அரசியல் தெளிவு உள்ளவர்கள்
வழக்கம்போல தமிழ்நாட்டு மக்கள் உங்களுக்கு தோல்வியைத் தான் கொடுப்பார்கள். தமிழ்நாடு மக்கள் அரசியல் தெளிவு உள்ளவர்கள். தமிழுக்கும், தமிழ்நாட்டிற்கும் உண்மையாக தொண்டாற்றக் கூடியவர்கள் யார்? என்று மக்களுக்கு தெரியும். சமூக நீதி, சமநீதி, மாநில உரிமை, கூட்டாட்சி தத்துவம், மொழி உணர்வு ஆகியவற்றிற்காக உண்மையாக உழைத்தவர்கள் யார்? நவீன தமிழ்நாட்டிற்கு அடித்தளம் அமைத்தது யார்? என்று மக்களுக்கு தெரியும்.
2026 தேர்தலில் தோழர்கள் எனக்கு துணையாக இருக்க வேண்டும்
2021 இல் நம்முடைய கூட்டணி வெற்றி பெற்ற மாதிரி 2026 தேர்தலிலும் நாம் தான் வெற்றி பெறப்போகிறோம். திராவிட மாடல் 2.0 ஆட்சியில் இந்தியாவிற்கு காட்டும் வகையில் ஆட்சி அமையும். அதற்கு துணையாக தோழர்கள் என்றும் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று, நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
கம்யூனிஸ்டுகள் களத்தில் இறங்கினால் எப்படிப்பட்ட வெற்றியும் கிடைக்கும் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். ஜனநாயகம் வெல்ல களத்தில் இருக்கும் அனைத்து தோழர்களுக்கும் என்னுடைய ரெட் சல்யூட்" என்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பேசினார்.
மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தலைவர்கள்:
இந்த மாநாட்டில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் டி.ராஜா, மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ் மாநில செயலாளர் பெ.சண்முகம், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கு.செல்வப்பெருந்தகை. எம்எல்ஏ, மதிமுக மாநில பொருளாளர் செந்தில் அதிபன், சிபிஐ (எம்எல்) மாநிலச் செயலாளர் பழ. ஆசைத்தம்பி, திராவிடர் கழக பேச்சாளர் மதிவதனி, கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் ஈஸ்வரன் எம்எல்ஏ, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சியின் தலைவர் தி.வேல்முருகன் எம்எல்ஏ, இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் தேசிய தலைவர் கே.எம்.காதர் மொய்தீன், மனிதநேய மக்கள் கட்சி மாநில பொதுச் செயலாளர் அப்துல் சமது உளபட்ட தலைவர்கள் கலந்துகொண்டு பேசினர்.
