கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் ஆயுத பூஜை சிறப்பு சந்தை - அமைச்சர் சேகர் பாபு அறிவிப்பு

சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் சார்பில் செயல்படும் கோயம்பேடு அங்காடி நிர்வாகத்திற்கென புதிதாக இணையதள சேவை துவங்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் சேகர் பாபு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
அமைச்சர் சேகர் பாபு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 5:41 PM IST

சென்னை: கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி வரை ஆயுதபூஜை சிறப்புச் சந்தை நடைபெறும் என அமைச்சர் சேகர் பாபு தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, கோயம்பேடு அங்காடி நிர்வாக அலுவலகத்தில், இந்து சமய மற்றும் அறநிலையத்துறை அமைச்சரும் சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத் தலைவருமான அமைச்சர் சேகர்பாபு அங்காடி நிர்வாகக் குழுவிற்கென (Koyambedu Market Management Committee) புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள இணையதள சேவையை தொடங்கி வைத்தார்.

அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “பணிகளை விரைவுப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு பல்வேறு துறைகள் கணினிமயமாக்கப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் சார்பில் செயல்படும் கோயம்பேடு அங்காடி நிர்வாகத்திற்கென புதிதாக இணையதள சேவையை இன்று துவங்கியுள்ளோம்.

இந்த இணையதளத்தின் வழியாக, இங்குள்ள 3000-க்கும் மேற்பட்ட கடைகள், அவற்றின் பராமரிப்பு கட்டணம், விலை நிர்ணயம் போன்றவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும். கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் செப்டம்பர் 25 ஆம் தேதி தொடங்கி அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி வரை ஆயுத பூஜை சிறப்புச் சந்தை நடைபெறும்.

கோயம்பேடு சந்தைப் பகுதியில் சென்னை பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் சார்பில், மெட்ரோ ரயில் பணிகளை ஆயுத பூஜை திருவிழா காலத்தில் 5 நாட்கள் நிறுத்த வியாபாரிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். இதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் ஆராயப்பட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

இதையும் படிங்க: எம்.பிக்கள் 4 நாட்கள் இங்கு தான் தங்கியிருக்க வேண்டும்.... மு.க.ஸ்டாலின் அதிரடி உத்தரவு!

சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழுமத்தின் மூன்றாவது பெருந்திட்ட வரைவுத் திட்டம் இந்தாண்டு இறுதி அல்லது 2026 தை மாதம் முதல் நாள் வெளியிடப்படும். தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இந்த பணிகளை விரைவுப்படுத்த உத்தரவிட்டிருக்கிறார். அந்த வகையில் இந்த பணிகள் விரைவுப்படுத்தப்படும்.

கோயம்பேடு சந்தையை மேம்படுத்த மழைநீர் கால்வாய், மெட்ரோ ரயில் உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கோயம்பேடு வருவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்துள்ளதால் கழிவறைகளும் இலவசமாக திறக்கப்பட்டுள்ளன. கோயம்பேடு அங்காடியை சுத்தமானதாக மாற்றுவதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் எடுத்து வருகிறோம். கடந்த காலத்தில் கோயம்பேடு மார்க்கெட்டுக்கு அதிக நிதி செலவிடப்படவில்லை” என்றார்.

2026 தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர்கள் அதிகம் இடங்கள் கேட்போம் என்று கூறியது தொடர்பான செய்தியாளரின் கேள்விக்கு, எங்கள் இயக்கத்தில் எல்லாமே முதலமைச்சர் தான். இதுபோன்ற சூழல்களுக்குரிய தீர்வை அவர் காண்பார் என்றார்.

அண்ணாமலை முதலமைச்சரை விமர்சிப்பது குறித்த கேள்விக்கு, “ஆத்திகர் மற்றும் நாத்திகர்களால் கொண்டாடப்படும் ஆட்சியாக இந்த ஆட்சி விளங்குகிறது. தங்கள் இயக்கத்தாலேயே ஓரங்கட்டப்பட்ட அண்ணாமலை போன்றோர் இவ்வாறு பேசுவதில் எந்த ஆச்சர்யமும் இல்லை” என்றார்.

நிகழ்ச்சியில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் காகர்லா உஷா, சென்னைப் பெருநகர் வளர்ச்சிக் குழும உறுப்பினர் பிரகாஷ் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

