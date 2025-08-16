ETV Bharat / state

பள்ளியில் வெடி விபத்து: படுகாயம் அடைந்த மாணவர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கீதா ஜீவன்! - THOOTHUKUDI CRACKERS EXPLOSION

தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் மாணவர் பையில் இருந்த வெடிபொருள் வெடித்ததில் இருவர் படுகாயம் அடைந்து அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

வெடி விபத்தில் காயமடைந்த மாணவர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கீதாஜீவன்
வெடி விபத்தில் காயமடைந்த மாணவர்களை சந்தித்த அமைச்சர் கீதாஜீவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 16, 2025 at 3:53 PM IST

1 Min Read

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் இரண்டு மாணவர்கள் படுகாயம் அடைந்த நிலையில், அவர்களது பெற்றோரை சந்தித்து அமைச்சர் கீதாஜீவன் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

கடந்த 12ஆம் தேதி தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வகுப்பறையில் மாணவர் ஒருவர், தனது பையில் வைத்து கொண்டு வந்த வெடிபொருள் வெடித்தது. இந்த விபத்தில் ஒரு மாணவருக்கு, கை சிதைவு மற்றும் மற்றொரு மாணவருக்கு கண்ணில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் காயம் அடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றொரையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்த நிலையில், விபத்து குறித்து மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடம் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவரிடம் கேட்டறிந்தார்.

இதையும் படிங்க: மனு கொடுக்க சென்றால் ஒரு கலெக்டர் இப்படியா பேசுவது? மாணவரின் பெற்றோர் வேதனை!

மேலும், தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் இரண்டு மாணவர்களுக்கும் நிதி உதவியும் வழங்கினார். கை விரல்களில் காயம் ஏற்பட்ட மாணவருக்கு உயர்தர பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் என்றும், கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்பட்ட மாணவருக்கு அதற்கான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் இரண்டு மாணவர்கள் படுகாயம் அடைந்த நிலையில், அவர்களது பெற்றோரை சந்தித்து அமைச்சர் கீதாஜீவன் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

கடந்த 12ஆம் தேதி தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வகுப்பறையில் மாணவர் ஒருவர், தனது பையில் வைத்து கொண்டு வந்த வெடிபொருள் வெடித்தது. இந்த விபத்தில் ஒரு மாணவருக்கு, கை சிதைவு மற்றும் மற்றொரு மாணவருக்கு கண்ணில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

இந்நிலையில், தமிழ்நாடு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் காயம் அடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றொரையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்த நிலையில், விபத்து குறித்து மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடம் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவரிடம் கேட்டறிந்தார்.

இதையும் படிங்க: மனு கொடுக்க சென்றால் ஒரு கலெக்டர் இப்படியா பேசுவது? மாணவரின் பெற்றோர் வேதனை!

மேலும், தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் இரண்டு மாணவர்களுக்கும் நிதி உதவியும் வழங்கினார். கை விரல்களில் காயம் ஏற்பட்ட மாணவருக்கு உயர்தர பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் என்றும், கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்பட்ட மாணவருக்கு அதற்கான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல்
ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு வாட்ஸ் ஆப் சேனல் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER GEETHA JEEVANTHOOTHUKUDI GOVT COLLEGE EXPLOSIONஅமைச்சர் கீதாஜீவன்தூத்துக்குடி கல்லூரி வெடி விபத்துTHOOTHUKUDI CRACKERS EXPLOSION

Quick Links / Policies

சிறப்பு கட்டுரைகள்

பழத்தை பிழிந்து சாயம்... வாழை நாரில் நூல்... சுண்டி இழுக்கும் வண்ண வண்ண சேலைக... தெரிஞ்சிக்கலாம் வாங்க!

'விசாகா கமிட்டியா... அப்படினா?' கேள்வி எழுப்பும் அரசு கல்லூரி மாணவிகள் - வெளியான 'அதிர்ச்சி' தகவல்!

EXCLUSIVE: “உயிர் தானே போனால் போகட்டும்!” மதுவுக்கு மாற்றாக மாறி வருகிறதா சானிடைசர்? மதுரையில் அவலம்!

“இது மாதிரி ஊருக்குள்ள நடந்தா எப்படி வாழ முடியும்?” - கிராமத்தையே காலி செய்த மக்கள்... நாட்டாகுடியில் நடப்பது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.