''திமுகவை தோற்கடிக்க பாஜகவுடன் கைகோர்த்த எதிர்க்கட்சிகள்'' - அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேச்சு!

வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக அரசு மீண்டும் அமைத்திட நாம் பாடுபட வேண்டும். தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு சொந்தமல்ல. அனைவருக்குமான முதல்வர் என்ற பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுகிறார்.

கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 9:35 PM IST

தேனி: திமுகவை தோற்கடிப்பதற்கு எதிர்க்கட்சியினர் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பாஜகவுடன் கைகோர்த்து வருகின்ற போதிலும் தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் பிரச்சனைகளை பொறுப்புணர்வோடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கையாண்டு வருவதாக தேனி திமுக ஆலோசனை கூட்டத்தில் தமிழக நிதி அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசியுள்ளார்.

திமுக தேனி வடக்கு மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினர்கள் கூட்டம் இன்று (அக்டோபர் 1) ஆண்டிபட்டி தனியார் தங்கும் விடுதியில் நடந்தது. இந்த கூட்டத்துக்கு திமுக தேனி வடக்கு மாவட்ட செயலாளரும், தேனி நாடாளுமன்ற தொகுதி எம்.பியுமான தங்கதமிழ்செல்வன் தலைமை தாங்கினார். கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு நிதித்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு, தேனி தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் இராமகிருஷ்ணன் எம்எல்ஏ, மாவட்ட அவைத்தலைவர் மனோகரன், ஆண்டிபட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் மகாராஜன் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டு ஆலோசனை வழங்கினர்.

மேலும் பெரியகுளம், போடிநாயக்கனூர் சட்டமன்றத் தொகுதிக்கு உட்பட்ட ஒன்றிய, பேரூர் நகர மற்றும் சார்பு அணி நிர்வாகிகள், கட்சியின் உறுப்பினர்கள் என்று ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் திமுக மண்டல தேர்தல் பொறுப்பாளரும், தமிழ்நாடு நிதி மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சருமான தங்கம் தென்னரசு கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினார்.

இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு பேசியதாவது:

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் மேற்கொள்ளும் தீவிர வாக்காளர் திருத்த நடவடிக்கையின் (SIR) பேராபத்து குறித்து நாம் அனைவரும் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும். அதனை ஜனநாயக ரீதியாக சந்தித்து முறியடிக்க வேண்டும். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுக அரசு மீண்டும் அமைத்திட நாம் பாடுபட வேண்டும்.

தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தான் ஒரு அரசியல் கட்சிக்கு சொந்தமல்ல. நாட்டின் மக்கள் அனைவருக்குமான முதல்வர் என்ற பொறுப்புணர்வோடு செயல்படுகிறார். தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் நிகழ்வுகளை எந்தவிதமான ஆரவாரமும் இல்லாமல் பொறுப்புணர்வோடு கையாளுகிறார். திமுகவை தோற்கடிப்பதற்கு நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பாஜகவுடன் எதிர்க்கட்சியினர் கைகோர்த்து வருகின்றனர்.

இதையும் படிங்க: 'கேன் குடிநீர்' பாதுகாப்பானதா? பகீர் கிளப்பும் மருத்துவர்கள்!

தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் அசாதாரண சூழ்நிலைகளை எவ்வாறு திமுகவுக்கு எதிராக பரப்புரை மேற்கொள்ளலாம்? எப்படியாவது தோற்கடித்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தில் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் ஒன்று சேர்ந்து வருகின்றனர். இவ்வாறு திமுக மண்டல தேர்தல் பொறுப்பாளரும், தமிழ்நாடு நிதி மற்றும் மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சருமான தங்கம் தென்னரசு பேசினார்.

