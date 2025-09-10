ETV Bharat / state

"கன்னியாகுமரி கண்ணாடி இழைப் பாலத்தில் விரிசல் இல்லை கீறல் தான்" - அமைச்சர் எ.வ.வேலு விளக்கம்

கண்ணாடி இழைப் பாலத்தில் ஏற்பட்ட கீறல் சரி செய்யப்பட்டு, அதனை மக்கள் பயன்படுத்தி வருவதாக அமைச்சர் எ.வ.வேலு தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் எ.வ.வேலு
அமைச்சர் எ.வ.வேலு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 10, 2025 at 8:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கன்னியாகுமரியில் கட்டப்பட்டுள்ள கண்ணாடி இழைப் பாலம் உறுதியாக உள்ளதாகவும், ஒரே நேரத்தில் 650 பேர் கூட பாலத்தில் நிற்கலாம் எனவும் பொதுப்பணித் துறை அமைச்சர் எ.வ.வேலு விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள விவேகானந்தர் பாறையிலிருந்து திருவள்ளுவர் சிலைக்கு செல்ல, ரூ.37 கோடி மதிப்பில் சுமார் 77 மீட்டர் நீளத்தில் கண்ணாடி இழைப் பாலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது விவேகானந்தர் நினைவிடம் மற்றும் திருவள்ளுவர் சிலையை இணைக்கும் வகையில் உள்ளதாலும், கடல் மீது அமைக்கப்பட்டுள்ளதாலும் இந்த பாலத்தை சுற்றுலாப் பயணிகள் அன்றாடம் ஆர்வமுடன் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில், கண்ணாடி இழைப் பாலத்தின் மீது சுத்தியல் விழுந்ததால், அதன் ஓரடுக்கில் மட்டும் லேசான விரிசல் ஏற்பட்டதாக தகவல் வெளியானது.

மேலும், அதனை சரிசெய்யும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும், இதனால் சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை என்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்திருந்தார். இருந்தாலும், கண்ணாடி பாலத்தின் ஒரு பகுதியில் விரிசல் ஏற்பட்டதால் பொதுமக்கள் மத்தியில் அதுகுறித்த அச்சம் நிலவி வந்தது.

இதுகுறித்து சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமைச்சர் எ.வ.வேலு, “கன்னியாகுமரியில் கட்டப்பட்டுள்ள கண்ணாடி இழைப் பாலத்தில் ஏற்பட்ட விரிசல் சரிசெய்யப்பட்டு, மீண்டும் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது. கண்ணாடி பாலம் உறுதியாக தான் உள்ளது.

கண்ணாடி பாலம் என்பதால் அடிக்கடி பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அந்த வகையில், பராமரிப்பு பணி மேற்கொண்டிருந்தபோது சுத்தியல் கீழே விழுந்ததால், கண்ணாடி பாலத்தில் சிறு கீறல் ஏற்பட்டது. அதுவும் உடனடியாக சரி செய்யப்பட்டுவிட்டது. ஆனால், பாலத்தில் உடைப்பு ஏற்பட்டதாக வெளிவரும் செய்திகள் தவறானது. திமுக அரசை பிடிக்காத சிலர் இதனை பெரிதுப்படுத்துகின்றனர்," என்றார்.

இதையும் படிங்க: "விஜய் ஸ்கிரீனுக்கு பின்னால் நின்று பேசுகிறார்... வெளியே வரட்டும் பார்க்கலாம்" - அமைச்சர் துரைமுருகன் 'நறுக்' பதில்

மேலும், "ஒரே நேரத்தில் 650 பேர் நிற்கும் வகையில், உறுதித்தன்மையுடன் கண்ணாடி பாலம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 8 ஆயிரம் சுற்றுலாப் பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இதுவரை 17 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பார்வையிட்டுள்ளனர். அந்த வகையில் நாளுக்கு நாள் சுற்றுலாப் பயணிகளின் எண்ணிக்கை உயர்ந்து கொண்டேதான் வருகிறது.

கன்னியாகுமரியில் சுற்றுலாப் பயணிகள் அதிகளவில் வருவதால் பூம்புகார் நிறுவனம் மூலம் மூன்று கப்பல்கள் வாங்க டெண்டர் கோரப்பட்டு, அதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன" என்று அமைச்சர் எ.வ,வேலு தெரிவித்தார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

KANYAKUMARI GLASS BRIDGE CRACKகன்னியாகுமரி கண்ணாடி இழைப் பாலம்கண்ணாடி இழைப் பாலத்தில் விரிசல்MINISTER EV VELUKANYAKUMARI GLASS BRIDGE ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தரும பொம்மைக்கும், போதி தர்மருக்கும் என்ன தொடர்பு? சீனா, ஜப்பான் போற்றும் காஞ்சித்தலைவனின் மறைக்கப்பட்ட வரலாறு!

EXCLUSIVE: "பெண்ணுக்கு இதெல்லாம் தேவையா?" ஏளனம் பேசியவர்களுக்கு பதக்கங்களாலேயே பதிலடி கொடுக்கும் பாடிபில்டர் ஷெனாஸ் பேகம்!

தமிழ்நாட்டை 'டிக்' செய்த ரோல்ஸ் ராய்ஸ் - அது மட்டும் நடந்தா உலக அளவில் 'மவுசு' கூடிடும்!

Exclusive: "என்னை பார்த்து கலைஞர் சொன்ன அந்த வார்த்தை" - 94 வயது பேப்பர் தாத்தா பகிரும் நினைவலைகள்!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.