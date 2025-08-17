ETV Bharat / state

தவெக மாநாட்டால் திமுகவுக்கு பாதிப்பா? -அமைச்சர் ரகுபதி அதிரடி பதில்! - MINISTER RAGUPATHI

மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா எத்தனை முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தாலும் திமுகவிற்கு அச்சமில்லை என அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ரகுபதி
அமைச்சர் ரகுபதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 17, 2025 at 1:56 PM IST

2 Min Read

புதுக்கோட்டை: தவெக மதுரை மாநாடு எந்த விதமான பாதிப்பையும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இரண்டாம் பாகம் தொடரும் என்று அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரசொலி மாறனின் பிறந்தநாள் விழா புதுக்கோட்டையில் உள்ள மாவட்ட திமுக அலுவலகமான பெரியண்ணன் மாளிகையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) நடைபெற்றது. இதில், இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி கலந்துகொண்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அமைச்சர் ரகுபதி, "திமுகவுடன் எப்போதும் தோழமையுடன் இருக்கும் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து ஆளுநரின் சுதந்திர தின உரை குறித்த கேள்விக்கு, “ ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாட்டில் இருப்பதை மறந்துவிடுகிறார். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கல்வியில் முன்னேறியுள்ள ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். தமிழக மாணவர்களின் நிலைமை குறித்து ஆளுநருக்கு தெரியாது. அவருக்கும் தமிழும் தெரியாது" என்றார்.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவின் பலவீனமே சாதி தான்... அதை உடைத்தெறிய வேண்டும்: கமல்ஹாசன்

தவெக தலைவர் விஜயின் மதுரை மாநாடு குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “ யாரோட மாநாடும் எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனைகளே எங்களுக்கு வெற்றியை தேடி தரும். தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இரண்டாம் பாகமும், மூன்றாம் பாகமும் தொடரும். பொன்னியின் செல்வனைப் போன்று எங்கள் வெற்றி தொடர்ந்து நடந்துகொண்டே இருக்கும்” என்று பதில் அளித்தார்.

தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழக வருகை குறித்த கேள்விக்கு, "அமித் ஷா தமிழகத்திற்கு வந்து எந்த வியூகத்தையும் வகுக்க முடியாது. பாஜகவினர் வாக்குச்சாவடி முகவர்களை நியமிக்கவே தடுமாறுகிறார்கள். தேர்தலில் என்ன சாதிக்க போகிறார்கள்? எனவே, அமித் ஷா எத்தனை முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தாலும் திமுகவிற்கு அச்சமில்லை” என்றார்.

போலி வாக்காளர்கள் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “போலி வாக்காளர்களை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. அசல் வாக்காளர்கள் அசலாக வாக்களித்தால் அதுவே போதும். எங்களுக்கு போலி வாக்குகள் தேவையில்லை” என்று ரகுபதி பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பழிவாங்கும் எண்ணத்தோடு அமலாக்கத் துறை விசாரணை நடந்துள்ளது. அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் அறை சாவியை வாங்கி திறந்து சோதனை நடத்திருக்கலாம். ஏன் பூட்டை உடைக்க வேண்டும்? அமலாக்கத் துறை விசாரணை மிரட்டலுக்கு திமுக ஒருபோதும் அஞ்சாது” என்று அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்

புதுக்கோட்டை: தவெக மதுரை மாநாடு எந்த விதமான பாதிப்பையும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இரண்டாம் பாகம் தொடரும் என்று அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் மத்திய அமைச்சர் முரசொலி மாறனின் பிறந்தநாள் விழா புதுக்கோட்டையில் உள்ள மாவட்ட திமுக அலுவலகமான பெரியண்ணன் மாளிகையில் இன்று (ஆகஸ்ட் 17) நடைபெற்றது. இதில், இயற்கை வளங்கள் துறை அமைச்சர் ரகுபதி கலந்துகொண்டு அவரது உருவப்படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து அமைச்சர் ரகுபதி, "திமுகவுடன் எப்போதும் தோழமையுடன் இருக்கும் விசிக தலைவர் திருமாவளவனுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்றார்.

அமைச்சர் ரகுபதி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து ஆளுநரின் சுதந்திர தின உரை குறித்த கேள்விக்கு, “ ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தமிழ்நாட்டில் இருப்பதை மறந்துவிடுகிறார். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் கல்வியில் முன்னேறியுள்ள ஒரே மாநிலம் தமிழ்நாடு தான். தமிழக மாணவர்களின் நிலைமை குறித்து ஆளுநருக்கு தெரியாது. அவருக்கும் தமிழும் தெரியாது" என்றார்.

இதையும் படிங்க: இந்தியாவின் பலவீனமே சாதி தான்... அதை உடைத்தெறிய வேண்டும்: கமல்ஹாசன்

தவெக தலைவர் விஜயின் மதுரை மாநாடு குறித்து செய்தியாளர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “ யாரோட மாநாடும் எங்களுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும், தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாது. திராவிட மாடல் ஆட்சியின் சாதனைகளே எங்களுக்கு வெற்றியை தேடி தரும். தமிழ்நாட்டில் திராவிட மாடல் ஆட்சியின் இரண்டாம் பாகமும், மூன்றாம் பாகமும் தொடரும். பொன்னியின் செல்வனைப் போன்று எங்கள் வெற்றி தொடர்ந்து நடந்துகொண்டே இருக்கும்” என்று பதில் அளித்தார்.

தொடர்ந்து மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா தமிழக வருகை குறித்த கேள்விக்கு, "அமித் ஷா தமிழகத்திற்கு வந்து எந்த வியூகத்தையும் வகுக்க முடியாது. பாஜகவினர் வாக்குச்சாவடி முகவர்களை நியமிக்கவே தடுமாறுகிறார்கள். தேர்தலில் என்ன சாதிக்க போகிறார்கள்? எனவே, அமித் ஷா எத்தனை முறை தமிழ்நாட்டிற்கு வந்தாலும் திமுகவிற்கு அச்சமில்லை” என்றார்.

போலி வாக்காளர்கள் குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியது குறித்த கேள்விக்கு, “போலி வாக்காளர்களை சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை. அசல் வாக்காளர்கள் அசலாக வாக்களித்தால் அதுவே போதும். எங்களுக்கு போலி வாக்குகள் தேவையில்லை” என்று ரகுபதி பதிலளித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பழிவாங்கும் எண்ணத்தோடு அமலாக்கத் துறை விசாரணை நடந்துள்ளது. அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் அறை சாவியை வாங்கி திறந்து சோதனை நடத்திருக்கலாம். ஏன் பூட்டை உடைக்க வேண்டும்? அமலாக்கத் துறை விசாரணை மிரட்டலுக்கு திமுக ஒருபோதும் அஞ்சாது” என்று அமைச்சர் ரகுபதி கூறினார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்

For All Latest Updates

TAGGED:

தவெக மாநாடுஅமைச்சர் ரகுபதிTVK VIJAY MADURAI CONFERENCEAMIT SHAHMINISTER RAGUPATHI

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.