'அதிமுகவில் தொண்டர்களே இல்லை, விஜய் மாநாட்டிற்கு வந்த பலருக்கு ஓட்டே கிடையாது' - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன்!

எம்.ஜி.ஆர் 30 ஆண்டுகள் திமுகவில் இருந்தவர், அதனால் அரசியலுக்கு வந்து வெற்றி பெற்றார். ஆனால், இன்று திடீரென்று அரசியலுக்கு வந்து எதுவும் செய்ய முடியாது என்று தவெக தலைவர் விஜயை அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் விமர்சித்தார்.

அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, ராஜகண்ணப்பன்
அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, ராஜகண்ணப்பன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2025 at 5:47 PM IST

2 Min Read

சென்னை: அதிமுக ஒரு கட்சியே கிடையாது என்றும் அங்குள்ள தொண்டர்கள் எல்லாம் திமுகவிற்கு வந்துவிட்டதாகவும் அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் கூறினார்.

சென்னை, கொளத்தூரில் உள்ள சீனிவாசன் நகரில் அன்னம் தரும் அமுதக்கரங்களின் 200 வது நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் சேகர்பாபு, ராஜகண்ணப்பன் பங்கேற்று பொதுமக்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கினர். இந்த நிகழ்ச்சியில், வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கலாநிதி வீராசாமி உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன். "அன்னம் தரும் அமுதக்கரங்கள் நிகழ்ச்சியின் 200 வது நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு அன்னதாக உணவுகளை வழங்கினோம். அனைத்து தரப்பு மக்களும் மகிழ்ச்சியாக வந்து உணவு வாங்கி செல்கிறார்கள்.

வரும் தேர்தலில் திமுக 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெல்லும். குறிப்பாக தென்பகுதியில் 27 தொகுதிகளை அதிமுக வைத்துள்ளார்கள். இந்த முறை ஏழு தொகுதியில் தான் அவர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள், அந்த அளவிற்கு பணிகளை செய்து வருகிறோம். இந்த முறை தென் பகுதியில் 33 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி பெறும்'' என தெரிவித்தார்.

மேலும், "200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறுவோம் என சொல்வதற்கு அடக்கமாக தான் 200 தொகுதி என சொல்கிறோம் என்ற அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன், திமுக பெரியார், அண்ணா, கலைஞர் உள்ளிட்ட தலைவர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. விஜய் எல்லாம் தனியாக வந்து ஏதுவும் செய்ய முடியாது.'' என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எம்.ஜி.ஆர் 30 ஆண்டுகள் திமுகவில் இருந்தவர் அதனால் அரசியலுக்கு வந்து வெற்றி பெற்றார். இப்போது சும்மா திடீரென்று அரசியலுக்கு வந்து ஒன்னும் செய்ய முடியாது. விஜயகாந்த் 25 லட்சம் நபர்களை கொண்டு மாநாடு நடத்தினவர். அதனால் மாநாடு நடத்துவது பெரிய விஷயம் கிடையாது. ஓட்டு உரிமை இல்லாத 10, 12 வயதில் சினிமா பார்க்கக்கூடியவர்கள் மாநாட்டிற்கு வருவார்கள். அதனால் அதை கண்டுகொள்ளக்கூடாது," என்றார்.

இதையும் படிங்க: ''செங்கோட்டையனை எப்போதும் பின்பற்றுவோம்'' - வேலூர் அதிமுகவினர் போஸ்டர் ஒட்டி ஆதரவு!

"முன்பு போல அல்லாமல் இப்போது சென்னை மாறியிருக்கிறது. வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது. நான் இங்கு இருக்கக்கூடிய கல்லூரியில் தான் படித்தேன். அப்போது இருந்ததைவிட சென்னையில் மக்கள்தொகை மூன்று மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

நான் இருந்தபோது 44 லட்சமாக இருந்த மக்கள்தொகை இப்போது 1 கோடியே 30 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. எம்.ஜி.ஆர் காலத்தில், கலைஞர் காலத்தில் இருந்த மக்கள்தொகை இப்போது இல்லை. மக்கள்தொகை அதிகரித்தாலும் அதைப் பற்றி கவலைப்படாமல் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை அரசு மேம்படுத்தி வருகிறது.'' என கூறினார்.

மேலும், "தமிழ்நாட்டில் 26 சதவீதம் காடுகள் வளர்ச்சி கூடி இருக்கிறது. இந்த ஆட்சி காலத்தில் மீதம் உள்ள சதவீதத்தை எட்டும் வகையில் அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. வனத்துறையில் மக்கள் கூறும் புகார்களுக்கு நடவடிக்கை எடுக்கிறோம். மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய முதன்மை நோக்கம் அதன்படி செயல்படுகிறோம்'' என்ற அமைச்சர்,

அதிமுகவின் உட்கட்சி பிரச்சனை குறித்தான கேள்விக்கு, '' அதிமுக ஒரு கட்சியே கிடையாது. அங்குள்ள தொண்டர்கள் எல்லாம் திமுகவிற்கு வந்துவிட்டார்கள்'' என்று அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் பதிலளித்தார்.

