சித்த மருத்துவ பல்கலை மசோதாவை 4வது முறையாக ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியுள்ளார்: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் - MA SUBRAMANIAN

நலன் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம் மூலம் இதுவரை 1.39 லட்சம் பேர் பயன்பெற்றுள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்
Published : August 24, 2025 at 8:39 AM IST

திருநெல்வேலி: சென்னையில் சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான மசோதாவை ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி 4-வது முறையாக மீண்டும் திருப்பி அனுப்பியுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

திருநெல்வேலி பாளையங்கோட்டை அரசு சித்த மருத்துவக் கல்லூரியின் 60-வது ஆண்டு வைர விழா நிகழ்ச்சி நேருஜி கலையரங்கத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 23) நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் மா.சுப்பிரமணியன், கே.என்.நேரு, மாவட்ட ஆட்சியர் சுகுமார் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.

சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம்:

பின்னர், செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேசியதாவது, “தமிழகத்தில் முதல் சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படும் என கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டு சட்டமன்றத்தில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டு ஆளுநருக்கு சட்டம் முன் வடிவு அனுப்பப்பட்டது. இந்த மசோதாவை இதுவரை பல்வேறு காரணங்களை குறிப்பிட்டு, ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியுள்ளார்.

அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

அந்த வகையில், கடந்த 21 ஆம் தேதி 4 திருத்தங்களை குறிப்பிட்டு, 4-வது முறையாக மீண்டும் சித்த பல்கலைக் கழகத்திற்கான முன் முடிவை ஆளுநர் திருப்பி அனுப்பியுள்ளார். ஆளுநரால் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட இந்த மசோதா, சட்ட வல்லுநர்களுடன் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டு, நான்கு திருத்தங்களும் விரைவில் சரி செய்யப்படும்.

வரும் சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் மீண்டும் சித்த மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் அமைப்பதற்கான திருத்தப்பட்ட தீர்மான நிறைவேற்றப்பட்டு பல்கலைக்கழகம் அமைக்கப்படுவதற்கான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்படும்” என்றார்.

நலன் காக்கும் ஸ்டாலின் திட்டம்:

“நலன் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்டம் தமிழகத்தில் உள்ள 388 ஊராட்சி ஒன்றியங்களில் தலா மூன்று முகாம்கள் என்ற விகிதத்தில் சிறப்பாக நடத்தப்பட்டு வருகிறது. மாநகராட்சியில் 15 இடங்களிலும் இந்த முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டம் தொடக்கத்திலிருந்து தற்போது வரை 1256 முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த முகாம்கள் மூலம் இதுவரையில் ஒரு லட்சத்து 39 ஆயிரத்து 488 பேர் பயன்பெற்றுள்ளனர்.

உடல் உறுப்பு தானம்:

பாளையங்கோட்டை அரசு சித்த மருத்துவர் கல்லூரி விரிவாக்கத்திற்காக 25 ஏக்கர் நிலம் கேட்டு அரசிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்கான நடவடிக்கை விரைவில் எடுக்கப்படும். உடல் உறுப்பு தானத்தில் தமிழகம் இந்திய அளவில் முதல் இடத்தில் இருந்து வருகிறது. உடல் உறுப்பு தானம் செய்தவர்களுக்கு அரசு மரியாதை செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பிற்கு பிறகு தற்போது வரை 494 பேர் உடல் உறுப்பு தானம் செய்துள்ளனர்.

விரைவில் உலகளவில் தமிழ்நாடு உடல் உறுப்பு தானம் செய்வதில் முதல் இடம் பெறும். தமிழகத்தில் உள்ள 36 அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் பெருஞ்சுவர் எழுப்பப்பட்டு, அங்கு உடல் உறுப்பு தானம் செய்பவர்களின் பெயர்கள் பொறிக்கப்படும். இந்த திட்டம் ஒரு மாதத்திற்குள் முடிக்கப்பட்டு பயன்பாட்டிற்கு வரும்” என்றார்.

