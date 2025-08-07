Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

“வேண்டுமென்றே காவல் துறை யாரையும் என்கவுன்ட்டர் செய்வதில்லை” - அமைச்சர் ரகுபதி! - MINISTER RAGUPATHY

வடமாநிலங்களோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தமிழகத்தில் குற்றச் சம்பவம் மிக குறைந்தளவில் தான் நடக்கிறது என அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

செய்தியாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் ரகுபதி
செய்தியாளர் சந்திப்பில் அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read

புதுக்கோட்டை: ஒரு குற்றவாளி காவல் துறையினரை தாக்கி விட்டு தப்பிக்க முயன்றால் அவரை சுட்டுப் பிடிப்பது சட்டப்படி நடத்தப்படும் சம்பவம் தான் என அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதனை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டம் சார்பிலும் கருணாநிதிக்கு நினைவு அஞ்சலி செலுத்த சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகள் சார்பில் புதுக்கோட்டையில் உள்ள அண்ணா சிலையில் இருந்து மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் உள்ள கருணாநிதி உருவ சிலை வரை மௌன பேரணி நடத்தப்பட்டது.

இந்த பேரணியில் அமைச்சர் ரகுபதி, மாவட்டச் செயலாளர் செல்ல பாண்டியன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கருணாநிதியின் உருவ சிலைக்கு மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ரகுபதி, “தமிழ்நாட்டில் காவல்துறைக்கும் பாதுகாப்பு உள்ளது. பாதுகாப்பில்லாத நிலை தமிழகத்திலேயே இல்லை. அதையும் மீறி ஏதோ சில நேரங்களில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடந்து விடுகின்றன. இதை விட மோசமான சம்பவங்கள் வடமாநிலங்களில் நடக்கின்றன. அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தமிழகத்தில் குற்றச் சம்பவம் மிக குறைந்த அளவில் தான் நடக்கின்றன.

காவல் துறையை தாக்கி விட்டு குற்றவாளி தப்பிக்க முயன்றால் அவர்களை என்கவுன்ட்டர் செய்து தான் பிடிக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் இன்று என்கவுன்ட்டர் நடந்துள்ளது. வேண்டுமென்றே காவல்துறை என்கவுன்ட்டர் சம்பவங்களை நடத்துவதில்லை. யாரையும் குற்றம் செய்யாமல் தடுக்கக் கூடிய வழிமுறைகள் அரசு கையில் இல்லை. ஆனால், குற்றம் நடந்த உடனேயே குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அரசின் திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சரின் பெயரை வைப்பது வழக்கமான ஒன்று தான். அதிமுக ஆட்சிக் காலத்திலும் இது போல் வைத்திருந்தார்கள். இது தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த வழக்கில் அவருக்கே நீதிமன்றம் 10 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது. இந்த தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கது. இந்த வழக்கில் நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் தலைவர்கள் பெயரைத் திட்டத்துக்கு வைக்கலாம் என்ற தீர்ப்பு அதிமுகவுக்கும் உதவும். எங்களுக்கு கட்சி வேறுபாடு கிடையாது” என்றார்.

இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி, “திருவாரூரில் கலைஞர் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் மசோதாவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி உள்ளார். குடியரசுத் தலைவர் என்ன முடிவு கூறுவார் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஓடும் ரயிலில் 'ரூட்டு தல' மாணவர்கள் அட்டகாசம்; பயணிகளை குலைநடுங்க செய்த வீடியோ வைரல்!

தொடர்ந்து விஜயகாந்த்தின் பெயரை அரசியல் கட்சிகள் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியது குறித்து கேட்டதற்குப் பதிலளித்த அவர், “திமுக யாருடைய பெயரையும் கூறி வாக்குகளை வாங்கும் நிலையில் இல்லை. எங்களுடைய தலைவர்கள் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் பெயர்களைத் தான் நாங்கள் மக்களிடம் கூறி எங்களுக்கான வாக்குகளை பெறுவோம்” என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

புதுக்கோட்டை: ஒரு குற்றவாளி காவல் துறையினரை தாக்கி விட்டு தப்பிக்க முயன்றால் அவரை சுட்டுப் பிடிப்பது சட்டப்படி நடத்தப்படும் சம்பவம் தான் என அமைச்சர் ரகுபதி கூறியுள்ளார்.

