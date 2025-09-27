கரூர் துயர சம்பவம் குறித்து விசாரணை ஆணையம் - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவு!
நான் இன்றிரவே கரூர் சென்று மேற்படி துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து, ஆறுதல் தெரிவிக்கவும், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்திக்கவும் உள்ளேன் என்று முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
Published : September 27, 2025 at 11:25 PM IST
சென்னை: விஜய் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 36 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் விசாரித்து அறிக்கை அளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒருநபர் விசாரணை ஆணையம் அமைக்கப்படும் என முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். மேலும் இந்த துயர சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கவும், மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் வழங்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 முன்னிட்டு தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதன் ஒரு பகுதியாக இன்று (செப்டம்பர் 27) நாமக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களில் விஜய் பரப்புரை செய்தார். இரவு 7 மணி அளவில் விஜய் பேசத் தொடங்கிய நிலையில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பெண் ஒருவர் மயக்கம் அடைந்தார். உடனடியாக அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து 50 க்கும் மேற்பட்டோர் அடுத்தடுத்து மயங்கி விழுந்தனர். போலீசார் அவர்களை மீட்டு ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவனைக்கு கொண்டு சென்றனர். மருத்துவமனையில் அவர்களுக்கு தீவிர சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதுவரை 36 பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனர். 20-க்கும் மேற்பட்டோர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வெளியிட்ட அறிக்கை
கரூரில் நடைபெற்ற தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அரசியல் பரப்புரை கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி இதுவரை 8 குழந்தைகள் 16 பெண்கள் உட்பட 36 பேர்கள் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் அறிந்து சொல்லொண்ணாத் துயரமும் வேதனையும் அடைந்தேன்.
அந்தக் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த வருத்தத்தையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனைவருக்கும் சிறப்பான முறையில் சிகிச்சை அளிக்க உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு தலா ரூ.10 லட்சம் முதலமைச்சரின் பொது நிவாரண நிதியிலிருந்து வழங்கிடவும், மருத்துவமனைகளில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வரும் நபர்களுக்கு தலா ரூ.1 லட்சம் வழங்கிடவும் உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
மேலும் இச்சம்பவம் குறித்து முறையான விசாரணை மேற்கொண்டு அரசுக்கு அறிக்கை அளிக்க ஓய்வு பெற்ற உயர் நீதிமன்ற நீதியரசர் அருணா ஜெகதீசன் தலைமையில் ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் உடனடியாக அமைக்கப்படும். நான் இன்றிரவே கரூர் சென்று மேற்படி துயர சம்பவத்தில் உயிரழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரை சந்தித்து, ஆறுதல் தெரிவிக்கவும், மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களை சந்திக்கவும் உள்ளேன். இவ்வாறு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார்.
குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு
குடியரசு தலைவர் திரவுபதி முர்மு கரூர் துயர சம்பவத்துக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்து அவர் தனது எக்ஸ் தளப்பதிவில், ''தமிழ்நாட்டின் கரூர் மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசல் போன்ற துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் துயரச் செய்தி அறிந்து வேதனை அடைந்தேன். உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்.'' என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
பிரதமர் மோடி
பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், ''தமிழ்நாட்டின் கரூரில் நடந்த அரசியல் பேரணியின் போது நடந்த துரதிர்ஷ்டவசமான சம்பவம் மிகவும் வருத்தமளிக்கிறது. தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பதிதினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல். இந்த கடினமான நேரத்தில் அவர்களுக்கு வலிமை கிடைக்கவும், காயம் அடைந்த அனைவரும் விரைவில் குணமடையவும் பிரார்த்திக்கிறேன்." என்று பிரதமர் மோடி பதிவிட்டுள்ளார்.
ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி
தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர். என். ரவி தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், "கரூரில் குழந்தைகள் உட்பட அப்பாவிகள் உயிரிழந்தது மிகுந்த வேதனையையும், வேதனையையும் அளிக்கிறது. இந்த துயரமான நேரத்தில், அவர்களை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு மனமார்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்தனை செய்கிறேன்." என்று ஆளுநர் ரவி பதிவிட்டுள்ளார்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா
மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''தமிழ்நாட்டின் கரூரில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த துயர சம்பவத்தால் ஆழ்ந்த வேதனை அடைகிறேன். இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு எனது மனமார்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த துயரத்தைத் தாங்கும் வலிமையையும், காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடையவும் எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திக்கிறேன்.'' என்று அமித்ஷா கூறியுள்ளார்.
மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன்
மத்திய இணையமைச்சர் எல்.முருகன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''கரூர் மாவட்டத்தில், தவெக தலைவர் விஜய் மேற்கொண்ட தேர்தல் சுற்றுப்பயண பொதுக்கூட்டத்தின் போது, கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள் உள்ளிட்ட சுமார் 33 பேருக்கும் மேற்பட்டவர்கள் பலியாகியுள்ளதாக வருகின்ற செய்திகள் மிகுந்த கவலையளிக்கிறது.
உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். இச்சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு உரிய இழப்பீடை வழங்கிடவும், சிகிச்சையில் இருப்போருக்கு உயர்தர சிகிச்சைகளை உறுதி செய்திடவும் தமிழக அரசை வலியுறுத்துகிறேன்.'' என்று எல். முருகன் கூறிப்பிட்டுள்ளார்.
துபாய் பயணத்தை ரத்து செய்து விட்டு திரும்பும் உதயநிதி ஸ்டாலின்
தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''கரூரில் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக வரும் செய்திகள் மிகுந்த வேதனை அளிக்கின்றன. இந்த துயரச் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தாருக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நெரிசலில் சிக்கி மயக்கமடைந்தோர், உடல்நலம் குன்றியோருக்கு முதலமைச்சர் உத்தரவின்பேரில் கரூர் அரசு மருத்துவமனையில் உடனுக்குடன் சிகிச்சைகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த இக்கட்டான சூழலில் அரசின் நடவடிக்கைக்கும் - மருத்துவக்குழுவுக்கும் முழு ஒத்துழைப்பு நல்கிட வேண்டுகிறோம்.'' என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி
எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில், ''உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தாருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும், வருத்தத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டோருக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை உடனடியாக தமிழக அரசு மேற்கொள்ளவும், உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தாருக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்கவும் வலியுறுத்துகிறேன்." என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
வைகோ
வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''கரூரில் தவெக தலைவர் விஜய் பரப்புரை பயணத்தில் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டு, குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 30 க்கும் மேற்பட்டோர் மயக்கம் அடைந்து உயிரிழந்தனர். இன்னும் பலர் கலைக்கிடமான நிலையில் இருக்கின்றனர் என்ற செய்தி பேரிடியாக நெஞ்சை தாக்குகிறது." என்று வைகோ குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருமாவளவன்
விசிக தலைவர் திருமாவளவன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''பலர் உயிருக்குப் போராடும் நிலையில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்பது கூடுதல் கவலையளிக்கிறது. அவர்கள் அனைவரையும் காப்பாற்றும் வகையில் உயர் சிகிச்சை அளித்திட தமிழ்நாடு அரசு தீவிர நடவடிக்கைகளைப் போர்க்காலச் சூழலின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ள வேண்டுமென கேட்டுக் கொள்கிறேன்.
அத்துடன், உயிரிழந்த அனைவரின் குடும்பத்தினருக்கும் ஆழ்ந்த வருத்தங்களையும் இரங்கலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்குத் தலா ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடாக வழங்கிட தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்ப செய்துள்ளது. எனினும், தொகையைக் குறைந்தது தலா ரூ.50 லட்சம் வழங்கிட முன்வரவேண்டுமென முதலமைச்சருக்கு வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன்.'' என்று திருமாவளவன் கூறியுள்ளார்.
நடிகர் ரஜினிகாந்த்
நடிகர் ரஜினிகாந்த் தனது எக்ஸ் தளப்பக்கத்தில், ''கரூரில் நிகழ்ந்திருக்கும் அப்பாவி மக்களின் உயிரிழப்புச் செய்தி நெஞ்சை உலுக்கி மிகவும் வேதனையளிக்கிறது. உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினருக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்கள். காயமடைந்தோருக்கு ஆறுதல்கள்.'' என்று நடிகர் ரஜினிகாந்த் பதிவிட்டுள்ளார்.
டிடிவி தினகரன்
டிடிவி தினகரன் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், ''கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழக கூட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 30க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருப்பதாக ஊடகங்களில் வெளியாகியிருக்கும் செய்திகள் மிகுந்த அதிர்ச்சியையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்துகிறது. உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.'' என்று டிடிவி தினகரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
அண்ணாமலை
பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''கரூரில் கூட்ட நெரிசலில், குழந்தைகள் உட்பட சுமார் 40 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக வந்துள்ள செய்தி அதிர்ச்சியும், வருத்தமும் அளிக்கிறது. பலர் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அனைவருக்கும் உரியச் சிகிச்சை அளிக்க வேண்டுமென்று தமிழக அரசைக் கேட்டுக் கொள்கிறேன். உயிரிழந்தவர்கள் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.'' என்று அண்ணாமலை குறிப்பிட்டுள்ளார்.
கமல்ஹாசன்
மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி தலைவர் கமல்ஹாசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''நெஞ்சு பதைக்கிறது. கரூரிலிருந்து வரும் செய்திகள் பேரதிர்ச்சியையும் வேதனையையும் அளிக்கின்றன. கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த அப்பாவி மக்களுக்கு என் ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவிக்கவும் வார்த்தைகளின்றித் திகைக்கிறேன்.
நெரிசலிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய சிகிச்சையும், பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய நிவாரணமும் கிடைப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டுமென தமிழ்நாடு அரசைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.'' கமல்ஹாசன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
விஜய்
தவெக தலைவர் விஜய் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ''இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன். தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும், துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன். கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர, சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுவோர், விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கின்றேன்.'' என்று விஜய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.