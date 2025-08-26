ETV Bharat / state

என்னிடம் 300 ஏக்கர் நிலம் இருந்தால் மக்கள் எடுத்துக் கொள்ளட்டும்: கே.என்.நேரு தடாலடி - EPS ACCUSATION TO MINISTER KN NEHRU

அடுத்தவர்களை பற்றி குறைகூறும் முன், தன்னை பற்றி அடுத்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை இபிஎஸ் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

August 26, 2025

திருச்சி: பஞ்சப்பூரில் தனக்கு 300 ஏக்கர் நிலம் இருந்தால், அதை எடப்பாடி பழனிசாமியே எடுத்துக்கொள்ளலாம் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு சவால் விடுத்துள்ளார்.

முதல்வரின் விரிவுபடுத்தப்பட்ட 'காலை உணவு' திட்டத்தை தமிழக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று சென்னையில் தொடங்கி வைத்தார். இதன் ஒரு பகுதியாக, திருச்சி மேலப்புதூர்‌ பகுதியில் உள்ள புனித பிலோமினாள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் விரிவுபடுத்தப்பட்ட காலை உணவு திட்டத்தை தமிழக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு துவக்கி வைத்தார்.

இந்த விழாவை தொடர்ந்து அமைச்சர் கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "அதிமுக கூட்டத்திற்கு வந்த ஒருவர், தனக்கு உடம்பு சரியில்லை என ஆம்புலன்ஸுக்கு போன் செய்து அழைத்துள்ளார். ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுவர் அவரை அழைக்க சென்ற நிலையில், அவரை அதிகமுவினர் அடிக்கிறார்கள். இது நியாயமா? ஆம்புலன்ஸை தாக்குவது மிகவும் தவறான செயல். முதல்வர் பேசும் பொழுது அரசு நிகழ்ச்சியாக இருந்தாலும், ஆம்புலன்ஸ் வந்தால் பேச்சை நிறுத்தி உடனடியாக ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி அனுப்பிவிடுவார். ஆனால், அதிமுக பிரச்சனை செய்கிறார்கள். மக்கள் அவர்களை கூர்ந்து கவனித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள்"என்றார்.

திருச்சி பஞ்சப்பூரில் தனக்கு 300 ஏக்கர் நிலம் இருப்பதாக இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக பதிலளித்த அவர், "திருச்சி பஞ்சப்பூரில் எனக்கு சொத்து இருந்தால் அரசோ, மக்களோ எடுத்துக் கொள்ளலாம். எங்கு வேண்டுமானாலும் கையெழுத்து போடுகிறேன். எனக்கும், என் சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கும் அங்கு இடம் இல்லை. பழனிச்சாமியே வேண்டுமென்றால் கூட எடுத்துக் கொள்ளலாம். அதிமுக, பிஜேபியுடன் கூட்டணி வைத்ததே தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்குத்தான். திமுக அவர்களை போல் அடிமையாக எப்போதும் இருக்காது" என்றார்.

சென்னையில் பருவமழை முன்னேற்பாடுகள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "சென்னையில் ஒரு நாள் மழைக்கே தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதாக கூறுவதை ஏற்க முடியாது. தண்ணீர் முன்பு போல் நிற்பதில்லை. வடிகால்கள் நல்ல முறையில் இருக்கிறது. எவ்வளவு மழை பெய்தாலும், அடுத்த இரண்டு மணி நேரத்தில் தண்ணீர் வடிந்துவிடும்" என்றார்.

கே.என்.நேரு பதவியை காப்பாற்றுவதற்காக முதல்வர் குடும்பத்துடன் இணக்கமாக இருப்பதாக இபிஎஸ் குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு பதலளித்த அவர், "நான் என்றைக்கு முதல்வர் குடும்பத்துடன் சண்டை போட்டேன். எங்கள் தலைவர் என்ன சொல்கிறாரோ, அதுபடி நடக்க வேண்டியது எங்கள் கடமை. எப்போதும் அப்படியே இருப்போம். எங்களை பற்றி பேசுவதற்கு, எடப்பாடிக்கு எந்த விதமான தகுதியும் இல்லை. அதிமுகவில் உள்ளவர்கள் இபிஎஸ்-ஐ பற்றி என்ன பேசுகிறார்கள் என்று அவர் முதலில் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். அடுத்தவர்களை பற்றி குறைகூறும் முன் தன்னை பற்றி அடுத்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதை அவர் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்" என்றார்.

மேலும், அதிமுக வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் படுதோல்வி அடையும் என்பது மட்டும் நூறு சதவீதம் நிச்சயம் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.

