ஆளுநரிடம் பாராட்டை எதிர்பார்க்க முடியாது! அமைச்சர் சேகர்பாபு அதிரடி!

இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சொந்தமான 8000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

அர்ச்சகர் பயிற்சி முடித்த மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு சான்றிதழ்களை வழங்கினார்
அர்ச்சகர் பயிற்சி முடித்த மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு சான்றிதழ்களை வழங்கினார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 3, 2025 at 8:45 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர் என் ரவியிடம் இருந்து பாராட்டை எதிர்பார்க்க முடியாது என்றும், ஆளுநர் பாஜகவின் மற்றொரு தலைவராக செயல்படுகிறார் என்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு குற்றம்சாட்டினார்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை அலுவலகத்தில் திருக்கோயில்கள் சார்பில் நடத்தப்படும் பயிற்சி பள்ளிகளில் அர்ச்சகர், ஓதுவார், தவில் மற்றும் நாதஸ்வரம் பயிற்சி முடித்த 108 மாணவர்களுக்கு அமைச்சர் சேகர்பாபு சான்றிதழ்களை வழங்கினார். அப்போது ஒதுவார் பயிற்சி முடித்தவர்களை பாடச் சொல்லியும், நாதஸ்வரம் பயிற்சி முடித்த மாணவர்களை வாசிக்க சொல்லியும் கேட்டறிந்தார்.

அதன் பின்னர், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, "திராவிட மாடல் ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு, அர்ச்சகர் பயிற்சி பள்ளி, ஓதுவார் பயிற்சி பள்ளி, தவில் மற்றும் நாதஸ்வரம் பயிற்சி பள்ளி, வேத ஆகம பாடசாலைகள், 4000 திவ்ய பிரபந்தம் பயிற்சி பள்ளிகள் என 21 பயிற்சி பள்ளிகள் மேம்படுத்தப்பட்டு, இந்த பயிற்சி பகுதிகளுக்கு உண்டான தகுதியுள்ள ஆசிரியர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த பயிற்சிக்கு 2007ம் ஆண்டில் ஆரம்பகால ஊக்கத் தொகை ரூ.500 இருந்தது. 2021 ஆம் ஆண்டு வரை இந்த ஊக்கத் தொகை ரூ. 1000 என்ற அளவில் தான் இருந்தது. தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக மு.க ஸ்டாலின் பொறுப்பேற்றவுடன், 2021–22 ம் ஆண்டில், முழுநேர பயிற்சி பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ரூ.3000, பகுதி நேர பயிற்சி பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ரூ.1500 என ஊக்கத் தொகை அதிகரிக்கப்பட்டது.

தற்போதைய அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு இதுவரை 43 ஓதுவார்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதில் பெண் ஓதுவார்கள் மட்டும் 12 பேர். இதுவரை 3777 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த எண்ணிக்கை ஜனவரி மாதத்திற்குள் 4000 என்பதைத் தொடும் என்று நம்பிக்கை உள்ளது. இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான 8000 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலங்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. அதனுடன், இந்து சமய அறநிலையத்துறை நிலங்களை அடையாளப்படுத்தும் பணிக்காக “HRCE” என்ற எல்லைக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட பணிகள் துவங்கப்பட்டு, இதுவரை 1,41,820 எல்லைக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த எல்லைக் கற்கள் பதிக்கப்பட்ட இடங்களின் பரப்பளவு 2,15,385 ஏக்கர் நிலங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன.

மேலும், வெளிநாடுகளுக்கு இங்கிருந்து கடத்தப்பட்ட சிலைகளை அடையாளம் காணப்பட்டு இதுவரை மரத்தாலும், ஐம்பொன்னால் மற்றும் பல்வேறு உலோகத்தால் ஆன 48 சிலைகள் மீட்கப்பட்டுள்ளன. 20-க்கும் மேற்பட்ட சிலைகள் அடையாளம் காணப்பட்டு அவற்றை மீட்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி பாஜகவின் மற்றொரு மாநிலத் தலைவராக செயல்பட்டு வருகிறார். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை அவர் செய்து வருகிறார். அவரிடம் இருந்து தமிழ்நாடு அரசின் செயல்பாட்டுக்கு பாராட்டுகளை எதிர்பார்க்க முடியாது. மேலும் மக்களுக்கு செய்த பணிகளுக்காக 2026 ல் மீண்டும் திமுக ஆட்சி அமைக்கும் என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

