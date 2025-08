ETV Bharat / state

பி.எட் சேர்க்கைக்கு இந்த ஆண்டு முதல் இணைய வழியில் கலந்தாய்வு - உயர்கல்வித் துறை அறிவிப்பு! - B ED ONLINE COUNSELLING

உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் ( X/@Govichezhian )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : August 5, 2025 at 7:41 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 8:29 AM IST 2 Min Read

சென்னை: அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்லூரிகளில், பி.எட்., மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு இந்த ஆண்டு முதல்​ இணைய வழி​யில் நடத்தப்படும் என உயர்கல்வித் துறை அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் 2025 -26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த படிப்புக்குமான கலந்தாய்வு குறித்த அறிவிப்புகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக வெளியாகி வருகின்றன. அந்த வரிசையில் இந்த ஆண்டு ஆசிரியருக்கான பி.எட்., பட்டப்படிப்பு கலந்தாய்வு குறித்து அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இந்த ஆண்டு முதல் பி.எட் படிப்பில் விருப்பப் பாடங்கள் மற்றும் கல்லூரிகளை ஆன்லைன் கலந்தாய்வு மூலம் தேர்வு செய்துகொள்ளும் வசதி கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், “கடந்த ஆண்டு வரை பி.எட்., மாணவர் சேர்க்கை நேரடி கலந்தாய்வின் மூலம் நடைபெற்று வந்தது. இதனால், வெளியூர்களில் இருந்து மாணவர்கள் தங்களுடைய பெற்றோர்களுடன் சென்னைக்கு வந்து கலந்தாய்வில் கலந்துகொள்ளும் நிலை ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், இதுபோன்ற சிரமங்களைப் போக்கும் வகையில், அரசு மற்றும் அரசு உதவிபெறும் கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 2025-2026 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான தமிழ்நாடு பி.எட்., மாணவர் சேர்க்கைக்கான கலந்தாய்வு இணைய வழியில் நடத்த முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, நேற்று (ஆகஸ்ட் 4) முதல் வருகிற 9 ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை ஆன்லைன் மூலம் மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரியைத் தேர்வு செய்யலாம்.

