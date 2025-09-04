ETV Bharat / state

தமிழ்நாட்டில் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டுமா? அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பதில்! - MA SUBRAMANIAN ON AMOEBA

தமிழ்நாட்டில் மூளையை தின்னும் அமீபா பாதிப்பு குறித்து எந்த புகாரும் வரவில்லை என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 5:44 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்பது போன்ற பதற்றம் எதுவும் இல்லை என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை கிண்டியில் உள்ள லேபர் காலனி, அருளாயம்பேட்டை பிரதான சாலையில் நடைபெற்ற ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாமினை மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் இன்று ஆய்வு செய்தார். தொடர்ந்து, முகாமில் முதலமைச்சர் காப்பீடு திட்டம், சொத்து வரி, குடும்ப அட்டை உள்ளிட்டவை கோரி விண்ணப்பித்தவர்களிடம் மனுக்களை பெற்றுக் கொண்டார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “வைரஸ் தொற்று குறித்து மக்கள் பதற்றம் கொள்ளத் தேவையில்லை. தற்போது பருவமழை காலங்களில் வரக் கூடிய நோய் தொற்று தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. புதிய நோய் தொற்று எதுவும் இல்லை என்பதால், தமிழ்நாட்டில் முகக்கவசம் கட்டாயம் அணிய வேண்டும் என்ற தேவை எதுவுமில்லை.

அண்மையில், ‘மூளையை தின்னும் அமீபா’ தொற்று கேரளாவில் அதிகமாக உள்ளது. சேற்றில் உருவாகும் இந்த வைரஸ், குளம் போன்ற நீர்நிலைகளில் குளிக்கும் போது மூக்கு வழியாக வைரஸ் பரவும். கரோனா வைரஸ் போன்று இது தொற்று நோய் அல்ல. இருந்தாலும், தமிழ்நாட்டிலும் உள்ள தூர்வாரப்படாத குளம், குட்டைகள், மாநகர பகுதியில் நீச்சல் குளங்கள், குளோரின் போடாமல் மாசு இருக்கக் கூடிய நீர் நிலைகளில் குளிப்பதை தவிர்க்க வேண்டும்.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அதிகாரிகள் உள்ளாட்சி அமைப்பு உடன் சேர்ந்து மாநகராட்சி இடங்களில் உள்ள நீச்சல் குளங்களை ஆய்வு செய்து, அங்கு குளோரின் போடுகிறார்களா? என தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர். மூளையை தின்னும் அமீபா பாதிப்பு இதுவரை தமிழ்நாட்டில் தென்படவும் இல்லை, எந்த புகாரும் வரவில்லை” என தெரிவித்தார்.

முன்னதாக பேசிய அவர், “தமிழ்நாட்டில் உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம்கள், பொதுமக்களுக்கு திருப்தி அளிக்கும் வகையில் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு சில மனுக்களுக்கு உடனடியாக தீர்வு காணப்படுகிறது. அதே போல, சென்னையிலும் 50 சதவீதத்தை கடந்து முகாம்கள் நடக்கும் பணி நிறைவடைந்துள்ளது. இன்னும் 198 முகாம்கள் சென்னையில் நடத்தப்படவுள்ளன.

அதே போல, கடந்த 4 வாரங்களாக நடைபெற்ற நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் முகாம்களில், ஒவ்வொரு முகாம்களிலும் 57 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டடோர் பயன் பெற்றுள்ளனர். வரும் சனிக்கிழமை தமிழ்நாட்டில் 37 இடங்களிலும், சென்னையில் 15 மண்டலங்களிலும் இந்த திட்ட முகாம் நடைபெற உள்ளது. ஜனவரி 15-க்குள் இத்திட்டத்தின் மூலம் 1,256 முகாம்கள் நடத்தி முடிக்கப்படும்.

இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் முதுபெரும் தலைவர் நல்லகண்ணுவுக்கு மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது. மருத்துவமனையில் மருத்துவர்களின் தொடர் கண்காணிப்பில் உள்ளார். ஜிஎஸ்டி-யை உயர்த்தியதும், அவர்கள் தான் குறைந்ததும் அவர்கள் தான். இத்தனை நாட்களாக மக்கள் பாதிப்புக்குள்ளானார்கள் என அவர்களுக்கு தெரியாதா?" என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கேள்வி எழுப்பினார்.