தமிழக முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் 7ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. அதனை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு முழுவதும் ஒவ்வொரு வட்டம் சார்பிலும் கருணாநிதிக்கு நினைவு அஞ்சலி செலுத்த சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகள் சார்பில் புதுக்கோட்டையில் உள்ள அண்ணா சிலையில் இருந்து மாவட்ட திமுக அலுவலகத்தில் உள்ள கருணாநிதி உருவ சிலை வரை மௌன பேரணி நடத்தப்பட்டது.

இந்த பேரணியில் அமைச்சர் ரகுபதி, மாவட்டச் செயலாளர் செல்ல பாண்டியன் ஆகியோர் கலந்து கொண்டு கருணாநிதியின் உருவ சிலைக்கு மலர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.

இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் ரகுபதி, “தமிழ்நாட்டில் காவல்துறைக்கும் பாதுகாப்பு உள்ளது. பாதுகாப்பில்லாத நிலை தமிழகத்திலேயே இல்லை. அதையும் மீறி ஏதோ சில நேரங்களில் இது போன்ற நிகழ்வுகள் நடந்து விடுகின்றன. இதை விட மோசமான சம்பவங்கள் வடமாநிலங்களில் நடக்கின்றன. அதை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது தமிழகத்தில் குற்றச் சம்பவம் மிக குறைந்த அளவில் தான் நடக்கின்றன.

காவல் துறையை தாக்கி விட்டு குற்றவாளி தப்பிக்க முயன்றால் அவர்களை என்கவுன்ட்டர் செய்து தான் பிடிக்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் இன்று என்கவுன்ட்டர் நடந்துள்ளது. வேண்டுமென்றே காவல்துறை என்கவுன்ட்டர் சம்பவங்களை நடத்துவதில்லை. யாரையும் குற்றம் செய்யாமல் தடுக்கக் கூடிய வழிமுறைகள் அரசு கையில் இல்லை. ஆனால், குற்றம் நடந்த உடனேயே குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “அரசின் திட்டங்களுக்கு முதலமைச்சரின் பெயரை வைப்பது வழக்கமான ஒன்று தான். அதிமுக ஆட்சிக் காலத்திலும் இது போல் வைத்திருந்தார்கள். இது தொடர்பாக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். அந்த வழக்கில் அவருக்கே நீதிமன்றம் 10 லட்ச ரூபாய் அபராதம் விதித்துள்ளது. இந்த தீர்ப்பு வரவேற்கத்தக்கது. இந்த வழக்கில் நாங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கலாம், ஆனால் தலைவர்கள் பெயரைத் திட்டத்துக்கு வைக்கலாம் என்ற தீர்ப்பு அதிமுகவுக்கும் உதவும். எங்களுக்கு கட்சி வேறுபாடு கிடையாது” என்றார்.

இதையடுத்து பேசிய அமைச்சர் ரகுபதி, “திருவாரூரில் கலைஞர் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கு ஆளுநர் ஒப்புதல் அளிக்காமல் மசோதாவை குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்பி உள்ளார். குடியரசுத் தலைவர் என்ன முடிவு கூறுவார் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். அதன் அடிப்படையில் தான் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஓடும் ரயிலில் 'ரூட்டு தல' மாணவர்கள் அட்டகாசம்; பயணிகளை குலைநடுங்க செய்த வீடியோ வைரல்!

தொடர்ந்து விஜயகாந்த்தின் பெயரை அரசியல் கட்சிகள் பயன்படுத்தக் கூடாது என்று பிரேமலதா விஜயகாந்த் கூறியது குறித்து கேட்டதற்குப் பதிலளித்த அவர், “திமுக யாருடைய பெயரையும் கூறி வாக்குகளை வாங்கும் நிலையில் இல்லை. எங்களுடைய தலைவர்கள் கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களின் பெயர்களைத் தான் நாங்கள் மக்களிடம் கூறி எங்களுக்கான வாக்குகளை பெறுவோம்” என்றார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

கருணாநிதிஅமைச்சர் ரகுபதிMINISTER RAGUPATHY ABOUT ENCOUNTERENCOUNTER SHOOTMINISTER RAGUPATHY

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

EXCLUSIVE: என் நடிப்பு எந்த விதத்தில் குறைந்து விட்டது? நடிகை ஊர்வசி ஆதங்கம்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.