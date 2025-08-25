புதுக்கோட்டை: மாநில அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை பதக்கத்தை கழுத்தில் அணிய அனுமதிக்காமல் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி.ராஜாவின் மகன் சூரியா கையில் பெற்றுக் கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆவாரங்குடிப்பட்டியில் தமிழ்நாடு துப்பாக்கி சங்கம் மற்றும் புதுக்கோட்டை ராயல் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஆகியவை இணைந்து மாநில அளவிலான துப்பாக்கி சுடும் போட்டியை நடத்தி வருகின்றன. டாக்டர் சிவந்தி ஆதித்தனார் கோப்பை உட்பட பல்வேறு கோப்பைகள், ஒட்டு மொத்த சாம்பியன்ஷிப் வழங்கப்பட உள்ளன.
கடந்த 22 ஆம் தேதி முதல் தொடங்கிய இந்த போட்டி 28 ஆம் தேதி வரை நடக்கிறது. இன்று நடைபெற்ற தொடக்க போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகளை வழங்கி பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை சிறப்புரை ஆற்றினார்.
முன்னதாக அவர் ஷூட்டிங் ரேஞ்சில் நின்று தான் ஒரு முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் துப்பாக்கியால் ஐந்து முறை இலக்கை நோக்கி சுட்டு அனைவரின் கைத்தட்டல்களை பெற்றார்.
இதன் பின்னர் அண்ணாமலை பேசுகையில், ''துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி என்பது விலை உயர்ந்த விளையாட்டாக பார்க்கப்படுகிறது. ஏழை, எளிய மக்கள் இந்த பயிற்சியை மேற்கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் இங்கு நடைபெற்று வரும் போட்டியில் பள்ளி கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளும் அதிக அளவு கலந்து கொண்டுள்ளனர். இவர்கள் படிப்பிலும் கவனம் செலுத்திக்கொண்டு விளையாட்டிலும் திறம்பட வளர வேண்டும்.
தோல்வி வந்து விட்டது என்பதற்காக நாம் துவண்டு விடக்கூடாது. தோல்வி ஒரு நாள் வெற்றியாக மாறும். அந்த நாள் வரை தொடர்ந்து உழைத்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்." என்று அண்ணாமலை பேசினார்.
இந்நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இன்று நடந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பாஜக முன்னாள் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை பரிசுகள் மற்றும் பதக்கங்களை வழங்கினார். அப்போது தமிழ்நாடு அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜாவின் மகன் சூரியாவுக்கு அண்ணாமலை பதக்கத்தை கழுத்தில் அணிவிக்க வந்தார். அப்போது, அப்போது சூர்யா மறுத்தார்.
ஆனாலும் மீண்டும் மீண்டும் சூரியாவின் கழுத்தில் அண்ணாமலை பதக்கத்தை அணிவிக்க முயற்சி செய்தும் அவர் தனது கைகளில் பெற்றுக் கொண்டு நன்றி தெரிவித்ததோடு, புகைப்படத்திற்கு நின்று போஸ் கொடுத்து விட்டு சென்றார். இதனால் அங்கு சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.