புதுக்கோட்டை: தவெக மதுரை மாநாடு எந்த விதமான பாதிப்பையும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இரண்டாம் பாகம் தொடரும் என்று அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.
முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரசொலி மாறனின் பிறந்தநாள் விழா புதுக்கோட்டையில் உள்ள மாவட்ட திமுக அலுவலகமான பெரியண்ணன் மாளிகையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) நடைபெற்றது. இதில், இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி கலந்துகொண்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அமைச்சர் ரகுபதி, "திமுகவுடன் எப்போதும் தோழமையுடன் இருக்கும் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.
தொடர்ந்து ஆளுநரின் சுதந்திர தின உரை குறித்த கேள்விக்கு, “ ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாட்டில் இருப்பதை மறந்துவிடுகிறார். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கல்வியில் முன்னேறியுள்ள ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். தமிழக மாணவர்களின் நிலைமை குறித்து ஆளுநருக்கு தெரியாது. அவருக்கும் தமிழும் தெரியாது" என்றார்.
தவெக தலைவர் விஜயின் மதுரை மாநாடு குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “ யாரோட மாநாடும் எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனைகளே எங்களுக்கு வெற்றியை தேடி தரும். தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இரண்டாம் பாகமும், மூன்றாம் பாகமும் தொடரும். பொன்னியின் செல்வனைப் போன்று எங்கள் வெற்றி தொடர்ந்து நடந்துகொண்டே இருக்கும்” என்று பதில் அளித்தார்.
தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழக வருகை குறித்த கேள்விக்கு, "அமித் ஷா தமிழகத்திற்கு வந்து எந்த வியூகத்தையும் வகுக்க முடியாது. பாஜகவினர் வாக்குச்சாவடி முகவர்களை நியமிக்கவே தடுமாறுகிறார்கள். தேர்தலில் என்ன சாதிக்க போகிறார்கள்? எனவே, அமித் ஷா எத்தனை முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தாலும் திமுகவிற்கு அச்சமில்லை” என்றார்.
போலி வாக்காளர்கள் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “போலி வாக்காளர்களை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. அசல் வாக்காளர்கள் அசலாக வாக்களித்தால் அதுவே போதும். எங்களுக்கு போலி வாக்குகள் தேவையில்லை” என்று ரகுபதி பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பழிவாங்கும் எண்ணத்தோடு அமலாக்கத் துறை விசாரணை நடந்துள்ளது. அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் அறை சாவியை வாங்கி திறந்து சோதனை நடத்திருக்கலாம். ஏன் பூட்டை உடைக்க வேண்டும்? அமலாக்கத் துறை விசாரணை மிரட்டலுக்கு திமுக ஒருபோதும் அஞ்சாது” என்று அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.
