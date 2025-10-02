ETV Bharat / state

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்புக்கு நினைவு நாணயம் தேவையா? முதல்வர் ஸ்டாலின் கண்டனம்!

பிரதமர் மோடி தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பிரிவினைவாத கொள்கைகளை நியாயப்படுத்த முயல்கிறார் எனவும் விமர்சனம் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்
தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 2, 2025 at 2:28 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 2:37 PM IST

சென்னை: ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நூற்றாண்டு விழாவை முன்னிட்டு அஞ்சல் தலை மற்றும் நினைவு நாணயம் வெளியிடப்பட்டதற்கு தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்லஸ் பதிவில், "நமது இந்தியா, அனைத்து மத மக்களுக்குமான மதச்சார்பற்ற நாடு எனும் அடிப்படைத் தத்துவத்திற்கு வித்திட்டவர் அண்ணல் காந்தியடிகள்! மக்களிடையே வெறுப்பின் விதைகள் தூவப்பட்டு, பிரித்தாளும் சக்திகள் தலைதூக்கும் போதெல்லாம் அவற்றை எதிர்கொள்ளும் வலிமையை நமக்கு என்றும் வழங்கும் ஆற்றல் அவர். நம் தேசப்பிதாவைக் கொன்றொழித்த மதவாதியின் கனவுகளுக்குச் செயல்வடிவம் கொடுக்கும் RSS இயக்கத்தின் நூற்றாண்டுக்கு, நாட்டின் தலைமைப் பொறுப்பில் இருப்பவரே அஞ்சல் தலையும் நினைவு நாணயமும் வெளியிடும் அவல நிலையில் இருந்து இந்தியாவை மீட்க வேண்டும்! இதுவே காந்தியடிகளின் பிறந்தநாளில் நாட்டு மக்கள் அனைவரும் ஏற்கவேண்டிய உறுதிமொழி!" என அதில் தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னதாக, நேற்று ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நூற்றாண்டு விழா டெல்லியில் சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது. இந்த விழாவில் பிரதமர் பங்கேற்ற பிரதமர் மோடி, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் நூற்றாண்டு விழாவை நிறைவு செய்ததை குறிக்கும் விதமாக ரூ.100 நினைவு நாணயம் மற்றும் அஞ்சல் தலைமை வெளியிட்டார்.

ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பை கவுரவிக்கும் விதமாக நினைவு நாணயம் வெளியிடப்பட்டதற்கு பல்வேறு கட்சிகளும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக 1963ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குடியரசு தின விழா பேரணியில் சீருடை அணிந்த ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பினர் இடம்பெற்றுள்ளது போல் அஞ்சல் தலையில் அச்சிடப்பட்டுள்ளதற்கு சிபிஎம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது. இது, இந்தியா-சீனா இடையிலான போரின்போது அந்த அமைப்பு வெளிப்படுத்திய தேசப்பக்தியை அங்கீகரிக்க, அப்போதைய பிரதமர் நேரு 1963ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குடியரசு தின அணிவகுப்பில் பங்கேற்க அழைப்பு விடுத்தார் எனும் பொய்யை அடிப்படையாக கொண்டது எனவும் அந்த கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், பிரதமர் மோடி தனது அதிகாரத்தை தவறாக பயன்படுத்தி, ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பின் பிரிவினைவாத கொள்கைகளை நியாயப்படுத்த முயல்கிறார் என அக்கட்சியின் மூத்த தலைவர் பேபி விமர்சித்துள்ளார். இந்நிலையில், தற்போது திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினும் தனது கடுமையான கண்டனங்களை முன் வைத்துள்ளார்.

முன்னதாக, உத்தமர் காந்தியடிகள் அவர்களின் 157ஆவது பிறந்த நாளையொட்டி தமிழ் நாடு அரசு சார்பில், எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள வளாகத்தில் அமைந்துள்ள காந்தியடிகள் திருவுருவச் சிலைக்கு அருகே உள்ளே திருவுருப்படத்திற்க்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

