ராணிப்பேட்டை: பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் முறைகேடு நடந்ததாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ள நிலையில், அதற்கு எதிர்வினையாற்றிய அமைச்சர் ஆர். காந்தி, ''எடப்பாடி பழனிசாமி மனநிலை சரியில்லாதவர் போல பேசி வருகிறார்'' என விமர்சித்துள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்வில், அதிமுக தலைவர் மற்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி முன்வைத்த குற்றச்சாட்டுக்கு, கைத்தறி மற்றும் துணிநூல் துறை அமைச்சர் ஆர். காந்தி கடுமையாக பதிலளித்துள்ளார்.
ராணிப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியில் முத்துக்கடை பேருந்து நிலையம் முன்பு நடைபெற்ற “மக்களைக் காப்போம் – தமிழகத்தை மீட்போம்” என்ற பரப்புரையின் போது எடப்பாடி பழனிசாமி, “பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பாக வழங்கப்படும் வேஷ்டி–சேலை விநியோகத்தில் முறைகேடு நடந்துள்ளது. 2026இல் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் உரிய விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” என குற்றம் சாட்டினார்.
இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அமைச்சர் ஆர். காந்தி எதிர்வினையாற்றியுளார். ஆற்காடு அருகே புதுப்பாடி பகுதியில் நடைபெற்ற இரண்டாம் கட்ட “உங்களுடன் ஸ்டாலின்” திட்ட ஆய்வுப் பார்வையின் போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “சட்டசபையிலேயே இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு விரிவான விளக்கம் அளித்துள்ளேன். ஆண்டுதோறும் என்ன செய்து வருகிறோம்? என்பதையும் தெளிவாகச் சொல்லி வருகிறோம். எடப்பாடி பழனிசாமி மனநிலை சரியில்லாதவர் போல பேசி வருகிறார்.” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகே, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் வழங்கப்படும் உடைகளை மக்கள் ஆர்வத்துடன் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக தரமான, பல வண்ணங்களிலான உடைகளை சரியான நேரத்தில் வழங்கி வருகிறோம். கடந்த ஆண்டு மட்டும் பாராளுமன்றத் தேர்தல் காரணமாக ஒரு மாதம் தாமதம் ஏற்பட்டது.
ஆனால், அதிமுக ஆட்சியின் போது செப்டம்பர் மாதம் வரை வேஷ்டி–சேலைகள் தாமதமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், அவை மறுசுழற்சி செய்யப்பட்ட துணிகளாக, முறைகேடாக விநியோகிக்கப்பட்டன. எடப்பாடி பழனிசாமி கூறும் குற்றச்சாட்டு முற்றிலும் தவறானது. ஏற்கெனவே சட்டசபையிலேயே பதில் அளித்த போது, அதற்கு அவர்கள் எதுவும் கூறவில்லை,” என அவர் தெரிவித்தார்.