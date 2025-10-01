பாஜகவின் நெருக்கடியால் தான் விஜய் இப்படியெல்லாம் பேசுகிறார்: அமைச்சர் காட்டம்!
இரண்டு நாட்களாக விஜய்யும், அவரது கட்சியினரும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையோ, சிகிச்சையில் உள்ளவர்களையோ வந்துகூட பார்க்கவில்லை என அமைச்சர் எஸ்.எஸ். சிவசங்கர் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 1, 2025 at 7:58 AM IST|
Updated : October 1, 2025 at 8:52 AM IST
அரியலூர்: பாஜகவின் நெருக்கடி தாங்க முடியாமல் விஜய் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு, மக்களை திசை திருப்ப முயற்சிக்கிறார் என அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் குற்றம்சாட்டி உள்ளார்.
தமிழக போக்குவரத்து மற்றும் மின்துறை அமைச்சர் சிவசங்கர் அரியலூரில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவரிடம் கரூர் சம்பவம் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு அவர், "கரூர் சம்பவம் ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும். எப்படி இருக்கக் கூடாது என்பதற்கு உதாரணமாக அமைந்துள்ளது. யார் பேசுவதை கேட்பதற்காக கூட்டம் கூடியதோ, யாரால் பாதிப்பு ஏற்பட்டதோ அந்த நபர் சென்னை சென்றுவிட்டார். மாறாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எந்த கட்சியை சார்ந்தவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் என மக்கள் பிரதிநிதியாக முதலமைச்சர் இரவோடு இரவாக கரூர் வந்து பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஆறுதல் கூறினார். மேலும், உயிரிழந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க உத்தரவிட்டார்.ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக முதலமைச்சர் செயல்பட்டுள்ளார்.
மறுபுறம், ஒரு தலைவர் எப்படி இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு உதாரணமாக விஜய் உயிரிழந்தவர்கள் குறித்து செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு பதில் கூட அளிக்காமல் அங்கிருந்து ஓடிச் சென்றார்" என்று அமைச்சர் பதிலளித்தார்.
கரூர் சம்பவம் குறித்து தவெக தலைவர் விஜய் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளாரே? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, "பாஜகவின் நெருக்கடி தாங்க முடியாமல் விஜய் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு, மக்களை திசை திருப்ப முயற்சிக்கிறார். குழம்பிய குட்டையில் மீன் பிடிக்கலாம் என்ற நினைக்கிறார். அவருடன் சேர்ந்து ஆதவ் அர்ஜுனா போன்றவர்களும் பாஜகவுக்கு பயந்து செயல்பட்டு வருவது வெளிப்படையாக தெரிகிறது. எந்த ஒரு இயக்கமும் தங்களுடைய தொண்டர்களை காப்பதை முன்னுரிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும். ஆனால், விஜய் தொண்டர்கள் மயங்கி விழுந்தபோதிலும், அதை பார்த்துக் கொண்டே தனது பேச்சை நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தார்" என்று அமைச்சர் சிவசங்கர் குற்றம்சாட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இரண்டு நாட்களாக விஜய்யும், அவரது கட்சியினரும் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்தினரையோ, சிகிச்சையில் உள்ளவர்களையோ வந்துகூட பார்க்கவில்லை. பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஆறுதலாக நின்று, அனைத்தையும் செய்தது திமுகவைச் சேர்ந்தவர்களும், அதிமுகவை சேர்ந்தவர்களும் தான். அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு கட்சியினரும் துணை நின்றனர். அதற்கு விஜய் மற்ற கட்சியினருக்கு நன்றி சொல்லியிருக்க வேண்டும். அதை செய்யாமல், மக்களிடம் எதைஎதையோ பேசி திசை திருப்பி, அதை வைத்தும் அரசியல் செய்து வருகிறார். விஜய் மக்களுக்கான தலைவராக இல்லை.
விஜய் தான் ஒரு திரைப்பட நடிகர் எனும் மனப்பான்மையிலிருந்து விலகவில்லை. எல்லோரையும் 'விசில் அடிச்சான் குஞ்சுகள்' என நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அதனால் தான் இவ்வளவு உயிரிழப்புகள். அவர் பிரச்சeரத்துக்கு அறிவித்த நேரம் வேறு வந்த நேரம் வேறு. தனது வாகனத்தில் விளக்கை போட்டால் வந்திருப்பவர்கள் பார்த்துவிட்டு திரும்பிச் சென்று விடுவார்கள் என நினைத்து, அவர் பேசும் இடம் வரும் வரை விளக்கையும் அணைத்துவிட்டு, ஷட்டரையும் இழுத்து மூடிக்கொண்டு வாகனத்துக்குள் அமர்ந்திருந்தார்" என்று அமைச்சர் சிவசங்கர் விமர்சித்தார்.