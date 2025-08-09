திண்டுக்கல்: பழங்குடியின மக்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்கும் பணி தீவிரமாக நடந்து வருவதாக அமைச்சர் மதிவேந்தன் தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல்லில் தமிழ்நாடு அரசு ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை, அரசு அருங்காட்சியகம், மதுரை, தேனி மற்றும் திண்டுக்கல் சமூகநீதி மற்றும் சமத்துவ மையம், சென்னை சமூகப் பணி கல்லூரி மற்றும் எம்.வி.முத்தையா அரசு மகளிர் கலைக் கல்லூரி இணைந்து உலக பழங்குடியின தின புகைப்பட கண்காட்சியை இன்று (ஆக.8) நடத்தின.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்ட அமைச்சர் மதிவேந்தன், செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர், “திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பழங்குடியின மக்கள் உள்ளனர். அவர்களின் வாழ்வியல் முறைகளை அறிந்து கொள்ளும் விதமாக இந்த நிகழ்வு அமைந்துள்ளது” என்றார்.
அப்போது, கொடைக்கானலில் உள்ள 3 உண்டு உறைவிட பள்ளிகளில் நிலவும் குறைபாடுகள் குறித்த கேள்விக்கு, “அதனை ஆய்வு செய்ய அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளேன். என்ன தேவைகள் உள்ளது என்பதை பார்த்து விட்டு, அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என பதிலளித்தார்.
ஆதி திராவிட நலத்துறை அலுவலகத்தில் அதிகாரிகளே இல்லை என்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “தற்போது இரண்டு அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். குறைபாடுகள் இருந்தால் கூறுங்கள், மாவட்ட ஆட்சியர் மூலம் அதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்“ என்றார்.
பழங்குடியின மக்களுக்கான சாதி சான்றிதழ் வழங்குவதில் காலதாமதம் உள்ளதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “பழங்குடியின மக்களுக்கு சாதி சான்றிதழ் வழங்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. சாதி சான்றிதழ் தேவைகள் எங்கு உள்ளதோ, அங்கு பணிகளை வேகமாக செய்து வருகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
நிகழ்வில் நாடாளுமன்ற திண்டுக்கல் தொகுதி உறுப்பினர் சச்சிதானந்தம், மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.