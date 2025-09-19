ETV Bharat / state

சென்னையில் 20 செ.மீ மழை பெய்தாலும் கவலையில்லை... அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி!

தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு அரசு அனைத்து வசதிகளையும் செய்து தருவதாகவும், தற்போது ரூ.150 கோடி செலவில் உணவுகள் மற்றும் தங்குவதற்கான வீடுகள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன என்றும் அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு
அமைச்சர் கே.என்.நேரு (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழை 20 சென்டி மீட்டர் அளவுக்கு பெய்தாலும் அவற்றை தாங்கக் கூடிய வகையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு கூறியுள்ளார்.

’நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ் ரூ.12.22 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் மயிலாப்பூர் நாகேஸ்வர ராவ் பூங்கா மேம்பாட்டு பணிகளுக்கான தொடக்க நிகழ்வு சென்னை தேனாம்பேட்டையில் இன்று (செப்.19) நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நகராட்சி நிர்வாக துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு கலந்து கொண்டு பணிகளை துவக்கி வைத்தார்.

இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், “ ’நமக்கு நாமே’ திட்டத்தின் கீழ் மயிலாப்பூர் நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் மேம்பாட்டு பணிகள் இன்று துவங்கப்பட்டுள்ளன. 12 மாதங்களில் இந்த பணிகள் முடிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இதனால் இப்பகுதி மக்கள் பெரும் பயனடைவார்கள்” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் சென்னையில் வடகிழக்கு பருவமழைக்கான முன்னெரிக்கை நடவடிக்கை குறித்து கேட்டதற்கு, “சென்னையில் மழைநீர் வடிகால் பணிகள் திட்டமிட்டபடி பல்வேறு பகுதிகளில் முடிந்துவிட்டது. நீர் தேங்கக் கூடிய புதிய பகுதிகளில் மீண்டும் வடிகால் பணிகள் துவங்கப்பட்டுள்ளன.

உத்தரகாண்ட் போன்ற மாநிலங்களில் மேகவெடிப்பு ஏற்பட்டு மிகப்பெரிய வெள்ளம் ஏற்படுகிறது. சென்னையை பொருத்தவரை அரை மணி நேரத்திற்கு மேலாக தொடர்ந்து பெருமழை பெய்தால் சற்று சிரமம் ஏற்படுகிறது. அதிலும் 20 சென்டி மீட்டர் மழையை தாங்கக் கூடிய வகையில் அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளன.

சென்னையில் மழை நீர் தேங்கினால் அதனை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த 500-க்கும் மேற்பட்ட டிராக்டர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளன. சுரங்கப் பாதைகளில் தேங்கக் கூடிய மழைநீர் உடனுக்குடன் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு போக்குவரத்திற்கு இடையூறு இல்லாமல் பணிகள் முடிக்கி விடப்படும். எதையும் சமாளிக்க கூடிய அளவில் மாநகராட்சி தயாராக உள்ளது. சென்னையில் 4,000-க்கும் மேற்பட்ட சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைப்பதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன” என்றார்.

தொடர்ந்து தூய்மைப் பணியாளர்களின் கோரிக்கை மீதான நடவடிக்கை குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு முறையாக ஊதியம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. தூய்மைப் பணியாளர்களுக்கு ரூ.150 கோடி செலவில் உணவுகள் மற்றும் தங்குவதற்கான வீடுகளும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. அவர்களுக்கு எல்லா வசதிகளையும் அரசு செய்து தருகிறது. மாநகராட்சியில் உள்ள காலி பணியிடங்கள் நிதி நிலைமைக்கு ஏற்ப நிரப்பப்பட்டு வருகின்றன” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஆசிரியர்கள் யாரும் பயப்பட வேண்டாம் - 'டெட்' விவகாரத்தில் அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் உறுதி!

திமுகவின் முப்பெரும் விழாவில் கூட்டம் குறைவாக இருந்ததாக பாஜகவினர் கூறி வருவது குறித்து கேட்டதற்கு, “திமுகவின் முப்பெரும் விழாவில் மழையின் காரணமாகவே சிறிது கூட்டம் குறைவாக காணப்பட்டது. நிகழ்ச்சிக்கு வந்தவர்களுள் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினை வாழ்த்தாதவர்கள் இல்லை. மக்கள் அனைவரும் திமுக பக்கம் இருக்கிறார்கள்” என்றார்.

இந்த நிகழ்ச்சியில், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், சென்னை மாநகராட்சி மேயர் பிரியா, சட்டமன்ற உறுப்பினர் மயிலை வேலு உள்ளிட்ட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

