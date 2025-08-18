ETV Bharat / state

கிட்னியை தொடர்ந்து கல்லீரல் திருட்டு? நாமக்கல்லில் மீண்டும் வெடித்த பூதாகரம்! அமைச்சர் கொடுத்த 'வார்னிங்' - NAMAKKAL LIVER SALE ISSUE

கல்லீரல் விற்பனை தொடர்பான பிரச்சனையில், உரிய நடவடிக்கை எடுக்க காவல் துறைக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 18, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read

நாமக்கல்: கிட்னி விற்பனையைத் தொடர்ந்து, கடன் மற்றும் வறுமையால் தவித்த பெண்ணின் கல்லீரல் திருடப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த 37 வயது பெண் ஒருவர், கணவரைப் பிரிந்து மகன் மற்றும் மகளுடன் வசித்து வருகிறார். சாயப்பட்டறையில் வேலை பார்த்து வந்த இப்பெண், வறுமை காரணமாக பள்ளிபாளையம் பகுதிகளில் அதிக வட்டிக்குக் கடன் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, சரவர வேலையில்லாத காரணத்தால் பெற்ற கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டார்.

ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அந்த கடனை அடைப்பதற்காக ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த புரோக்கர் ஒருவர் மூலம், கிட்னி விற்பனை செய்ய சென்னை சென்றுள்ளார். அங்கு செய்யப்பட்ட பரிசோதனையில், இவரது சிறுநீரகம் ஒத்துவரவில்லை என்பதால், கிட்னி தானம் கொடுக்க முடியாமல் போனதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால், அதே மருத்துவமனையில் வேறு ஒரு நோயாளிக்கு கல்லீரல் தேவை இருப்பதை அறிந்து கொண்ட புரோக்கர், அந்த பெண்ணை மிரட்டி கிட்னிக்கு பதிலாக கல்லீரலைக் கொடுக்க சம்மதிக்க வைத்துள்ளார். அதற்காக, ரூ.8 லட்சம் வரை பேரம் பேசியதாகவும், பின்னர் ரூ.4 லட்சத்து 30 ஆயிரம் மட்டுமே வழங்கியதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தெரிவித்தார்.

கல்லீரல் விற்பனையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் கூறுகையில், "கிட்னிக்கு பதிலாக கல்லீரல் எடுக்கப்பட்ட நிலையில், என்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியவில்லை. இதனால், 18 வயது மகன் வேலைக்கு சென்று குடும்ப பாரத்தை சுமந்து வருகிறார். பேசிய பணத்தையும் கொடுக்கவில்லை. என்னை பார்த்துக் கொள்வதற்காக 13 வயது மகள் பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருப்பது வேதனையளிக்கிறது" என்றார்.

இந்த செய்தி வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், மாவட்ட சுகாதாரத் துறை சார்பில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “கல்லீரல் முறைகேடு தொடர்பாக நாமக்கல் காவல் துறையில் ஏற்கனவே புகார் தந்திருக்கிறோம். 2 புரோக்கர்களிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது. குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், ஏதேனும் மருத்துவமனைக்கு தொடர்பு இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தால், அதன் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: காலையிலேயே அதிர்ச்சி - சென்னை உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் ஐடி ரெய்டு!

முன்னதாக, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள குமாரபாளையம், பள்ளிபாளையம், அக்ரஹாரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலுள்ள விசைத்தறி கூடங்களில், சுமார் 1 லட்சம் தொழிலாளர்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பணிபுரிந்து வந்தனர். கடந்த 3 ஆண்டுகளாக, விசைத்தறி தொழில் நலிவடைய தொழிலாளர்கள், கடன் பெற்று அதனை திரும்பி கொடுக்க முடியாத சூழலில், கிட்னி போன்ற உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவலநிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர். கிட்னி திருட்டு தொடர்பாக, பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சியை சேர்ந்த 2 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

கிட்னி விற்பனை பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்து சற்று ஓய்ந்த நிலையில், தற்போது பள்ளிபாளையம் பகுதியில் கல்லீரல் திருட்டு சம்பவம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.

நாமக்கல்: கிட்னி விற்பனையைத் தொடர்ந்து, கடன் மற்றும் வறுமையால் தவித்த பெண்ணின் கல்லீரல் திருடப்பட்டது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நாமக்கல் மாவட்டம் பள்ளிபாளையம் பகுதியை சேர்ந்த 37 வயது பெண் ஒருவர், கணவரைப் பிரிந்து மகன் மற்றும் மகளுடன் வசித்து வருகிறார். சாயப்பட்டறையில் வேலை பார்த்து வந்த இப்பெண், வறுமை காரணமாக பள்ளிபாளையம் பகுதிகளில் அதிக வட்டிக்குக் கடன் வாங்கியதாக கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே, சரவர வேலையில்லாத காரணத்தால் பெற்ற கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியாத சூழலுக்குத் தள்ளப்பட்டார்.

ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, அந்த கடனை அடைப்பதற்காக ஈரோடு மாவட்டத்தை சேர்ந்த புரோக்கர் ஒருவர் மூலம், கிட்னி விற்பனை செய்ய சென்னை சென்றுள்ளார். அங்கு செய்யப்பட்ட பரிசோதனையில், இவரது சிறுநீரகம் ஒத்துவரவில்லை என்பதால், கிட்னி தானம் கொடுக்க முடியாமல் போனதாகக் கூறப்படுகிறது.

ஆனால், அதே மருத்துவமனையில் வேறு ஒரு நோயாளிக்கு கல்லீரல் தேவை இருப்பதை அறிந்து கொண்ட புரோக்கர், அந்த பெண்ணை மிரட்டி கிட்னிக்கு பதிலாக கல்லீரலைக் கொடுக்க சம்மதிக்க வைத்துள்ளார். அதற்காக, ரூ.8 லட்சம் வரை பேரம் பேசியதாகவும், பின்னர் ரூ.4 லட்சத்து 30 ஆயிரம் மட்டுமே வழங்கியதாகவும் பாதிக்கப்பட்ட பெண் தெரிவித்தார்.

கல்லீரல் விற்பனையால் பாதிக்கப்பட்ட பெண் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது குறித்து பாதிக்கப்பட்ட பெண் கூறுகையில், "கிட்னிக்கு பதிலாக கல்லீரல் எடுக்கப்பட்ட நிலையில், என்னால் எந்த வேலையும் செய்ய முடியவில்லை. இதனால், 18 வயது மகன் வேலைக்கு சென்று குடும்ப பாரத்தை சுமந்து வருகிறார். பேசிய பணத்தையும் கொடுக்கவில்லை. என்னை பார்த்துக் கொள்வதற்காக 13 வயது மகள் பள்ளிக்கு செல்லாமல் வீட்டில் இருப்பது வேதனையளிக்கிறது" என்றார்.

இந்த செய்தி வெளியாகி சர்ச்சையை ஏற்படுத்திய நிலையில், மாவட்ட சுகாதாரத் துறை சார்பில் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், “கல்லீரல் முறைகேடு தொடர்பாக நாமக்கல் காவல் துறையில் ஏற்கனவே புகார் தந்திருக்கிறோம். 2 புரோக்கர்களிடம் விசாரணை நடந்து வருகிறது. குற்றவாளிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. மேலும், ஏதேனும் மருத்துவமனைக்கு தொடர்பு இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தால், அதன் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: காலையிலேயே அதிர்ச்சி - சென்னை உள்ளிட்ட 10 இடங்களில் ஐடி ரெய்டு!

முன்னதாக, நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள குமாரபாளையம், பள்ளிபாளையம், அக்ரஹாரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலுள்ள விசைத்தறி கூடங்களில், சுமார் 1 லட்சம் தொழிலாளர்கள் நேரடியாகவும், மறைமுகமாகவும் பணிபுரிந்து வந்தனர். கடந்த 3 ஆண்டுகளாக, விசைத்தறி தொழில் நலிவடைய தொழிலாளர்கள், கடன் பெற்று அதனை திரும்பி கொடுக்க முடியாத சூழலில், கிட்னி போன்ற உடல் உறுப்புகளை விற்கும் அவலநிலைக்கு தள்ளப்பட்டனர். கிட்னி திருட்டு தொடர்பாக, பெரம்பலூர் மற்றும் திருச்சியை சேர்ந்த 2 தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சைக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது.

கிட்னி விற்பனை பிரச்சனை விஸ்வரூபம் எடுத்து சற்று ஓய்ந்த நிலையில், தற்போது பள்ளிபாளையம் பகுதியில் கல்லீரல் திருட்டு சம்பவம் பூதாகரமாக வெடித்துள்ளது.

For All Latest Updates

TAGGED:

கல்லீரல் திருட்டுMINISTER MA SUBRAMANIANநாமக்கல் கல்லீரல் விற்பனைNAMAKKAL ORGANS SALE ISSUENAMAKKAL LIVER SALE ISSUE

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.