“இபிஎஸ் வீட்டு பெண்கள் மீதும் சேற்றை வாரி வீசியிருக்கிறார் சி.வி.சண்முகம்” - அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கடும் கண்டனம்!

அதிமுகவுக்குப் பெண்கள் மீது இருக்கும் வக்கிரமும் வன்மமும் இதன்மூலம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது. ஓர் அரசியல்வாதியாக அல்ல. அடிப்படையில் ஒரு மனிதராக இருப்பதற்குக் கூட சி.வி.சண்முகம் தகுதியற்றவர் என அமைச்சர் கீதா ஜீவன் சாடியுள்ளார்.

அமைச்சர் கீதா ஜீவன்
அமைச்சர் கீதா ஜீவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : October 14, 2025 at 3:19 PM IST

சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி வீட்டிலும் பெண்கள் இருக்கத் தானே செய்வார்கள். அவர்களுக்கும் சேர்த்துத் தானே சேற்றை வாரி வீசியிருக்கிறார் சி.வி.சண்முகம் என அமைச்சர் அமைச்சர் கீதாஜீவன் காட்டமாக அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறார்.

கடந்த 11 ஆம் தேதி விழுப்புரத்தில் நடைபெற்ற அதிமுக பயிற்சிக் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்ட முன்னாள் அமைச்சரும், மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான சி.வி. சண்முகம், திமுக குறித்து கடுமையாக விமர்சித்தார். அப்போது, தேர்தலுக்கு இன்னும் சில மாதங்களே இருப்பதால், மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஆடு, மாடு, ஏன் ஆளுக்கு ஒரு மனைவியையும் கூட இலவசமாக வழங்குவார்கள் என பேசினார்.

சி.வி. சண்முகத்தின் இந்த பேச்சானது சமூக வலைதளங்களில் பரவி கடும் கண்டனங்களுக்கு உள்ளாகி வருகிறது. குறிப்பாக, அவர் மீது அதிமுக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென மாதர் சங்கங்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றன.

இந்நிலையில், சி.வி. சண்முகத்தின் பேச்சை கண்டித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார் சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன். அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், “அரசின் இலவசத் திட்டங்களோடு பெண்களையும் ஒப்பிட்டு, அருவருக்கத்தக்க கீழ்த்தரமான கருத்தை வெளியிட்டிருக்கிறார். திராவிட மாடல் அரசு மக்களின் நலனுக்காகப் பல்வேறு திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறது.

குறிப்பாக, பெண்களின் முன்னேற்றம் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டம், கலைஞர் மகளிர் உரிமை திட்டம், புதுமைப் பெண் திட்டம், பணிபுரியும் மகளிருக்கு தோழி விடுதிகள் திட்டம், சுய உதவி குழு மகளிருக்கு கடன் வரம்பை அதிகரிக்கும் திட்டம், மகளிரை தொழில் முனைவோர் ஆக்கும் திட்டம் போன்ற திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.

ஆனால், பெண்களை இலவசத்தோடு ஒப்பிட்டுக் கொச்சைப்படுத்தியிருக்கிறார் சி.வி.சண்முகம். அதிமுகவுக்குப் பெண்கள் மீது இருக்கும் வக்கிரமும் வன்மமும் இதன் மூலம் வெளிப்பட்டிருக்கிறது. அவர் ஓர் அரசியல்வாதியாக அல்ல. அடிப்படையில் ஒரு மனிதராக இருப்பதற்குக் கூட தகுதியற்றவர்.

இதையும் படிங்க: ‘உங்களுடன் ஸ்டாலின்’ திட்ட முகாம் - விழுப்புரம் மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

ஜெயலலிதா இருக்கும் போது சி.வி.சண்முகம் இப்படிப் பேசியிருக்க முடியுமா? அவரை இருக்கும் இடம் தெரியாமல் அரசியலில் இருந்தே அப்புறப்படுத்தியிருப்பார் ஜெயலலிதா. ஆளுமை இல்லாத எடப்பாடி பழனிசாமி அவரை ஒருமுறை கூட கண்டிக்கவில்லை. பழனிசாமி வீட்டிலும் பெண்கள் இருக்கத் தானே செய்வார்கள். அவர்களுக்கும் சேர்த்துத் தானே சேற்றை வாரி வீசியிருக்கிறார் சி.வி.சண்முகம்.

ஒருவர் அடிமையாக மாறிவிட்டால், அவரிடம் ஆளுமையும் சூடு சொரணையும் எப்படி இருக்கும்? உங்கள் வீட்டுப் பெண்கள் எல்லாம் உங்களைப் பற்றி என்ன நினைப்பார்கள்? மகளிர் விடியல் பயணப் பேருந்துகளை லிப்ஸ்டிக் பூசிய பேருந்துகள் எனக் கேவலமாகப் பேசியவர் தானே எதிர்க் கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. அவரின் அடிவருடி சி.வி.சண்முகத்தின் நாக்கில் நாராசம்தானே வரும்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகையை பிச்சை போடுவதாக சொன்னார் நடிகை குஷ்பு. “உங்க 1000 ரூபாய் யாருக்கு வேணும்?” என கேவலமாக பேசினார் சௌமியா அன்புமணி. ஒன்றிய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனோ, நிவாரணத் தொகையை கேலி செய்தார். இவர்களின் குணமும் நிறமும் ஒன்று தான். இவர்கள் ஒன்றாகக் கூட்டணி சேர்ந்து திமுகவை எதிர்க்கவில்லை. ஒட்டுமொத்தப் பெண்களையே அழிக்கக் கைகோர்த்திருக்கிறார்கள்.

தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் பெண்களுக்காகப் பார்த்துப் பார்த்து செயல்படுத்தி வரும் மகத்தான திட்டங்களால் பெண்களிடம் அசைக்க முடியாத செல்வாக்கைப் பெற்றிருக்கிறார். பொருளதார தன்னிறைவு திட்டங்களால் பெண்கள் முன்னேறுவது அதிமுகவுக்கு பிடிக்கவில்லை. அதனால் தான் பெண் இனத்தைக் குறிக்கும் வகையில் ’பொண்டாட்டி இலவசம்’ என்ற வார்த்தையைப் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள்.

பெண்களை அவதூறாகப் பேசிய அரசியல்வாதிகள் தங்கள் பதவிகளை இழந்த வரலாறு நிறைய உண்டு. பெண்களை இழிவுபடுத்தி வரும் அதிமுகவுக்கும் அதன் கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கும் 2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் மக்கள் தக்கப் பதிலடிக் கொடுத்து பாடம் புகட்டுவார்கள்” என்று அந்த அறிக்கையில் அமைச்சர் கீதாஜீவன் காட்டமாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.

