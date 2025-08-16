தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் இரண்டு மாணவர்கள் படுகாயம் அடைந்த நிலையில், அவர்களது பெற்றோரை சந்தித்து அமைச்சர் கீதாஜீவன் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.
கடந்த 12ஆம் தேதி தூத்துக்குடி அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி வகுப்பறையில் மாணவர் ஒருவர், தனது பையில் வைத்து கொண்டு வந்த வெடிபொருள் வெடித்தது. இந்த விபத்தில் ஒரு மாணவருக்கு, கை சிதைவு மற்றும் மற்றொரு மாணவருக்கு கண்ணில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.
இந்நிலையில், தமிழ்நாடு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன் காயம் அடைந்த மாணவர்கள் மற்றும் அவர்களது பெற்றொரையும் நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்த நிலையில், விபத்து குறித்து மாணவர்களின் பெற்றோர்களிடம் கேட்டறிந்தார். தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் சிகிச்சை குறித்து மருத்துவரிடம் கேட்டறிந்தார்.
மேலும், தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக சார்பில் இரண்டு மாணவர்களுக்கும் நிதி உதவியும் வழங்கினார். கை விரல்களில் காயம் ஏற்பட்ட மாணவருக்கு உயர்தர பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படும் என்றும், கண்ணில் பாதிப்பு ஏற்பட்ட மாணவருக்கு அதற்கான சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
