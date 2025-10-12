'தமிழ்நாடு கடந்த 21 ஆண்டுகளாக போலியோ பாதிப்பு இல்லை' - அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் பெருமிதம்!
இந்திய போலியோ வைரஸ் நிபுணர் ஆலோசனை குழுவின் குறியீடுகளை அடிப்படையாக கொண்டு 21 மாநிலங்களிலுள்ள 269 மாவட்டங்கள் போலியோ பாதிக்கப்பட கூடிய மாவட்டமாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
Published : October 12, 2025 at 5:25 PM IST
சென்னை: போலியோ தடுப்பூசி முயற்சிகள் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதால் தமிழ்நாடு கடந்த 21 ஆண்டுகளாக போலியோ நோய் இல்லாமல் உள்ளது என்று அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார்.
தேசிய போலியோ சொட்டு மருந்து சிறப்பு முகாம் தமிழ்நாடு முழுவதும் செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி, சிவகங்கை, விருதுநகர் ஆகிய மாவட்டங்களில் மத்திய அரசின் சார்பில் இன்று நடைபெற்றது. அரசு நகர்ப்புற, ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், துணை சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள் உட்பட பல்வேறு இடங்களில் இந்த முகாம்களை நடத்தப்படுகிறது.
அந்தவகையில் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், தாம்பரம் மாநகராட்சி திருநீர்மலை பகுதியில் நகர்ப்புற துணை சுகாதார நிலையத்தில் போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமை தமிழ்நாடு மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் மற்றும் சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சர் தா.மோ.அன்பரசன் துவக்கி வைத்தனர்.
இதன் பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறுகையில், ''தமிழ்நாட்டில் கடந்த 29 ஆண்டுகளாக போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம்கள் நடைபெற்று வருகிறது. போலியோ தடுப்பூசி முயற்சிகள் தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக நடைபெறுவதால் தமிழ்நாடு கடந்த 21 ஆண்டுகளாக போலியோ நோயின்றி உள்ளது. தமிழ்நாட்டில் இறுதியாக 2004 ம் ஆண்டு திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் போலியோ நோய் கண்டறியப்பட்டது. இந்திய அளவில் ஹவுரா மற்றும் மேற்குவங்கம் மாவட்டத்தில் 2011 ஆம் ஆண்டு போலியோ வைரஸ் இறுதியாக கண்டறியப்பட்டது.
கடந்த 2012ம் ஆண்டு உலக சுகாதார அமைப்பு போலியோ வைரஸ் பரவல் கொண்ட தொற்றுநோய் நாடுகள் பட்டியலில் இருந்து இந்தியாவை நீக்கி 2014 ஆம் ஆண்டு போலியோவில் இருந்து விடுபட்ட நாடாக சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது. 11 ஆண்டுகள் இந்தியா முழுமைக்கும் போலியோ இல்லாத நாடாக இருந்து வருகிறது. 21 ஆண்டுகள் தமிழ்நாடு போலியோ பாதிப்பு இல்லாத மாநிலமாக இருந்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டில் 2004 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வரை வருடத்திற்கு இரண்டு முறை தேசிய போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நடைபெற்றது. இதை தொடர்ந்து 2017ம் ஆண்டிலிருந்து பல சுற்றுகளாக துணை தேசிய போலியோ சொட்டு மருந்து தினம் ஜூன் முதல் நவம்பர் மாதங்களில் அதிக அளவில் பாதிப்புள்ள மாநிலங்கள் மற்றும் பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது.
கடந்த 2018 ம் ஆண்டில் இருந்து இந்தியா போலியோ வைரஸ் நிபுணர் ஆலோசனை குழு ஆலோசனை படி துணை தேசிய போலியோ சொட்டு மருந்து தினம் ஒரு சுற்றாக நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த ஆண்டு 03.03.2024 அன்று நடைபெற்ற போலியோ சொட்டு மருந்து முகாமில் 57 லட்ச குழந்தைகள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பிட்டு 59.20 லட்சம் குழந்தைகள் பயன்பெற்றார்கள்.
அண்டை நாடுகளில் போலியோ வைரஸ் பரவல் காணப்படுவதால் “இந்தியா போலியோ வைரஸ் நிபுணர் ஆலோசனை குழு முக்கியமான குறியீட்டு அளவுகோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு 21 மாநிலங்களிலுள்ள 269 மாவட்டங்களை பாதிக்கப்படக்கூடியதாக அடையாளம் கண்டுள்ளது. அதன்படி தமிழ்நாட்டில் செங்கல்பட்டு, மயிலாடுதுறை, சிவகங்கை, தஞ்சாவூர், திருநெல்வேலி மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய 6 மாவட்டங்கள்
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த 6 மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள், அரசு மருத்துவமனைகள், அங்கன்வாடி மையங்கள், சத்துணவு மையங்கள், பள்ளிகள் மற்றும் முக்கிய இடங்கள் என மொத்தம் 7091 மையங்களில் நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த மையங்களில் 7.88 லட்சம் குழந்தைகளுக்கு போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு அனைத்து ஏற்பாடுகளும் விரிவாக செய்யப்பட்டுள்ளன. சொட்டு மருந்து வழங்கும் மையங்கள் காலை 7 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை செயல்படும். 5 வயதிற்கு உட்பட்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இன்று போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தேசிய தடுப்பூசி அட்டவணைப்படி ஓரிரு நாட்களுக்கு முன்பாக போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட்டிருந்தாலும் முகாம் நாளில் மீண்டும் சொட்டு மருந்து வழங்கப்பட வேண்டும். அண்மையில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கும் முகாம் அன்று சொட்டு மருந்து கொடுப்பது அவசியமாகும்.
போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணிகளுக்காக 320 அரசு வாகனங்கள் ஈடுபடுத்தப்படும். போலியோ சொட்டு மருந்து முகாம் நாளில் பயணிக்கும் குழந்தைகளின் வசதிக்காக முக்கிய பேருந்து நிலையங்கள், ரயில் நிலையங்கள், சோதனை சாவடிகள், விமான நிலையங்களில் உள்ள பயண வழி மையங்களில் சொட்டு மருந்து வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
நடமாடும் சுகாதார குழுக்கள் மூலம் தொலைதூரம் மற்றும் எளிதில் செல்ல முடியாத பகுதிகளில் வசிக்கும் குழந்தைகளுக்கு சொட்டுமருந்து வழங்கிட ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. போலியோ சொட்டு மருந்து மையங்களில் 27 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சுகாதாரப் பணியாளர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் தன்னார்வலர்கள் ஈடுபடுத்தப்படுவார்கள்" என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் கூறினார்.