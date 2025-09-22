ETV Bharat / state

அதிமுகவையே முதல்வர் ஸ்டாலின் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் - அமைச்சர் சிவசங்கர் தடாலடி பேச்சு!

அதிமுகவையே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தான் காப்பாற்ற வேண்டும் என அமைச்சர் சிவசங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் சிவசங்கர்
அமைச்சர் சிவசங்கர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 22, 2025 at 1:09 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

அரியலூர்: அதிமுகவில் தமிழ் மீதும், தமிழினத்தின் மீதும் பற்று கொண்டவர்கள் திமுகவில் இணைய வேண்டும் என அமைச்சர் எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

திமுக சார்பில், 'ஓரணியில் தமிழ்நாடு' என்ற தலைப்பில் பொதுக்கூட்டம், அரியலூர் பேருந்து நிலையம் முன்பாக நேற்று நடைபெற்றது. இதில் போக்குவரத்து மற்றும் மின்சாரத் துறை அமைச்சரும், அரியலூர் மாவட்ட திமுக செயலாளருமான எஸ்.எஸ்.சிவசங்கர் கலந்து கொண்டார்.

பின்னர் மேடையில் பேசிய அமைச்சர் சிவசங்கர், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று பெண்கள் ஓரணியில் திரண்டுள்ளனர். பாஜகவை வீழ்த்துவதற்கும், தமிழ் மொழி, இனம் மற்றும் தமிழ்நாடு மானத்தை காப்பதற்காக நாம் ஓரணியில் இணைந்துள்ளோம். அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன், எடப்பாடி பழனிசாமி ஆகியோர் டெல்லி சென்று அமித் ஷாவை சந்தித்துள்ளனர். ஆனால், அதிமுகவையும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தான் காப்பாற்ற வேண்டும்.

அமைச்சர் சிவசங்கரன் பேச்சு (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஒரு கட்சிக்கு தலைவராக துடித்துக்கொண்டிருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி, முதலமைச்சரை ஒருமையில் பேசுகிறார். எடப்பாடி பழனிசாமி எதிர்க்கட்சி தலைவராக வருவதற்கு, முதலில் அவர் கட்சியை காப்பாற்ற வேண்டும். பிறகு, முதலமைச்சரை பார்த்து குறை கூறுவதையும், கேலி செய்வதையும் செய்யலாம்.

இதையும் படிங்க: ''இஸ்லாமியர்களுக்கு இடர் வந்தால் திமுக துணை நிற்கும்'' - முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உறுதி!

அதிமுக தொண்டர்கள் திமுகவில் இணைய வேண்டும்

அதிமுகவில் இருப்பவர்கள் விலகி, மெல்ல மெல்ல திமுகவில் தங்களை இணைத்து கொள்கின்றனர். தமிழ்நாடு, தமிழ் இனம், மொழியை காப்பதற்கு முதலமைச்சர் மட்டுமே ஒரே நம்பிக்கை என்பதால், அதிமுகவில் இருப்பவர்கள் திமுகவில் இணைகின்றனர். அதிமுகவில் தமிழ் மீதும், தமிழினத்தின் மீதும் பற்று கொண்டவர்கள் திமுகவில் இணைய இருக்கிறார்கள். அவர்கள் இணைய வேண்டும்” என்று வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பீகார் மாநிலத்தில் வாக்குரிமை நீக்கியுள்ள 65 லட்சம் பேர் வாக்களித்தால் பாஜக ஆட்சியை பிடிக்க முடியாது என்பதால் அவர்கள் திருட்டு வழியில் இறங்கியுள்ளனர். இதுபோன்ற சூழ்ச்சியை தமிழ்நாடு மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் நடைபெறும் தேர்தலில் நடத்த முடியுமா? என்று திட்டம் போடுகின்றனர். அதற்கு நாம் இடம் கொடுக்கமாட்டோம். பிரதமர் மோடியின் திருட்டுத்தனத்தை, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டு வருகிறார். இந்தியாவில் பாஜகவை எதிர்த்து குரல் கொடுக்கின்ற ஒரே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின்தான்" என்று அமைச்சர் சிவசங்கரன் தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER SIVASANKARஎடப்பாடி பழனிசாமிஅமைச்சர் சிவசங்கர்MK STALINAIADMK MEMBERS JOIN DMK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

அழகிய சிற்பங்களாகும் களைச்செடிகள்! யானைகள் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளை உலகிற்கு கொண்டு சென்ற பழங்குடியினர்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.