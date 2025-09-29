ETV Bharat / state

சென்னை மண்டலத்தில் 50 கோயில்களுக்கு இந்தாண்டு குடமுழுக்கு! அமைச்சர் சேகர் பாபு அறிவிப்பு!

அறநிலையத் துறைக்கு கீழ் வருகிற திருக்கோயில்கள் குறித்தும், குடமுழுக்கு குறித்தும் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆய்வுக் கூட்டம்
அமைச்சர் சேகர் பாபு ஆய்வுக் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 29, 2025 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: சென்னை மண்டலத்தில் 50 திருக்கோயில்களுக்கு இந்தாண்டு இறுதிக்குள் குடமுழுக்கு நடத்தப்படும் என இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு தலைமையில் இன்று சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையர் அலுவலகத்தில் சென்னை மண்டலத்தைச் சேர்ந்த இணை ஆணையர், துணை ஆணையர் மற்றும் செயல் அலுவலர்களின் ஆய்வுக் கூட்டம் நடைபெற்றது.

இக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் சேகர் பாபு, மாநகர் மற்றும் புறநகரில் அமைந்துள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு கீழ் வருகிற 3 மண்டலங்களை சேர்ந்த திருக்கோயில்களில் தற்போது நடைபெற்று வருகிற திருப்பணிகள், மரத்தேர், தங்கத்தேர் மற்றும் வெள்ளித்தேர் உருவாக்கம் மற்றும் பராமரிப்பு பணிகள், திருக்குளங்களின் சீரமைப்பு பணிகள், நில மீட்பு மற்றும் நில அளவை பணிகள் குறித்து ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.

மேலும், நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை விரைந்து முடித்திட மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள், திருக்கோயில்கள் சார்பில் நடத்தப்படும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் இணை ஆணையர், உதவி ஆணையர் அலுவலகங்கள் மற்றும் திருக்கோயில்களில் காலி பணியிடங்களை நிரப்ப மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் ஆகியவை குறித்தும் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

இதையும் படிங்க: திருமண ஆசை காட்டி 15-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களிடம் நகை, பணம் மோசடி - 'காதல் மன்னன்' கைது!

ஆய்வு கூட்டத்தில் அமைச்சர் சேகர் பாபு பேசுகையில், “தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் மேம்பாட்டிற்கு பல்வேறு வகையான உதவிகளை செய்யப்படுவதோடு, இதுவரை ரூ. 1,187.83 கோடியை அரசு நிதியாக வழங்கியிருக்கிறது. கடந்த நான்கரை ஆண்டுகளில் 3,707 திருக்கோயில்களுக்கு குடமுழுக்கு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னை மண்டலத்தில் மட்டும் 46 (i) பட்டியலை சார்ந்த ஓட்டேரி அருள்மிகு செல்லப்பிள்ளைராயர் திருக்கோயில், வில்லிவாக்கம் அருள்மிகு அகத்தீஸ்வரர் திருக்கோயில், கொடுங்கையூர் பவானியம்மன் திருக்கோயில், கொண்டிதோப்பு அருள்மிகு காசி விஸ்வநாதர் திருக்கோயில், கொளத்தூர் அருள்மிகு சோமநாதசுவாமி திருக்கோயில், பெசன்ட்நகர் அருள்மிகு மகாலட்சுமி திருக்கோயில், தேனாம்பேட்டை அருள்மிகு பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், போரூர் அருள்மிகு இராமநாதீஸ்வரர் திருக்கோயில் ஆகிய 8 திருக்கோயில்களுக்கு விரைவில் குடமுழுக்கு நடத்தப்படவுள்ளது.

இந்தாண்டு இறுதிக்குள் சென்னை மண்டலத்தில் 50 திருக்கோயில்களுக்கு திருப்பணி மேற்கொண்டு குடமுழுக்கு நடத்தும் வகையில் பணிகளை விரைவுப்படுத்திட வேண்டும்” என்று கேட்டுக் கொண்டார். இக்கூட்டத்தில் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் ஸ்ரீதர் மற்றும் அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER SEKAR BABUKUMBABISHEKAMஅமைச்சர் சேகர் பாபுகுடமுழுக்குKUMBABISHEKAM IN CHENNAI MANDAL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.