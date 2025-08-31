சென்னை: பாஜகவுக்கு தற்போது உள்ள 4 எம்எல்ஏக்கள் கூட அடுத்த 2026 தேர்தல் முடிவில் இருக்க மாட்டார்கள் என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை கொளத்தூர் பூம்புகார் நகரில் ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில், 5 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை அறிவியல் கல்லூரி கட்டுமான பணிகள் மற்றும் கொளத்தூர் ராஜாஜி நகரில் ரூ.8 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடம் மற்றும் சூளை அங்காளம்மன் கோயிலில் நடைபெற உள்ள குடமுழுக்கிற்கான பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு இன்று (ஆக.31) ஆய்வு செய்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, “தற்போது தனியார் இடத்தில் செயல்பட்டு வரும் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக, கொளத்தூரில் சுமார் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் பல்வேறு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.
அதுமட்டுமின்றி, கொளத்தூர் பகுதியில் முதியவர்களுக்காகவே ரூ.8 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு வசதிகளை கொண்ட ‘மூத்த மக்கள் உறைவிடம்’ கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த இரண்டு கட்டுமான பணிகளும் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு, டிசம்பர் மாதத்திற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும்" என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து 2026-ல் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் என்ற நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 400 தொகுதிகளை தாண்டுவோம் என பாஜக கூறியதை இந்தியா கூட்டணி முறியடித்தது. கிட்டத்தட்ட இழுபறியில் ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் பாஜகவுக்கு ஏற்பட்டதுதான் பெரிய மாற்றம்.
அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டிலும் நிச்சயம் மாற்றம் ஏற்படும். தற்போது, தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு 4 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் உள்ளார்கள், வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு, அந்த 4 பேரும் கூட சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைய முடியாமல் செய்வதே பெரிய மாற்றமாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, மூப்பனாரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், “தமிழ், தமிழ் கலாச்சாரம் என்று பேசும் சிலர், ஒரு தமிழர் பிரதமராகும் நேரத்தில் ஆதரவு தராமல் தடுத்துவிட்டனர். மூப்பனாரை பிரதமராக விடாமல் தடுத்தது தமிழனுக்கு நடந்த மிகப் பெரிய துரோகமாக கருதுகிறேன்.
தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி அமைய நாம் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவையுள்ளது. அதற்காக, நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்,” என கூறியிருந்தார்.