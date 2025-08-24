கோயம்புத்தூர்: இந்தியாவில் உள்ள மற்ற மாநிலங்களை காட்டிலும், தமிழ்நாட்டில் வரி விதிப்பு என்பது மிகவும் குறைவுதான் என அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் காந்திபுரம் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் செம்மொழி பூங்கா பணிகளை, அமைச்சர் கே.என்.நேரு நேரில் சென்று ஆய்வு செய்தார்.
அப்போது, கோவை மாநகராட்சியில் வரி அதிகமாக இருப்பதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளதே? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, வரிகள் யாருக்கு உயர்ந்துள்ளது என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட்டு கூறினால், அதற்கான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு தயாராக உள்ளோம். கேரளா, மகாராஷ்டிரா உள்ளிட்ட மாநிலங்களைக் காட்டிலும், தமிழ்நாட்டில் வரி குறைவுதான். இது சட்டமன்றத்திலேயே சட்டமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுபோன்று ஒவ்வொரு முறையும் வரி பிரச்சனை வரக்கூடாது என்பதற்காக, 600 சதுர அடிக்கு கீழ் உள்ள இடங்களுக்கு எந்தவொரு வரிகளும் கிடையாது. 600 - 900 சதுர அடிக்கு ஒரு வரி என்ற அடிப்படையில் கொடுத்தோம். அதையும், வரியை ஒருமுறை உயர்த்திவிட்ட பிறகு மீண்டும் உயர்த்தக்கூடாது என்று முதலமைச்சரும் உத்தரவிட்டுள்ளார். வரி உயர்வு என்பது ஏற்கெனவே விதிக்கப்பட்டதுதானே தவிர, புதிதாக எந்த வரியும் உயர்த்தப்படவில்லை. வரி உயர்வு குறித்து குறிப்பிட்டு தெரிவித்தால், அதனை திருத்திக் கொள்ள நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும்,” என்று அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக பேசிய அவர், "செம்மொழி பூங்காவிற்கு ஏற்கெனவே ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை காட்டிலும் கூடுதலாக ரூ.50 கோடி வேண்டும் என்று மாநகராட்சி தரப்பில் கேட்கப்பட்டுள்ளது. ஆகையால் கூடுதல் நிதி ஒதுக்கவும், செம்மொழி பூங்கா பணிகளை விரைவில் முடித்து மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்ற அடிப்படையிலும் இன்று ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
மேலும், ஆர்.எஸ்.புரம் மாதிரி பள்ளியில் புதிதாக கட்டப்பட்ட மாணவர் விடுதி மற்றும் வகுப்பறைகள், ஆர்.எஸ்.புரம் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டு வரும் சர்வதேச தரத்திலான ஹாக்கி மைதானம் ஆகியவற்றிலும் ஆய்வு மேற்கொண்டோம்.
அதேபோல, கவுண்டம்பாளையம் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டு வரும் கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை ஆய்வு செய்து, விரைந்து முடிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது. தொடர்ந்து, அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் குப்பை மாற்று நிலையம் மற்றும் உக்கடம் பேருந்து நிலையத்தை நவீன முறையில் மாற்றும் பணிகளையும் ஆய்வு செய்ய உள்ளோம்,” என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வெள்ளலூர் குப்பைக்கிடங்கு பகுதியில் ரூ.70 கோடி செலவில் பயோமெட்ரிக் முறையில் சுத்தம் செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் துவங்கப்படும். கோவையில் ரூ.250 கோடி மதிப்பில், பிளாஸ்டிக் கழிவுகளைக் கொண்டு மின்சாரம் தயாரிக்கும் (wastable energy) திட்டத்தை துவங்க உள்ளோம்" என்று அமைச்சர் நேரு தெரிவித்தார்.