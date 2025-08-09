Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

இபிஎஸ்-க்கு அவரது கட்சியினரே கருப்புக்கொடி காட்டுகிறார்கள்: அமைச்சர் கே.என்.நேரு - MINISTER KN NEHRU PRESS MEET

திருச்சி கலைஞர் அறிவாலயத்தில் செட்டிநாடு வணிக சந்தை கண்காட்சியை நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு துவக்கி வைத்தார்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு
அமைச்சர் கே.என்.நேரு (கோப்புப்படம்)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 9, 2025 at 6:09 PM IST

1 Min Read

திருச்சி: இபிஎஸ் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அவரது கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

திருச்சி கலைஞர் அறிவாலயத்தில் செட்டிநாடு வணிக சந்தை கண்காட்சியை நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு துவக்கி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள் வருமாறு:

மணப்பாறை சிப்காட் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திருச்சி மணப்பாறை சிப்காட்டில் விரைவில் 5 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கும் புதிய தொழிற்சாலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவிக்க உள்ளார்" என்றரா் .
பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் செல்போன் டவர் அமைப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, "பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் செல்போன் டவர் விரைவில் அமைக்கப்படும், பிஎஸ்என்எல் நிர்வாகத்துடன் பேசி அதற்கான நடவடிக்கை விரைவு படுத்தப்படும்" என்றார்.
துப்புரவு பணியாளர்களின் போராட்டம் தொடர்பான கேள்விக்கு, "துப்புரவு பணியாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது, விரைவில் தீர்வு காணப்படும்" என்றார்.
இபிஎஸ் பரப்புரைகளில் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சிப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு அவர், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அவரது கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்புக்கொடி காட்டுகிறார்கள், அவர் திமுகவை விமர்சிப்பதை ஏற்க முடியாது" என்றார்.
போலி வாக்காளர்கள் பிரச்சனைகள் தொடர்பான கேள்விக்கு, "தமிழ்நாட்டில் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்காமல் இருக்க மிக கவனமாக இருப்போம். தலைமை அதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது. மிக முக்கியமாக வட இந்தியாவில் இருந்து வேலைக்கு வந்தவர்கள் நிரந்தர முகவரி இல்லாதவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க முடியாது. அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்றார்.
மழைநீர் வடிகால் பணிகள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுவீச்சில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தமிழ்நாடு முதல்வர், துணை முதல்வர் நேரடியாக கண்காணித்து வருகிறார்கள். வாய்க்கால்களில் உள்ள ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்றும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

திருச்சி: இபிஎஸ் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அவரது கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

திருச்சி கலைஞர் அறிவாலயத்தில் செட்டிநாடு வணிக சந்தை கண்காட்சியை நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு துவக்கி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள் வருமாறு:

மணப்பாறை சிப்காட் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திருச்சி மணப்பாறை சிப்காட்டில் விரைவில் 5 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கும் புதிய தொழிற்சாலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவிக்க உள்ளார்" என்றரா் .
பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் செல்போன் டவர் அமைப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, "பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் செல்போன் டவர் விரைவில் அமைக்கப்படும், பிஎஸ்என்எல் நிர்வாகத்துடன் பேசி அதற்கான நடவடிக்கை விரைவு படுத்தப்படும்" என்றார்.
துப்புரவு பணியாளர்களின் போராட்டம் தொடர்பான கேள்விக்கு, "துப்புரவு பணியாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது, விரைவில் தீர்வு காணப்படும்" என்றார்.
இபிஎஸ் பரப்புரைகளில் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சிப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு அவர், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அவரது கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்புக்கொடி காட்டுகிறார்கள், அவர் திமுகவை விமர்சிப்பதை ஏற்க முடியாது" என்றார்.
போலி வாக்காளர்கள் பிரச்சனைகள் தொடர்பான கேள்விக்கு, "தமிழ்நாட்டில் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்காமல் இருக்க மிக கவனமாக இருப்போம். தலைமை அதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது. மிக முக்கியமாக வட இந்தியாவில் இருந்து வேலைக்கு வந்தவர்கள் நிரந்தர முகவரி இல்லாதவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க முடியாது. அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்றார்.
மழைநீர் வடிகால் பணிகள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுவீச்சில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தமிழ்நாடு முதல்வர், துணை முதல்வர் நேரடியாக கண்காணித்து வருகிறார்கள். வாய்க்கால்களில் உள்ள ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்றும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ்ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

அமைச்சர் கே என் நேரு பேட்டிKALAIGNAR ARIVALAYAMMINISTER KN NEHRUEPSMINISTER KN NEHRU PRESS MEET

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

"கடும் காற்று.. குளிர்தான் கதி..." வெளிநாடுகளுக்கு செல்லும் ’மரியான்’ மீனவர்கள்; தொடர்பு எல்லைக்கு வெளியே தவிக்கும் குடும்பத்தினர்!

தமிழ்நாட்டில் பெண் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒரே 'ஜிம்' - சர்வதேச போட்டிகளுக்கு தயாராகும் வீராங்கனைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.