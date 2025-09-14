'தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சியை பற்றி விஜய் படிக்கணும்' அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் அறிவுரை!
இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை விட தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 2 மடங்கு அதிகம் என்பதை தவெக தலைவர் விஜய் உணர வேண்டும் என அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : September 14, 2025 at 5:45 PM IST
சென்னை: திமுக ஆட்சியில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் நல்ல திட்டங்களையும், பொருளாதார வளர்ச்சியையும் விஜய் போன்றவர்கள் படித்து தெரிந்து பரப்புரை மேற்கொள்ள வேண்டும் என தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
சென்னை, எலியட்ஸ் கடற்கரையில், அரசு மனநல மருத்துவமனை சார்பில் 'உலக தற்கொலை தடுப்பு வாரம்' நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதனை தலைமையேற்று நடத்திய அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில் துண்டு பிரசுரம் வழங்கினார். அதனை தொடர்ந்து, விழிப்புணர்வு பதாகையை ஏந்தி மனித சங்கிலி நிகழ்வில் பங்கேற்றார்.
அதன் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், ''தற்கொலை தடுப்பு விழிப்புணர்வு என்பது அவசியமான ஒன்று. கரோனா பேரிடருக்கு பிறகு, தொழிலில் தோல்வி, கல்வி கற்க இயலாமை, வறுமை போன்ற பல்வேறு மனச்சுமைகள் தற்கொலைக்கு காரணமாக இருக்கின்றன. 2021 ஆம் ஆண்டு 19,000 பேர் உயிரிழந்திருக்கின்றனர். அதில் 19 வயது முதல் 30 வயதிற்குள்ளான இளைய சமுதாயத்தினர் அதிகம் பேர் இருந்தனர்.
பெசன்ட் நகர் கடற்கரையில் “உலக தற்கொலை தடுப்பு” வார விழிப்புணர்வு… #Masubramanian #TNHealthminister #DMK4TN pic.twitter.com/qaflPWDIRz— Subramanian.Ma (@Subramanian_ma) September 14, 2025
தமிழ்நாட்டில் குறிப்பாக சாணி பவுடர், எலி மருந்து (Rat Poison) ஆகியவற்றிற்கு தடை விதிப்பது என முடிவு செய்யப்பட்டது. அதன்படி பல்வேறு துறைகளை ஒருங்கிணைத்து தமிழ்நாட்டில் சாணி பவுடருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. கடந்த 3 ஆண்டுகளில் சானிப்பவுடர் எங்கேயும் கிடைப்பதில்லை என்கின்ற நிலை உருவாக்கப்பட்டு தற்கொலைகள் பெரிய அளவில் தடுக்கப்பட்டுள்ளது. எலி மருந்து மட்டும் விவசாயிகளின் கோரிக்கையினை ஏற்று, அதனை விற்பதற்கு கட்டுப்பாடுகள் விதித்து நடைமுறையில் இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தமிழ்நாட்டில் தற்கொலைகளின் எண்ணிக்கை மிகப் பெரிய அளவில் குறைந்திருக்கிறது. தமிழ்நாடு முழுவதிலும் உள்ள மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைகளில் அமைப்புகள் தொடங்கப்பட்டு மருத்துவம், பொறியியல் மற்றும் கலைக்கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மனநல மருத்துவ சேவை குறித்த விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் பணியினை செய்து வருகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் 25 இடங்களில் போதை தடுப்பு மையங்கள் பெரிய அளவில் பயன் தந்துக் கொண்டிருக்கிறது. போதையினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு யோகா போன்ற பயிற்சிகளை வழங்கி பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் மறுவாழ்வு பெற்று வருகின்றனர்'' என தெரிவித்தார்.
'விஜய் படிக்கணும்'
திமுக அரசு பல வாக்குறுதிகளை இன்னும் நிறைவேற்றவில்லை என்று தவெக தலைவர் விஜய்யின் குற்றச்சாட்டுக்கு பதில் அளித்த அமைச்சர், ''கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டமானது விஜய் சொல்லி செயல்படுத்தவில்லை. 1.15 கோடி தாய்மார்களின் குடும்பத்தினர் மகிழ்ச்சியோடு பயன்பெற்று வருகின்றனர். தினந்தோறும் 50 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட 'மகளிர் விடியல் பயணம்' மூலம் பயன்பெற்று வருகின்றனர். அரசுப் பள்ளிகளில் 6 முதல் 12 ஆம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவிகளுக்கு 'புதுமைப் பெண்' திட்டத்திலும், மாணவர்களுக்கு 'தமிழ் புதல்வன்' திட்டம் மூலம் மாதந்தோறும் ரூ.1,000 உதவித் தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக இந்தியாவில் உயர்கல்வி செல்பவர்களின் எண்ணிக்கை 29% ஆக உயர்ந்திருக்கும் நிலையில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 53% ஆக உயர்ந்திருக்கிறது.
விஜய் போன்றவர்கள் இதையெல்லாம் மறக்க கூடாது. தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 14 வருடங்களுக்கு முன்பு 13.12% ஆக இருந்தது. அப்போது கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தார். அதன்பிறகு 10 வருடம் எத்தனை சதவீதம் இருந்தது? தற்போது மத்திய அரசு கணக்கெடுத்தலில், 6 மாநிலங்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி பட்டியலில் இல்லை. குஜராத், கோவா போன்ற மாநிலங்கள் இந்த பட்டியலில் இடம் பெறவே இல்லை. இந்தியா முழுமைக்கும் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது 6.5 சதவீதம். தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது 11.19 சதவீதம் ஆகும். இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சியை விட தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி 2 மடங்கு அதிகம். விஜய் போன்றவர்கள் இது குறித்து படித்து தெரிந்து பரப்புரை மேற்கொள்ள வேண்டும்.'' என தெரிவித்தார்.