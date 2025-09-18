ETV Bharat / state

வைகை அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 1,130 கன அடி தண்ணீர் திறப்பு! விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி...

தேனி மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளின் விவசாய நிலங்களின் நீர் பாசனத்திற்காக இன்று முதல் அடுத்த 120 நாட்களுக்கு வைகை அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்.

வைகை அணையில் தண்ணீர் திறப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2025 at 2:29 PM IST

தேனி: விவசாய நிலங்களின் நீர் பாசனத்திற்காக வைகை அணையில் இருந்து வினாடிக்கு 1,130 கன அடி வீதம் தண்ணீரை அமைச்சர் மூர்த்தி திறந்து வைத்தார்.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டி அருகே அமைந்துள்ள வைகை அணையிலிருந்து இன்று தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. வினாடிக்கு 1,130 கன அடி வீதம் தற்போது அணையில் இருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழக வணிக வரித்துறை மற்றும் பத்திரப்பதிவுத்துறை அமைச்சர் மூர்த்தி இன்று அணையில் இருந்து தண்ணீரை திறந்து வைத்தார். அவருடன் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங், மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் பிரவீன்குமார், திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் மற்றும் தேனி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தங்க தமிழ்ச்செல்வன், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் அரசு அலுவலர்கள் உடன் இருந்தனர்.

பயன்பெறும் விவசாய நிலங்கள்

அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் இந்தத் தண்ணீரின் மூலம் திண்டுக்கல், மதுரை, சிவகங்கை மாவட்டங்களில் உள்ள 85 ஆயிரத்து 563 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள், திருமங்கலம் பிரதான கால்வாயின் கீழ் உள்ள 19,439 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் என மொத்தம் ஒரு லட்சத்து 5 ஆயிரத்து 2 ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் பாசன வசதி பெற உள்ளது. இன்றிலிருந்து 45 நாட்களுக்கு அணையில் இருந்து தண்ணீர் முழுமையாகவும், அடுத்த 75 நாட்களுக்கு அணையில் தண்ணீர் இருப்பை பொறுத்து முறை வைத்தும் என 120 நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது.

பொதுப்பணித்துறை எச்சரிக்கை

இந்த தண்ணீர் திறப்பிற்காக வைகை அணை மதகு பகுதிக்கு மேல் உள்ள அபாய சங்கில் வைகை கரோயோர மக்களுக்கு மூன்று முறை வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை ஒலியும் எழுப்பப்பட்டுள்ளது. மேலும் அணையிலிருந்து அதிக அளவு தண்ணீர் திறந்து விடப்படுவதால் கரையோரம் பொதுமக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கவும், ஆற்றங்கரையை கடக்கவும், கால்நடைகளை குளிக்க வைக்க வேண்டாம் என பொதுப்பணித்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் பேட்டி

இதுகுறித்து அமைச்சர் மூர்த்தி செய்தியாளர் சந்திப்பில் கூறுகையில், “விவசாயிகள் குறுகிய காலப் பயிரை நடவு செய்வதில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீரை விவசாயிகள் சிக்கனமாக பயன்படுத்தி, அதிக மகசூல் ஈட்டி தர வேண்டும். நீர்வளத்துறையின் அனைத்து நடவடிக்கைக்கும் விவசாயிகள் ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்” என தெரிவித்தார்.

