சென்னை: காதலனுடன் செல்லக் கூடாது என்ற தீர்ப்பால் அதிருப்தி அடைந்த 15 வயது சிறுமி, நீதிமன்ற வளாகத்தின் முதல் மாடியில் இருந்து குதித்து தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் 15 வயது சிறுமியின் தந்தை ஒருவர், ஆட்கொணர்வு மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்திருந்தார். அதில், காதலருடன் சென்றுள்ள தனது மகளை மீட்டு, தன்னிடம் ஒப்படைக்க நீலாங்கரை காவல்துறைக்கு உத்தரவிடக் கோரி, சிறுமியின் தந்தை வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் எம்.எஸ் ரமேஷ் மற்றும் லட்சுமி நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், சிறுமியை மீட்டு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த நீலாங்கரை காவல்துறைக்கு உத்தரவிட்டிருந்தனர்.
அதன்படி, சிறுமியை மீட்ட நீலாங்கரை காவல் துறையினர் அவரை நீதிமன்றத்தில் இன்று ஆஜர்படுத்தினர். அப்போது சிறுமி, “நான் எனது காதலனுடன் தான் செல்வேன்,” என்று திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார். அதனைக் கேட்ட நீதிபதிகள், “பெண்ணுக்கு 15 வயது தான் ஆகிறது, அதனால் காதலனுடன் அனுப்ப முடியாது. சிறுமி வீட்டிற்கும் செல்ல விருப்பம் இல்லாததால், பெற்றோருடனும் அனுப்ப முடியாது. அதனால், சிறுமி காப்பகத்தில் தங்கி இருக்க வேண்டும்” என்று உத்தரவிட்டனர்.
நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவு எனக்கு திருப்தி இல்லை என்று கூறிய சிறுமி, ஐந்தாவது நீதிமன்றம் உள்ள முதல் மாடியில் இருந்து கீழே உள்ள 34-வது நீதிமன்றம் உள்ள தரை தளத்துக்கு எதிரே குதித்துள்ளார். அதனால், சிறுமிக்கு தலை மற்றும் கை, கால்களில் காயம் ஏற்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, சிறுமியை மீட்ட போலீசார், உடனடியாக நீதிமன்றத்தில் உள்ள ஆம்புலன்ஸ் மூலம் மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். தற்போது, சிறுமி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். இந்த சம்பவத்தால், நீதிமன்ற வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
