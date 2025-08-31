ETV Bharat / state

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுக்கு 4 சீட் கூட கிடைக்காது: அமைச்சர் சேகர்பாபு ஆரூடம்! - MINISTER SEKAR BABU CRITICIZE BJP

நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 400 தொகுதிகளை தாண்டுவோம் என பாஜக கூறியதை முறியடித்ததை போல 2026இல் பாஜகவுக்கு தமிழகத்தில் தோல்வியை பரிசளிப்போம் என அமைச்சர் சேகர்பாபு கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு செய்தியாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் சேகர்பாபு செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 31, 2025 at 1:52 PM IST

1 Min Read

சென்னை: பாஜகவுக்கு தற்போது உள்ள 4 எம்எல்ஏக்கள் கூட அடுத்த 2026 தேர்தல் முடிவில் இருக்க மாட்டார்கள் என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கொளத்தூர் பூம்புகார் நகரில் ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில், 5 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை அறிவியல் கல்லூரி கட்டுமான பணிகள் மற்றும் கொளத்தூர் ராஜாஜி நகரில் ரூ.8 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடம் மற்றும் சூளை அங்காளம்மன் கோயிலில் நடைபெற உள்ள குடமுழுக்கிற்கான பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு இன்று (ஆக.31) ஆய்வு செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, “தற்போது தனியார் இடத்தில் செயல்பட்டு வரும் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக, கொளத்தூரில் சுமார் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் பல்வேறு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

அதுமட்டுமின்றி, கொளத்தூர் பகுதியில் முதியவர்களுக்காகவே ரூ.8 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு வசதிகளை கொண்ட ‘மூத்த மக்கள் உறைவிடம்’ கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த இரண்டு கட்டுமான பணிகளும் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு, டிசம்பர் மாதத்திற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து 2026-ல் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் என்ற நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 400 தொகுதிகளை தாண்டுவோம் என பாஜக கூறியதை இந்தியா கூட்டணி முறியடித்தது. கிட்டத்தட்ட இழுபறியில் ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் பாஜகவுக்கு ஏற்பட்டதுதான் பெரிய மாற்றம்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டிலும் நிச்சயம் மாற்றம் ஏற்படும். தற்போது, தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு 4 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் உள்ளார்கள், வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு, அந்த 4 பேரும் கூட சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைய முடியாமல் செய்வதே பெரிய மாற்றமாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: மருத்துவமனையில் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில்; விடாமல் நீடிக்கும் உண்ணாவிரதம்

முன்னதாக, மூப்பனாரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், “தமிழ், தமிழ் கலாச்சாரம் என்று பேசும் சிலர், ஒரு தமிழர் பிரதமராகும் நேரத்தில் ஆதரவு தராமல் தடுத்துவிட்டனர். மூப்பனாரை பிரதமராக விடாமல் தடுத்தது தமிழனுக்கு நடந்த மிகப் பெரிய துரோகமாக கருதுகிறேன்.

தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி அமைய நாம் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவையுள்ளது. அதற்காக, நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்,” என கூறியிருந்தார்.

சென்னை: பாஜகவுக்கு தற்போது உள்ள 4 எம்எல்ஏக்கள் கூட அடுத்த 2026 தேர்தல் முடிவில் இருக்க மாட்டார்கள் என அமைச்சர் சேகர்பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கொளத்தூர் பூம்புகார் நகரில் ரூ.25 கோடி மதிப்பீட்டில், 5 ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் கட்டப்பட்டு வரும் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை அறிவியல் கல்லூரி கட்டுமான பணிகள் மற்றும் கொளத்தூர் ராஜாஜி நகரில் ரூ.8 கோடி செலவில் கட்டப்பட்டு வரும் மூத்த குடிமக்கள் உறைவிடம் மற்றும் சூளை அங்காளம்மன் கோயிலில் நடைபெற உள்ள குடமுழுக்கிற்கான பணிகளை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் பி.கே.சேகர்பாபு இன்று (ஆக.31) ஆய்வு செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சேகர்பாபு, “தற்போது தனியார் இடத்தில் செயல்பட்டு வரும் அருள்மிகு கபாலீசுவரர் கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி மாணவர்களுக்காக, கொளத்தூரில் சுமார் 5 ஏக்கர் பரப்பளவில் பல்வேறு நவீன வசதிகளுடன் கூடிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

அதுமட்டுமின்றி, கொளத்தூர் பகுதியில் முதியவர்களுக்காகவே ரூ.8 கோடி மதிப்பீட்டில் பல்வேறு வசதிகளை கொண்ட ‘மூத்த மக்கள் உறைவிடம்’ கட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்த இரண்டு கட்டுமான பணிகளும் விரைவில் முடிக்கப்பட்டு, டிசம்பர் மாதத்திற்குள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரப்படும்" என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து 2026-ல் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி மாற்றம் வரும் என்ற நிர்மலா சீதாராமன் பேச்சுக்கு பதிலளித்த அமைச்சர், “நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 400 தொகுதிகளை தாண்டுவோம் என பாஜக கூறியதை இந்தியா கூட்டணி முறியடித்தது. கிட்டத்தட்ட இழுபறியில் ஆட்சி அமைக்கும் சூழல் பாஜகவுக்கு ஏற்பட்டதுதான் பெரிய மாற்றம்.

அமைச்சர் சேகர்பாபு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டிலும் நிச்சயம் மாற்றம் ஏற்படும். தற்போது, தமிழகத்தில் பாஜகவுக்கு 4 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் உள்ளார்கள், வருகின்ற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்குப் பிறகு, அந்த 4 பேரும் கூட சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைய முடியாமல் செய்வதே பெரிய மாற்றமாக இருக்கும்” என்று தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: மருத்துவமனையில் எம்.பி. சசிகாந்த் செந்தில்; விடாமல் நீடிக்கும் உண்ணாவிரதம்

முன்னதாக, மூப்பனாரின் நினைவிடத்தில் மரியாதை செலுத்திய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், “தமிழ், தமிழ் கலாச்சாரம் என்று பேசும் சிலர், ஒரு தமிழர் பிரதமராகும் நேரத்தில் ஆதரவு தராமல் தடுத்துவிட்டனர். மூப்பனாரை பிரதமராக விடாமல் தடுத்தது தமிழனுக்கு நடந்த மிகப் பெரிய துரோகமாக கருதுகிறேன்.

தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி அமைய நாம் அனைவரும் பாடுபட வேண்டும். வரும் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவையுள்ளது. அதற்காக, நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும்,” என கூறியிருந்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

நிர்மலா சீதாராமன்அமைச்சர் சேகர்பாபுNIRMALA SITHARAMANMINISTER SEKAR BABUMINISTER SEKAR BABU CRITICIZE BJP

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

'ஸ்பாட்லைட்': பெண்ணாக மாறி மீண்டும் ஆண்... ஒப்பனைக்காக பல மணி நேரம்... யார் இந்த கணியான் கூத்து கலைஞர்கள்?

'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.