ETV Bharat / state

"ஸ்டாலினுக்கு பிறகு உதயநிதி தான் முதல்வர்.." அமித்ஷாவுக்கு அமைச்சர் ரகுபதி பதிலடி! - MINISTER REGUPATHY

திமுக என்ற வேரை அசைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு அமைச்சர் ரகுபதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

அமைச்சர் ரகுபதி
அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 24, 2025 at 7:22 AM IST

1 Min Read

புதுக்கோட்டை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்குப் பிறகு உதயநிதி முதல்வராவதை எத்தனை அமித்ஷாக்கள் வந்தாலும் தடுக்க முடியாது என அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை கலைஞர் கருணாநிதி அரசு மகளிர் கல்லூரியில் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் மற்றும் ராணியார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யும் முகாம் ஆகியவை நேற்று (ஆகஸ்ட் 23) நடைபெற்றது. இதில் இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன், ஆட்சியர் அருணா ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

தொடர்ந்து அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, உதயநிதி ஸ்டாலினால் முதலமைச்சர் பதவிக்கு வர முடியாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “ திமுக வேர் மிகவும் ஆழமானது, அவற்றை யாராலும் அசைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது. திமுக வேர் எங்கு உள்ளது என்பது கூட அமித்ஷாவிற்கு தெரியாது. ஆழமாக பாய்ந்துள்ள திமுகவின் வேரை அவரால் தேடிக் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது.

அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்குப் பிறகு, துணை முதலமைச்சராக உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் தாமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார். இதை எந்த அமித்ஷா வந்தாலும் தடுக்க முடியாது. ஏற்கனவே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு கட்டம் சரியில்லை என்று சொன்னார்கள். ஆனால், அதனை தவிடுபொடியாக்கி அவர் முதலமைச்சரானார். அதேபோல், அவருக்கு பின்னால் உதயநிதி ஸ்டாலினும் முதலமைச்சர் ஆவார்” என உறுதியாக தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: விமர்சனங்களை தூக்கியெறிவோம்.... வெற்றியை நோக்கி பயணிப்போம்: தொண்டர்களுக்கு விஜய் அழைப்பு!

தொடர்ந்து, “30 நாளில் பதவி பறிப்பு மசோதா குறித்த கேள்விக்கு, “பிரதமர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால், தானாக அவர்கள் பதவி பறிபோய்விடும் என்ற சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. ஒரு வேலை நிறைவேற்றப்பட்டால் அதனை சட்ட நீதியாக எதிர்கொள்ள நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்.

தேர்தலை கண்டு திமுகவிற்கு பயம் கிடையாது. மக்களுடைய நம்பிக்கை திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும். குறுக்கு வழியில் ஆட்சிக்கு வர பாஜக முயற்சி செய்கிறது. தமிழ்நாட்டின் நிலவரம் அமித்ஷாவுக்கு தெரியாது. அகில இந்திய முடிவு வேறு, தமிழகத்தின் முடிவு என்பது வேறு. 2026 தேர்தல் முடிவு மீண்டும் பாஜகவிற்கு பாடத்தை புகட்டும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு வழக்குகள் வலுவானவை. தமிழகத்திலிருந்து இயற்கை வளங்கள் எந்த மாநிலங்களுக்கு செல்லவில்லை. அப்படி சென்றிருந்தால் அதற்கு மத்திய அரசு தான் பொறுப்பு, தமிழக அரசு பொறுப்பல்ல” என்றார்.

புதுக்கோட்டை: முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்குப் பிறகு உதயநிதி முதல்வராவதை எத்தனை அமித்ஷாக்கள் வந்தாலும் தடுக்க முடியாது என அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

புதுக்கோட்டை கலைஞர் கருணாநிதி அரசு மகளிர் கல்லூரியில் தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் மற்றும் ராணியார் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ பரிசோதனை செய்யும் முகாம் ஆகியவை நேற்று (ஆகஸ்ட் 23) நடைபெற்றது. இதில் இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி, பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன், ஆட்சியர் அருணா ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

தொடர்ந்து அமைச்சர் ரகுபதி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, உதயநிதி ஸ்டாலினால் முதலமைச்சர் பதவிக்கு வர முடியாது என மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா பேசியது குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதில் அளித்த அவர், “ திமுக வேர் மிகவும் ஆழமானது, அவற்றை யாராலும் அசைத்துக்கூட பார்க்க முடியாது. திமுக வேர் எங்கு உள்ளது என்பது கூட அமித்ஷாவிற்கு தெரியாது. ஆழமாக பாய்ந்துள்ள திமுகவின் வேரை அவரால் தேடிக் கண்டுபிடிக்கவே முடியாது.

அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்குப் பிறகு, துணை முதலமைச்சராக உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் தான் தாமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்பார். இதை எந்த அமித்ஷா வந்தாலும் தடுக்க முடியாது. ஏற்கனவே முதலமைச்சர் ஸ்டாலினுக்கு கட்டம் சரியில்லை என்று சொன்னார்கள். ஆனால், அதனை தவிடுபொடியாக்கி அவர் முதலமைச்சரானார். அதேபோல், அவருக்கு பின்னால் உதயநிதி ஸ்டாலினும் முதலமைச்சர் ஆவார்” என உறுதியாக தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: விமர்சனங்களை தூக்கியெறிவோம்.... வெற்றியை நோக்கி பயணிப்போம்: தொண்டர்களுக்கு விஜய் அழைப்பு!

தொடர்ந்து, “30 நாளில் பதவி பறிப்பு மசோதா குறித்த கேள்விக்கு, “பிரதமர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை 30 நாட்கள் சிறையில் இருந்தால், தானாக அவர்கள் பதவி பறிபோய்விடும் என்ற சட்டத்தை நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறுவதற்கு வாய்ப்புகள் இல்லை. ஒரு வேலை நிறைவேற்றப்பட்டால் அதனை சட்ட நீதியாக எதிர்கொள்ள நாங்கள் தயாராக உள்ளோம்.

தேர்தலை கண்டு திமுகவிற்கு பயம் கிடையாது. மக்களுடைய நம்பிக்கை திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும். குறுக்கு வழியில் ஆட்சிக்கு வர பாஜக முயற்சி செய்கிறது. தமிழ்நாட்டின் நிலவரம் அமித்ஷாவுக்கு தெரியாது. அகில இந்திய முடிவு வேறு, தமிழகத்தின் முடிவு என்பது வேறு. 2026 தேர்தல் முடிவு மீண்டும் பாஜகவிற்கு பாடத்தை புகட்டும்.

எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது சுமத்தப்பட்டுள்ள லஞ்ச ஒழிப்பு வழக்குகள் வலுவானவை. தமிழகத்திலிருந்து இயற்கை வளங்கள் எந்த மாநிலங்களுக்கு செல்லவில்லை. அப்படி சென்றிருந்தால் அதற்கு மத்திய அரசு தான் பொறுப்பு, தமிழக அரசு பொறுப்பல்ல” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MK STALINஉதயநிதி ஸ்டாலின்அமைச்சர் ரகுபதிAMIT SHAHMINISTER REGUPATHY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: 'சத்தம் போட்டதால் வந்த சாவு' கடித்து குதறப்பட்ட உயிர்நாடி - பிட்புல் நாயால் சென்னையில் நேர்ந்த துயரம்

பிரெஞ்சு ப்ரைஸ் பிரியரா நீங்கள்? பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் இதழ் ஆய்வில் வெளியான 'திடுக்' தகவல்!

EXCLUSIVE: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.