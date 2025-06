ETV Bharat / state

"காது வழி செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு அரசியல் தலைவர்கள் பேசக்கூடாது" - சீமானுக்கு அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பதில்! - MINISTER MANO THANGARAJ

ஆயிரம் கோடி ரூபாய் விவசாய பெருமக்களுக்கு கடனாக வழங்கப்பட்டுள்ளது. வட்டியில்லா கடணும் வழங்கப்படுகிறது. ஆவின் பொருட்கள் விற்பனையகங்களை கிராமப்புறங்களில் விரிவுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மாநில அளவில் பாலின் தரம் உயர்ந்துள்ளது”என்றார்.

தொடர்ந்து ஏஐ தொழில்நுட்பம் குறித்து பேசிய அவர், “ AI Is The Product of Human Intelligence. இதனை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தினால் நல்லது. மனித மூளை மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, அதன் சக்தியை தற்பொழுது வரை நாம் கண்டுபிடிக்கவில்லை. AI Is Product of Human Mind” என்றார்.

தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் ஆடு, மாடுகள் வைத்து போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது குறித்தான கேள்விக்கு, “பாலில் ரசாயன பொருட்களை கலந்தோம் என்பதற்கான ஆதாரங்கள் நிரூபிக்க முடியவில்லை. விமர்சனம் செய்பவர்கள் நேர்மையான மனதுடன் விமர்சனம் செய்தால் நல்ல செயல்களை கூற வேண்டும்.

அரசியல் தலைவர்கள் காது வழி செய்தியை எடுத்துக்கொண்டு அரசியல் பேசக்கூடாது. பொறுப்புணர்வு உள்ள தலைவர்கள் பேசவே கூடாது. என்ன உண்மை உள்ளது என்று பார்த்து பேசுவது தான் ஆரோக்கியமான ஒன்று” என்றார்.

