மூப்பனாரை பிரதமராக விடாமல் தடுத்தது தமிழனுக்கு செய்த மிகப் பெரிய துரோகம்! நிர்மலா சீதாராமன் குற்றச்சாட்டு! - NIRMALA SITHARAMAN ON GK MOOPANAR

தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி அமைய அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். இதுவே மூப்பனாருக்கு நாம் செலுத்தும் அஞ்சலி என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார்.

மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோர் ஜி.கே மூப்பனாருக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தும் காட்சி
Published : August 30, 2025 at 2:34 PM IST

சென்னை: தமிழ் தமிழ் என்று பேசுபவர்கள் மூப்பனாரை பிரதமராக விடாமல் தடுத்து, தமிழனுக்கு மிகப் பெரிய துரோகத்தை செய்தனர் என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் குற்றம் சாட்டினார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவனர் ஜி.கே மூப்பனாரின் 24-வது நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது. அதற்காக, சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள மூப்பனாரின் நினைவிடம் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், மூப்பனாரின் நினைவிடத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், புதிய நீதி கட்சி தலைவர் ஏ.சி.சண்முகம், பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை மற்றும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் தலைவர்கள் பங்கேற்று மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினர்.

அப்போது செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், “தமிழ்நாட்டில் எளிமையும், நேர்மையும், தேசியமும் கலந்த தலைவராக இருந்த மூப்பனாருக்கு நாடு முழுவதும் மதிப்பும், மரியாதையும் இருந்தது. அது மட்டுமின்றி, அவருக்கு காங்கிரஸ் கட்சியில் தேசிய அளவில் தனி ஆளுமை இருந்தது.

நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் உள்ளிட்டோர் ஜி.கே மூப்பனாருக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தும் காட்சி

குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டிற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில், மூப்பனார் பிரதமராகும் வாய்ப்பு வந்தது. ஆனால் அவரை பிரதமராக விடாமல் தடுத்த சக்திகள் யார்? என்று நம் அனைவருக்கும் தெரியும். இன்று தமிழ் தமிழ் என்று பேசுபவர்கள் ஒரு தமிழன் (மூப்பனார்) பிரதமராகும் நேரத்தில், அவருக்கு ஆதரவு அளிக்காமல் தடுத்து விட்டனர். மூப்பனாரை பிரதமராக விடாமல் தடுத்தது தமிழனுக்கு செய்த மிகப் பெரிய துரோகம்.

2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி அமைய நாம் அனைவரும் பாடுபட வேண்டிய தருணம் இது. வரும் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டிய தேவையுள்ளது. தமிழ்நாட்டு மக்கள் நல்லாட்சி கொடுங்கள் என்று கேட்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் நல்லாட்சி அமைய அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். இதுவே மக்கள் தலைவர் மூப்பனாருக்கு நாம் செலுத்தும் அஞ்சலி” என தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து பேசிய அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, “மூப்பனார் தேசிய தலைவராக இருந்து இந்திய அளவில் தனக்கென்று தனி முத்திரையைப் பதித்தவர். எளிமையாக இருந்து அனைவரிடமும் அன்பாகப் பழகும் பண்பாளர். தேசத்திற்காகவும், நாட்டிற்காகவும், மக்களுக்காகவும் சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற உன்னத நோக்கத்தோடு தனது வாழ்நாளை அர்ப்பணித்தவர்” என்று புகழாரம் சூட்டினார்.

அப்போது பேசிய அண்ணாமலை, ”இந்த மேடையில் மூப்பனார் குறித்து பேசுவதற்கு அருகதை இல்லாத ஒரே ஆள் நான் தான். 2026-ல் நேர்மையான ஆட்சியை தருவதற்கு நாம் அனைவரும் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் மாற்றம் வேண்டும் என சாமானிய மக்கள் உள்பட அனைவரும் பேச ஆரம்பித்து விட்டனர். குறிப்பாக, முதலமைச்சர் நாற்காலியில் எடப்பாடி தான் அமரப் போகிறார் என்று அனைவரும் சொன்னீர்கள். அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டில் நிச்சயமாக அது நடக்கும்” என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக, சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள மறைந்த நாகாலாந்து ஆளுநர் இல.கணேசன் இல்லத்திற்குச் சென்ற மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், அவரது திருவுருவப்படத்திற்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து, இல.கணேசன் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் கூறினார்.

