எம்ஜிஆருக்கு பிறகு ஸ்டாலினுக்கு தான் பெண்களின் ஆதரவு! அடித்து சொல்லும் கே.என்.நேரு! - MINISTER K N NEHRU

தமிழகத்தில் திமுகவிற்கு போட்டியே கிடையாது என அமைச்சர் கே.என்.நேரு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு
அமைச்சர் கே.என்.நேரு
Published : August 23, 2025 at 11:51 AM IST

Published : August 23, 2025 at 11:51 AM IST

1 Min Read

நெல்லை: பெண்களின் ஆதரவு என்பது முன்னாள் தமிழக முதலமைச்சர் எம்ஜிஆருக்கு அடுத்து, தற்போதைய முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கு தான் உள்ளது என்று அமைச்சர் கே.என். நேரு தெரிவித்தார்.

நெல்லை மாநகராட்சி சார்பில், பாளையங்கோட்டை பகுதியில் ரூ.5 கோடி மதிப்பில் அமைக்கப்படவுள்ள 'முதல்வர் படைப்பகம்' கட்டுமானப் பணிகளை தமிழக சட்டப் பேரவை தலைவர் அப்பாவு, நகராட்சி நிர்வாகத் துறை அமைச்சர் கே.என்.நேரு ஆகியோர் இன்று (ஆக.23) அடிக்கல் நாட்டி பணிகளை தொடங்கி வைத்தனர்.

பின்னர் அமைச்சர் கே.என்.நேரு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, திமுகவை வேரோடு அகற்றுவோம் என அமித் ஷா கூறியது பற்றி செய்தியாளர்கள் கேள்வியெழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த கே.என். நேரு, “விவசாயத்தில் நெல் பயிர்களை வேரோடு பிடுங்கி நட்டால் தான் நன்றாக விளையும். கடந்த 15 வருடங்களாக திமுகவை வேரோடு பிடுங்கும் வேலையை தான் பாஜக பார்த்து கொண்டிருக்கிறது. அமித்ஷா அல்ல, வேறு யார் நினைத்தாலும் திமுகவை தோற்கடிக்க முடியாது. தற்போது வரை கூட அவர்களால் எதையும் செய்ய முடியவில்லை. திமுக கூட்டணி தான் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று வருகிறது. வருங்காலத்திலும் நாங்கள் தான் வெற்றி பெறுவோம். திமுகவை பிடுங்கி எறிந்தால் பெரிதாக முளைப்போம் என்றார்.

அமைச்சர் கே.என்.நேரு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
பொருந்தா கூட்டணி

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “எங்கள் ஆட்சி மீது பாஜக வைப்பது குற்றச்சாட்டு அல்ல; அது அவர்களின் ஆசை. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இதுவரை தமிழ்நாட்டிற்கு 3 முறை வந்துள்ளார். ஒவ்வொரு முறை வரும் போதும் கூட்டணி ஆட்சி என்பார். ஆனால், எடப்பாடி பழனிசாமி தனி ஆட்சி என்பார். இதற்கு அவர்களே இன்னும் விளக்கம் அளிக்கவில்லை. அதிமுக - பாஜக பொருந்தா கூட்டணியை இரு கட்சிகளின் தொண்டர்களே ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை.

யார் என்ன சொன்னாலும் மீண்டும் முதலமைச்சராக மு.க.ஸ்டாலின் வருவார். ஏனெனில், ஸ்டாலினுக்கு தான் பெண்கள் ஆதரவு அதிகமாக உள்ளது. தமிழக வரலாற்றில், எம்ஜிஆரை தாண்டி முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு தான் பெண்கள் ஆதரவு இருக்கிறது. எனவே, வருகிற 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலிலும் திமுகவே வெற்றி பெற்று ஆட்சியமைக்கும். தமிழகத்தில் திமுகவுக்கு போட்டியே கிடையாது” என்றார்.

மேலும், தேர்தலில் தோற்று விடுவோம் என்ற எண்ணத்தில் தான் பீகார், ஆந்திரா மாநிலங்களில் பாஜகவினர் வாக்காளர் பட்டியலில் பிரச்சனை செய்து வருகின்றனர். ஆந்திரா முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு இருதலைக்கொள்ளி எறும்பாக இருந்து வருகிறார்” என்றார்.

