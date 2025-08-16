ETV Bharat / state

ED ரெய்டு: தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி அறைக்கு பூட்டு! - ED RAID IN I PERIYASAMY HOUSE

சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ஐ. பெரியசாமி அறைக்கு பூட்டு போடப்பட்டுள்ளது.

தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ஐ.பெரியாமி அறைக்கு பூட்டு போட்ட அதிகாரி
தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர் ஐ.பெரியாமி அறைக்கு பூட்டு போட்ட அதிகாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 2:52 PM IST

சென்னை: தமிழக ஊரக வளர்ச்சித் துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியாமிக்கு சொந்தமான இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வரும் நிலையில், தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அவரது அறைக்கு அதிகாரிகள் பூட்டு போட்டுள்ளனர்.

சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை தொடர்பாக சென்னை, மதுரை, திண்டுக்கல் மாவட்டங்களில் உள்ள அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமியின் இன்று (ஆக.16) காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

எம்எல்ஏ விடுதியில் சோதனை

அதன் ஒருபகுதியாக, சேப்பாக்கத்தில் உள்ள எம்எல்ஏக்கள் விடுதியில் இருக்கும் ஐ.பெரியசாமியின் அறையில் 4-க்கும் மேற்பட்ட அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதே போல், பசுமை வழிச்சாலையில் அமைந்துள்ள அரசு குடியிருப்பிலும் அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

அதேபோல, அங்குள்ள அவரது மகனும், பழனி சட்டமன்றத் தொகுதி எம்எல்ஏவுமான செந்தில் குமாரின் அறையிலும் அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அமைச்சர் ஐ.பெரியாமி அறைக்கு பூட்டு

இந்நிலையில், அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அடுத்தகட்டமாக தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள அமைச்சர் ஐ.பெரிசாமியின் அறையில் சோதனை செய்யலாம் என்பதால், தலைமைச் செயலக அதிகாரிகள் அவரது அறைக்குச் செல்லும் அலுவலக கதவை பூட்டு போட்டு பூட்டியுள்ளனர்.

தலைமைச் செயலக நுழைவு வாயிலில் அடையாள அட்டை காண்பிப்பவர்களை மட்டுமே பாதுகாப்பு காவல்துறையினர் உள்ளே அனுமதித்து வருகின்றனர். கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தலைமைச் செயலகத்தில் உள்ள திமுக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜியின் அறையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை மேற்கொண்டது பேசுபொருளாகிய நிலையில், தற்போது தலைமைச் செயலகம் உள்ளே அனுமதியில்லாமல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வரக்கூடாது என்பதற்காக பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.

கடந்த 2006 ஆண்டு ஐ.பெரியசாமி அமைச்சராக இருந்தபோது ரூ.2 கோடியை 1 லட்சத்து 35 ஆயிரம் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்து குவித்ததாக, கடந்த 2015ஆம் ஆண்டு லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். இந்த வழக்கின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சட்ட விரோத பண பரிமாற்ற வழக்கு பதிவு செய்திருந்தது. இதுதொடர்பாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இந்த சோதனையை செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இருப்பினும், முழுமையான சோதனைக்கு பிறகு எதன் அடிப்படையில் அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்? இந்த சோதனையில் என்ன ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டது? பணம் ஏதாவது கைப்பற்றப்பட்டதா? என்பது குறித்து தகவல்கள் வெளியாகும்.

