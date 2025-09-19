“சற்றும் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை” நடிகர் ரோபோ சங்கர் மறைவுக்கு சீமான் நேரில் அஞ்சலி!
மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் உள்ளிட்டோர் ரோபோ சங்கர் உடலுக்கு நேரில் சென்று அஞ்சாலி செலுத்தினர்.
Published : September 19, 2025 at 5:18 PM IST
சென்னை: பெரிய பின்புலமும் இல்லாமல் தனி திறமையால் உயர்ந்தவர் நடிகர் ரோபோ சங்கர், அவரது மறைவு எனக்கு மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது என நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ் திரையுலகின் பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று (செப்.18) உயிரிழந்தார். அவரது மறைவுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்தனர். முன்னதாக திரைப்பட பிரபலங்கள் ரோபோ சங்கர் வீட்டிற்கு நேரில் சென்று அவரது உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தி, அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் தெரிவித்து வந்த நிலையில் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், ரோபோ சங்கர் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்தினார்.
இதனைத் தொடர்ந்து அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், “ரோபோ சங்கர் பிரபலம் அடைவதற்கு முன்பாகவே எங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்தவர். சின்னத்திரை, சினிமா என அனைத்திலும் சொந்த முயற்சியால் உயர்ந்தவர். இளையராஜா பாராட்டு விழாவில் நான் அவருடன் பேசினேன். தற்போது அவர் மறைந்து விட்டார் என்ற செய்தி கேட்டவுடன் மிகுந்த கவலை அடைந்தேன். துணை முதலமைச்சர் நேரடியாக வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார். முதலமைச்சர் தனது ’எக்ஸ்’ பக்கத்தில் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்” என்றார்.
அவரை தொடர்ந்து நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், மறைந்த நடிகர் ரோபோ சங்கர் உடலுக்கு நேரில் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினார். பின் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “அன்பிற்கினிய தம்பி ரோபோ சங்கர் எந்த பெரிய பின்புலமும் இல்லாமல் தனி திறமையால், கடுமையான உழைப்பால் புகழும் பெயரும் பெற்றவர். மிமிக்ரி, நடனம், நடிப்பாற்றல் என திறமை உடையவர்.
இல்லாதாருக்கு உதவ வேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டவர். எல்லோர் மீதும் அன்பு கொண்டவர். தம்பி இறந்து விட்டார் என்ற செய்தி துயரை தந்தது. நான் சற்றும் இதை எதிர்பார்க்க வில்லை. ரோபோ சங்கர் பல இளைஞர்களுக்கு முன்னுதாரணமாக உள்ளார். முன்னேற துடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு ரோபோ சங்கர் ஒரு துணிச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.
அனைவரும் தங்களது உடல் நலம் மீது கவன செலுத்த வேண்டும். கல்வி, செல்வம் என எது இல்லாவிட்டாலும் பரவாயில்லை. ஆனால், உடல் நலம் இல்லை என்றால் அது மிக பெரிய துயரத்தை ஏற்படுத்துகிறது. அவரை இழந்து வாடும் குடும்பாத்தார் அனைவருக்கும் திரை உலகம் நண்பர்களுக்கும் என் ஆறுதலை தெரிவித்து கொள்கிறேன். அன்பு தம்பி ரோபோ சங்கருக்கு என் இறுதி வணக்கம்” என தெரிவித்தார்.