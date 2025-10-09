ETV Bharat / state

கோவை மேம்பாலத்துக்கு ஜி.டி.நாயுடு பெயர் வைத்தது ஏன்? அமைச்சர் விளக்கம்!

‘சின்னம்மா, சின்னம்மா’ என்று வாய் நிறைய அழைத்து விட்டு ஏறி வந்த ஏணியை எட்டி உதைத்தவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என அமைச்சர் எ.வ.வேலு விமர்சித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ஏ.வ.வேலு
அமைச்சர் எ.வ.வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 9, 2025 at 1:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: ஜி.டி.நாயுடு என்று தான் அவர் பொதுவாக அறியப்படுவார் அதனால் தான் அவ்வாறு பெயர் வைக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் எ.வ.வேலு விளக்கமளித்துள்ளார்.

பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று விமானம் மூலம் கோவை வந்தடைந்தார். அவரை விமான நிலையத்தில் அமைச்சர் எ.வ.வேலு, முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி உள்ளிட்ட திமுக நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் உற்சாகத்துடன் வரவேற்றனர்.

அப்போது அமைச்சர் எ.வ.வேலு செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார். அப்போது அவர், “நோயாளி என்று சொல்வதற்குப் பதிலாக பயனாளி என்று சொல்வதில் என்ன தவறு? காலத்திற்கு ஏற்ப மொழி வளர்ச்சி அவசியம். ஆனால், எடப்பாடியாருக்கு அதைப் புரிந்து கொள்ளும் சக்தி இல்லை. கம்பராமாயணத்தை எழுதியவர் சேக்கிழார் என்று சொல்லும் அவருடைய தமிழ் ஆற்றல் அவ்வளவு தான்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “முதலமைச்சர் மதுரையில் கலைஞர் நூலகம், கோவையில் பெரியார் நூலகம், சேலத்தில் பாரதிதாசன் நூலகம், கடலூரில் அஞ்சலையம்மாள் நூலகம், திருச்சியில் காமராசர் நூலகம், நெல்லையில் காயிதே மில்லத் நூலகம் என அனைத்து தலைவர்களின் பெயர்களை நன்றி உணர்வோடு வைத்துள்ளார். ஆனால், எடப்பாடி எம்ஜிஆர் படத்தைப் ஸ்டாம்ப் சைஸில் கூட போடாதவர். ‘சின்னம்மா, சின்னம்மா’ என்று வாய் நிறைய அழைத்து விட்டு ஏறி வந்த ஏணியை எட்டி உதைத்தவர்” என்று கிண்டலாகக் குறிப்பிட்டார்.

அமைச்சர் எ.வ.வேலு பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

முதலமைச்சர் இன்று திறந்து வைத்த ஜி.டி.நாயுடு நான்கு வழி மேம்பாலத்திற்கு சாதி பெயர் வைத்தது குறித்து கேட்டதற்கு, “இந்த பெயர் வைப்பதால் ஏற்படும் சர்ச்சை குறித்த ஏற்கனவே ஆலோசிக்கப்பட்டது. பொதுவாக ஜி.டி.நாயுடு என்றே அவரை அழைப்பார்கள். அதனால், முதலமைச்சர் அந்த பெயரை வைத்தார். பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும் என்றால் அவரது குடும்பத்தினருடன் கலந்தாலோசித்த பிறகே மீண்டும் முடிவு எடுக்கப்படும்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இந்த பாலம் அமைப்பது அதிமுகவின் திட்டமாக இருந்தாலும், அவர்கள் 5 சதவீதப் பணிகளை மட்டுமே முடித்திருந்தனர். அதனை விரைந்து கட்டி முடித்தது திமுக தான். மாற்றாந்தாய் போல் நடந்து கொள்வது அதிமுகவின் பழக்கம், திமுக அனைவரையும் அரவணைத்து செல்லும் கட்சி” என்றார்.

இதையும் படிங்க: ''அப்பா, அம்மா பெயரை மாற்றி விடாதீர்கள்'' முதலமைச்சரை சாடிய இபிஎஸ்!

இதையடுத்து அவரிடம் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி குறித்து கேட்டதற்கு, “அதிமுகவின் கூட்டணி வலுவானதா, அல்லது நஞ்சு போனதா என்பதை தேர்தல் முடிந்த பின் மக்களே பார்ப்பார்கள். இந்த முறையும் திமுக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும் என்பதில் சந்தேகமில்லை” என தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER VELU BYTEகோயம்புத்தூர்முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலின்அமைச்சர் எவ வேலுMINISTER ABOUT GD NAIDU FLYOVER

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.