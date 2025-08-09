திருச்சி: இபிஎஸ் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அவரது கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதாக அமைச்சர் கே.என்.நேரு குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
திருச்சி கலைஞர் அறிவாலயத்தில் செட்டிநாடு வணிக சந்தை கண்காட்சியை நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு துவக்கி வைத்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.
அப்போது அவரிடம் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு அவர் அளித்த பதில்கள் வருமாறு:
மணப்பாறை சிப்காட் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திருச்சி மணப்பாறை சிப்காட்டில் விரைவில் 5 ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கொடுக்கும் புதிய தொழிற்சாலை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அறிவிக்க உள்ளார்" என்றரா் .
பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் செல்போன் டவர் அமைப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு, "பஞ்சப்பூர் பேருந்து நிலையத்தில் செல்போன் டவர் விரைவில் அமைக்கப்படும், பிஎஸ்என்எல் நிர்வாகத்துடன் பேசி அதற்கான நடவடிக்கை விரைவு படுத்தப்படும்" என்றார்.
துப்புரவு பணியாளர்களின் போராட்டம் தொடர்பான கேள்விக்கு, "துப்புரவு பணியாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருகிறது, விரைவில் தீர்வு காணப்படும்" என்றார்.
இபிஎஸ் பரப்புரைகளில் திமுக அரசை கடுமையாக விமர்சிப்பது தொடர்பான கேள்விக்கு அவர், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் செல்லும் இடங்களில் எல்லாம் அவரது கட்சியினரே எதிர்ப்பு தெரிவித்து கருப்புக்கொடி காட்டுகிறார்கள், அவர் திமுகவை விமர்சிப்பதை ஏற்க முடியாது" என்றார்.
போலி வாக்காளர்கள் பிரச்சனைகள் தொடர்பான கேள்விக்கு, "தமிழ்நாட்டில் போலி வாக்காளர்கள் சேர்க்காமல் இருக்க மிக கவனமாக இருப்போம். தலைமை அதற்கான நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு வருகிறது. மிக முக்கியமாக வட இந்தியாவில் இருந்து வேலைக்கு வந்தவர்கள் நிரந்தர முகவரி இல்லாதவர்களை வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க முடியாது. அதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறோம்" என்றார்.
மழைநீர் வடிகால் பணிகள் தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "மழைநீர் வடிகால் பணிகள் முழுவீச்சில் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதனை தமிழ்நாடு முதல்வர், துணை முதல்வர் நேரடியாக கண்காணித்து வருகிறார்கள். வாய்க்கால்களில் உள்ள ஆகாயத் தாமரைகளை அகற்றும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது" என்றார்.
