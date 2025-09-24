''தமிழ்நாட்டில் அலையாத்தி காடுகள் பரப்பளவு 4500 முதல் 9000 ஹெக்டேராக உயர்வு'' - அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தகவல்!
அலையாத்திக் காடுகள் குறைவாக உள்ளதாக புரியாமல் பேசுகிறார்கள். சங்க இலக்கியங்களில் அலையாத்திக் காடுகள் குறித்து இருப்பது பெருமை வாய்ந்தது. திமுக அரசு வந்த பிறகு ரூ.25 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அலையாத்திக் காடுகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.
Published : September 24, 2025 at 10:45 PM IST
செங்கல்பட்டு: தமிழ்நாட்டில் அலையாத்தி காடுகள் பரப்பளவு 4500 முதல் 9000 ஹெக்டேராக உயர்ந்துள்ளதாக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுச்சூழல், காலநிலை மாற்றம் மற்றும் வனத்துறை சார்பில் முதல் 'அலையாத்திக் காடுகள் மாநாடு 2025' செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மகாபலிபுரத்தில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்றது. மாநாட்டில் ஆய்வாளர்கள், சமூக தலைவர்கள் உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
மாநாட்டில் தமிழ்நாடு வனம் மற்றும் கதர்துறை அமைச்சர் ஆர்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன் கலந்துகொண்டு, புதிதாக நடவு செய்யப்பட்ட மற்றும் மீட்டுருவாக்கம் செய்யப்பட்ட அலையாத்தி காடுகள் குறித்த 'தமிழ்நாட்டின் அலையாத்தி பயணம்' எனும் அறிக்கையை (MANGROVE REPORT) வெளியிட்டார்.
இதன் பிறகு அமைச்சர் ஆர்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன் பேசும்போது, ''அலையாத்தி காடுகள் கடல்வாழ் உயிரினங்களுக்கு வாழ்விடமாக உள்ளது. அலையாத்தி காடுகளை பாதுகாக்க வேண்டியது அவசியம். தமிழ்நாட்டில் அலையாத்திக் காடுகள் குறைவாக உள்ளது என்று சிலர் புரியாமல் பேசுகிறார்கள். சங்க இலக்கியங்களில் நமது அலையாத்திக் காடுகள் குறித்து சொல்லி உள்ளது பெருமை வாய்ந்தது.
நமது அரசு வந்த பிறகு காடுகள் மேம்பட்டுள்ளன. ரூ.25 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு அலையாத்தி காடுகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன. சிலர் இதை பற்றி தெரியாமல் அலையாத்தி காடுகள் குறித்து பேசுகிறார்கள். இந்தியாவில் நம்பர் 1 மாநிலம் தமிழ்நாடு. 2 வது பணக்கார மாநிலம். தமிழகத்தில் ஊழல் என்று எப்போதும் இல்லை. தேர்வு மூலம் தான் வனத்துறைக்கு ஆட்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள்.
இப்போது எல்லோரும் கார் வைத்துள்ளனர். மலேசியாவில் ரூ.36 பெட்ரோல். ஆனால் இங்கு ரூ.102 இங்கு தான் அதிகமான கார் பயன்பாட்டில் உள்ளது. பிச்சாவரம் நேரடியாக சென்று பாருங்கள். வெளிநாடு போல் தான் இருக்கும். தமிழகத்தை பற்றாக்குறை மாநிலம் என, சொல்லலாம். ஆனால் வளர்ந்த மேம்பட்ட மாநிலம்.
பெண்களுக்கு புதுமைப்பெண் திட்டம், மகளிர் உரிமைத்தொகை உள்ளிட்ட பல திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 2 வது முறையாக நாங்கள் ஆட்சிக்கு வருவோம். நீங்கள் ஓட்டு போட்டாலும் சரி, போடாவிட்டாலும் சரி. 55 ஆண்டுகளாக அரசியலில் உள்ளோம். 4500 ஹெக்டேரில் இருந்து 9000 ஹெக்டேராக அலையாத்திக் காடுகளை நாங்கள் மேம்படுத்தி உள்ளோம்.
சிலர் எழுதிக்கொடுத்ததை பேசுகிறார்கள். தப்பா பேசுகிறார்கள். அலையாத்தி காடுகளை பாதுகாப்போம். நாம் வெற்றி பெறுவோம். வனத்துறை வசம் இருக்கும் பகுதிகளில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் வாக்களிக்க செல்ல ஏதுவாக சாலை வசதிகள் விரைவில் மேம்படுத்தப்படும்'' என்று அமைச்சர் ஆர்.எஸ்.ராஜகண்ணப்பன் பேசினார். இந்த மாநாட்டில் துறை சார்ந்த அனைத்து அதிகாரிகள் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.