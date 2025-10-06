மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க சுடரொளி திட்டத்தின் கீழ் புதிய ஆய்வகம்!
மத்திய பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வளாகத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க சுடரொளி திட்டத்தின் கீழ் அமைக்கப்பட்டுள்ள புதிய ஆய்வகத்தை அமைச்சர் கோவி செழியன் திறந்து வைத்தார்.
Published : October 6, 2025 at 3:31 PM IST
சென்னை: தரமணியில் உள்ள மத்திய பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பயிற்சி மையத்தில்
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு சுடரொளி என்ற திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சி அளிக்க ஆய்வகம் புதிதாக ஆய்வகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வகத்தை உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி செழியன் இன்று திறந்து வைத்து பயிற்சி குறித்து கேட்டறிந்தார்.
அதன் பின்னர் பாலிடெக்னிக் ஆசிரியர்களுக்கு நல் ஆசான் விருதுகளையும், கருணை அடிப்படையில் பணி நியமன உத்தரவுகளை அமைச்சர் கோவி செழியன் வழங்கினார். இதனைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியில் பேசிய உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி செழியன், ”உயர் கல்வி படிக்கும் மாணவர்களின் மேம்பாட்டிற்காக பல்வேறு திட்டங்களின் கீழ் திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் அளிக்கப்படுகின்றன.
மேலும் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் நலனுக்காக சென்னையில் உள்ள மத்திய பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் புதிய திறன் பயிற்சி மையம் நிறுவப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு மையமும், மாற்றுத்திறனாளி நல ஆணையமும் இணைந்து ஆண்டுக்கு 60 மாணவர்கள் வீதம் அதாவது மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து, பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இதன் மூலம் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் எளிதில் வேலைவாய்ப்பைப் பெற்று தங்கள் வாழ்வை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும்.
தொழில்நுட்பக் கல்வி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் பணியில் இருக்கும் போதே இறந்த 5 பணியாளர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. மாணவர்களுக்கு சிறப்பாக கல்வி கற்பித்த ஆசிரியர்கள், முதல்வர்கள் உள்ளிட்டோருக்கு ’நல் ஆசான்’ விருது முதன் முறையாக தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இதையும் படிங்க: சென்னை விக்டோரியா அரங்கம் எப்போது திறக்கப்படும்? மேயர் பிரியா கொடுத்த அப்டேட்!
பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாணவர்கள் படிப்பதற்கு வயது தடை இல்லை என்பதற்கு ஏற்ப 60 வயது கடந்த ஒருவரும், 72 வயதான ஒருவரும் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் சேர்ந்து படித்து வருகின்றனர்.
’கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு’ நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற தெலங்கானா முதலமைச்சர் ரேவந்த் ரெட்டி, தமிழ்நாடு கல்வியில் சிறப்பாக செயல்படுகிறது எனவும், தமிழ்நாட்டின் திட்டங்களை தெலங்கானா மாநிலத்தில் விரைவில் செயல்படுத்த உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்” என தமிழ்நாடு உயர் கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் கூறினார்.