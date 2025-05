ETV Bharat / state

கோவையில் கொட்டித் தீர்க்கும் கனமழை: "பொது மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?" - அமைச்சர் முத்துசாமி தகவல்! - COIMBATORE RAIN

அமைச்சர் முத்துசாமி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 24, 2025 at 11:37 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 11:48 PM IST 1 Min Read

Last Updated : May 24, 2025 at 11:48 PM IST