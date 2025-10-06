எம்.எஸ்.தோனி குளோபல் பள்ளியை சென்னையில் திறந்து வைத்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்!
தமிழ்நாடு கல்வியில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 6, 2025 at 7:51 AM IST
சென்னை: சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து, இன்று சாதனையாளராக வளர்ந்திருக்கும் எம்.எஸ்.தோனியின் பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவ, மாணவிகள், எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக மாற வேண்டும் என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.
சென்னை சோழிங்கநல்லூர் அடுத்த ஒட்டியம்பாக்கம் பகுதியில் புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள எம்.எஸ்.தோனி குளோபல் பள்ளியை (MS Dhoni Global School) மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் ரிப்பன் வெட்டி தொடங்கி வைத்தார். பின்னர், வகுப்பறைகளை பார்வையிட்ட அவர், விளையாட்டு மைதானத்தையும் பார்வையிட்டு, பள்ளி வளாகத்தில் மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்தார்.
பின்னர் மேடையில் பேசிய அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், "கல்வி மட்டும்தான் நம்மிடம் இருந்து யாராலும் பறிக்க முடியாத செல்வம் என்று கூறிவரும் முதலமைச்சர் மு.கஸ்டாலின், கல்வியில் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்க பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளார். அண்டை மாநிலங்கள் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு கல்வியில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வி வளர்ச்சி இந்தியாவிலேயே முதலிடத்தில் உள்ளது. இந்திய அளவில் உயர் கல்வியில் மாணவர் சேர்க்கை 29 சதவீதமாக உள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இது 53 சதவீதமாக இருக்கிறது. இதற்கு முக்கிய காரணம், இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாணவர்கள் புதுமைப்பெண், நான் முதல்வன், தமிழ் புதல்வன், இல்லம் தேடி கல்வி உள்ளிட்ட திட்டங்களில் பயன்பெற்று வருவதுதான்.
இந்த நிலையில், தமிழ்நட்டின் கல்வி கட்டமைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவதற்கு, எம்.எஸ்.தோனி குளோபல் பள்ளி உறுதுணையாக இருக்கும். எம்.எஸ்.தோனி (MS Dhoni) உலகளவிலான சிறந்த சாதனையாளர். ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு இன்றைக்கு மிகப்பெரிய சாதனையாளராக வளர்ந்திருப்பவர். அவரை பங்குதாரராக கொண்டு செயல்படும் இந்த பள்ளியில் படிக்கின்ற மாணவ, மாணவிகளும் எதிர்காலத்தில் மிகப்பெரிய சாதனையாளராக மாற வேண்டும் என்ற எண்ண ஓட்டம் இருக்கும்” என்றார்.
INAUGURATION OF NEW ACADEMIC BLOCK @ M S DHONI GLOBAL SCHOOL, Ottiambakkam... #Masubramanian #TNHealthminister #DMK4TN pic.twitter.com/oo0VioQeAD— Ma Subramanian - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Subramanian_ma) October 4, 2025
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “ முதலமைச்சரின் "அன்பு கரங்கள்" திட்டம் மூலம், கரோனா போன்று பல்வேறு சூழல்களில் தாய், தந்தையை இழந்த குழந்தைகள், ஒற்றை பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் என மொத்தம் 6 ஆயிரத்து 82 குழந்தைகளை இன்று தமிழ்நாடு அரசு தத்தெடுத்து, அவர்களுக்கு 18 வயது வரை மாதந்தோறும் ரூ.2 ஆயிரம் வழங்கும் திட்டம் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது” என்றார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில், புனித தோமையர்மலை தெற்கு ஒன்றிய திமுக செயலாளர் கோவிலம்பாக்கம் ஜி.வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றனர்.