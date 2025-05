ETV Bharat / state

அதிமுக - பாஜக கூட்டணியைப் பற்றி திமுகவுக்கு கவலையில்லை! அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி! - K N NEHRU

அமைச்சர் கே.என்.நேரு ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 24, 2025 at 3:34 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 3:41 PM IST 1 Min Read

தஞ்சாவூர்: மக்களின் ஆதரவும், பெண்களின் ஆதரவும் முதலமைச்சருக்கு உள்ளது. எனவே, வரும் தேர்தலிலும் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தான் வெற்றி பெறுவார் என நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்தார். ஓய்வு பெற்ற காவல் துறை கூடுதல் கண்காணிப்பாளர் ராஜமாணிக்கம் எழுதிய "செவ்வியல் நோக்கில் சிலப்பதிகாரம்" என்ற நூல் வெளியீட்டு விழா இன்று (மே 24) தஞ்சாவூரில் நடைபெற்றது. இதில், நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு கலந்து கொண்டு அந்த நூலை வெளியிட்டார். பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அமைச்சர் கே.என்.நேரு, “அதிமுக கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஆட்சி அமைக்கும் என்று தொடர்ந்து பேசி வருகிறார்கள். தொடர்ந்து, 7 தேர்தல்களில் திமுக தான் வெற்றி பெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், 2026-ம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவைத் தேர்தலிலும் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும். எத்தகைய கூட்டணி அமைத்தாலும் அவர்களுடைய (அதிமுக) பாட்சா பலிக்காது. இது அனைவருக்கும் தெரியும். அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

